Махачкала вчера, сегодня, завтра

На обзорной экскурсии я познакомлю вас с ключевыми достопримечательностями Махачкалы, при этом моя...

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4 отзыва
На обзорной экскурсии я познакомлю вас с ключевыми достопримечательностями Махачкалы, при этом моя главная цель — рассказать о знаковых местах без отрыва от реальной жизни и помочь разглядеть за открыточными видами, древними фасадами и городскими легендами менталитет и философию дагестанцев.

Ведь именно люди рисуют облик города и наделяют его своей душой.
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Махачкала вчера, сегодня, завтра

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Ленина
  • Дом Правительства РД
  • Здание МВД
  • Памятники знаменитым дагестанским поэтам
  • Знаменитый Дом-Корабль
  • Самую старую улочку Махачкалы
  • Дом с атлантами
  • Национальные театры
  • Родопский бульвар
  • Дом и фабрика купца Мамедова
Махачкала — сочетание несочетаемого, город контрастов
Столица Республики Дагестан, здесь роскошные особняки, кричащие кованными воротами о богатстве владельцев, соседствуют с нелегальными балконами размером с квартиру. Здесь эвакуаторы вывозят коров на штрафные стоянки, а перейти улицу опасней, чем пересечь горный каньон. Зарисовка культурной, исторической, экономической и политической жизни Махачкалы непременно будет сопровождаться рассказами о горожанах и типичном портрете дагестанца.
Я расскажу, какие достопримечательности по-настоящему любят местные, чем они гордятся, кого считают народными героями и какие характерные черты выкристаллизовались в процессе исторического формирования городского населения. Также вы узнаете об особенностях дагестанского говора, гастрономических предпочтениях и других деталях быта современных горцев. Вы услышите, как появилась Махачкала, кто её прославил и каким образом дагестанцам с самых низов удалось достичь всероссийской и мировой славы.
Начнём с современного центра, пройдёмся по старым улочкам, которых так и не коснулась рука реставраторов, вверх по лестнице, и вот мы уже в сердце Махачкалы — площади Ленина. Обо всём этом мы и поговорим на пешеходной экскурсии, потому что по моему твёрдому убеждению, чтобы узнать город, надо пройти его пешком.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Групповой билет до 5 человек
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: площадь им. Ленина, Махачкала
Завершение: Русский театр, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Смотрите свободные даты

Ксения М.
Ксения М.
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