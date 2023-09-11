Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Горному Дагестану, где откроются тайны средневекового Кала-Корейша и история Кубачей, знаменитого центра ювелиров. Исследуйте древние постройки, мечети и мавзолеи, насладитесь обедом в гостеприимной атмосфере и почувствуйте дух времени, примерив национальные костюмы. Посетите комбинат ювелирных изделий и узнайте, как создаются шедевры. Это путешествие обещает незабываемые впечатления и новые открытия

Описание экскурсии

История и легенды Кала-Корейша

Атлантидой это место иногда называют, чтобы подчеркнуть особый статус комплекса, который, сохраняя свои секреты, закрылся от мира, как и легендарная цивилизация. Но не ушёл под воду, а поднялся, огородившись горным перевалом. На единственном уцелевшем островке могущественного княжества вы увидите остатки древних построек, мечеть и мавзолей. Поразитесь преданиям о происхождении крепости и её связи с легендарными хранителями Каабы. А также узнаете, как Кала-Корейш стал одним из оплотов распространения ислама в Дагестане.

Колоритные Кубачи

Душевный обед . Наполняя лёгкие чистым горным воздухом, вы рассмотрите самобытное устройство высокогорного аула. А перед тем, как подробно познакомиться с его миром, отправитесь на обед к местному почитателю традиций Гаджи.

Фотосессия в национальных костюмах . В частном музее вы сможете перевоплотиться в горцев или горянок и украсить фотоколлекцию яркими снимками — ещё и в компании местных жителей, которые повседневно носят традиционную одежду.

Комбинат ювелирных изделий . Кубачинское ювелирное мастерство ведёт летопись с 5 века, с тех пор каждая семья мастеров вписывала в неё свои страницы, передавая наследие будущим поколениям. Вы осмотрите оригинальные изделия и поймёте, какая история стоит за этим искусством.

Сторожевая башня . Возле фортификационного сооружения гид расскажет, почему оно так отличается от привычных башен, и поделится местными легендами, с которыми также можно познакомиться на выставке.

Прогулка по старой части села. Гуляя по петляющим узким улочкам, вы ещё больше проникнетесь колоритом Кубачей, а по пути откроете новые факты из истории аула, узнаете, почему он раньше звался на персидский манер и как стал главной кузницей Дагестана.

Организационные детали