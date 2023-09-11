Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Горному Дагестану, где откроются тайны средневекового Кала-Корейша и история Кубачей, знаменитого центра ювелиров.
Исследуйте древние постройки, мечети и мавзолеи, насладитесь обедом в гостеприимной атмосфере и почувствуйте дух времени, примерив национальные костюмы. Посетите комбинат ювелирных изделий и узнайте, как создаются шедевры. Это путешествие обещает незабываемые впечатления и новые открытия
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Узнать тайны Кала-Корейша
- 💎 Посетить ювелирный комбинат
- 📸 Фотосессия в национальных костюмах
- 🍽️ Насладиться душевным обедом
- 🏰 Исследовать сторожевую башню
- 🚶♂️ Прогулка по старым улочкам Кубачей
Что можно увидеть
- Кала-Корейш
- Мечеть
- Мавзолей
- Комбинат ювелирных изделий
- Сторожевая башня
Описание экскурсии
История и легенды Кала-Корейша
Атлантидой это место иногда называют, чтобы подчеркнуть особый статус комплекса, который, сохраняя свои секреты, закрылся от мира, как и легендарная цивилизация. Но не ушёл под воду, а поднялся, огородившись горным перевалом. На единственном уцелевшем островке могущественного княжества вы увидите остатки древних построек, мечеть и мавзолей. Поразитесь преданиям о происхождении крепости и её связи с легендарными хранителями Каабы. А также узнаете, как Кала-Корейш стал одним из оплотов распространения ислама в Дагестане.
Колоритные Кубачи
- Душевный обед. Наполняя лёгкие чистым горным воздухом, вы рассмотрите самобытное устройство высокогорного аула. А перед тем, как подробно познакомиться с его миром, отправитесь на обед к местному почитателю традиций Гаджи.
- Фотосессия в национальных костюмах. В частном музее вы сможете перевоплотиться в горцев или горянок и украсить фотоколлекцию яркими снимками — ещё и в компании местных жителей, которые повседневно носят традиционную одежду.
- Комбинат ювелирных изделий. Кубачинское ювелирное мастерство ведёт летопись с 5 века, с тех пор каждая семья мастеров вписывала в неё свои страницы, передавая наследие будущим поколениям. Вы осмотрите оригинальные изделия и поймёте, какая история стоит за этим искусством.
- Сторожевая башня. Возле фортификационного сооружения гид расскажет, почему оно так отличается от привычных башен, и поделится местными легендами, с которыми также можно познакомиться на выставке.
- Прогулка по старой части села. Гуляя по петляющим узким улочкам, вы ещё больше проникнетесь колоритом Кубачей, а по пути откроете новые факты из истории аула, узнаете, почему он раньше звался на персидский манер и как стал главной кузницей Дагестана.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, полное сопровождение гида, обед, мастер-класс с ювелиром, посещение сторожевой башни и комбината ювелирных изделий
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 18514 туристов
Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремёслами и традициями, которые передавались
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
11 сен 2023
Экскурсия очень понравилась! Прям всё от компетентного гида до вкуснейших стейков! 🥰
Лучшая поездка в Дагестане, обязательно вернусь ещё раз!
Н
Наталья
14 авг 2023
Экскурсия прошла суперотлично! Все очень понравилось! Впечатлений и эмоций - вагон и маленькая тележка, и все только положительные. Устали, конечно, но экскурсия того стоила. Единственное, жаль, что не успели посетить известный комбинат в Кубачах, но, может быть, как-нибудь еще получится. Спасибо турфирме!
В
Владимир
1 авг 2023
Замечательная поездка и незабываемые впечатления. Сложности дороги вполне искупаются невероятными видами, интересными историями и вкуснейшим обедом. Амирхан - отличный гид, рассказывает интересно и доходчиво. Отдельная благодарность Гаджи за гостеприимство, музей и возможность сыграть на пандуре.
