Махачкала — сочетание несочетаемого, город контрастов

Столица Республики Дагестан, здесь роскошные особняки, кричащие кованными воротами о богатстве владельцев, соседствуют с нелегальными балконами размером с квартиру. Здесь эвакуаторы вывозят коров на штрафные стоянки, а перейти улицу опасней, чем пересечь горный каньон. Зарисовка культурной, исторической, экономической и политической жизни Махачкалы непременно будет сопровождаться рассказами о горожанах и типичном портрете дагестанца.

Я расскажу, какие достопримечательности по-настоящему любят местные, чем они гордятся, кого считают народными героями и какие характерные черты выкристаллизовались в процессе исторического формирования городского населения. Также вы узнаете об особенностях дагестанского говора, гастрономических предпочтениях и других деталях быта современных горцев. Вы услышите, как появилась Махачкала, кто её прославил и каким образом дагестанцам с самых низов удалось достичь всероссийской и мировой славы.

Начнём с современного центра, пройдёмся по старым улочкам, которых так и не коснулась рука реставраторов, вверх по лестнице, и вот мы уже в сердце Махачкалы — площади Ленина. Обо всём этом мы и поговорим на пешеходной экскурсии, потому что по моему твёрдому убеждению, чтобы узнать город, надо пройти его пешком.

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