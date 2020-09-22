2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Самое-самое в Махачкале

Столица ⭐️ гостеприимного Дагестана великолепна круглый год, днем и ночью! Вы увидите самые красивые 🤩 и знаковые места старинного и современного города: главную площадь, университеты, памятники важным политическим деятелям и Центральную Джума-мечеть, похожую на знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле. А еще подниметесь на смотровую площадку горы ⛰️ Тарки-Тау и насладитесь видами Махачкалы с высоты.

Махачкала изнутри

Вы узнаете, что делали в дагестанской столице Ворошилов, Шаляпин и Смоктуновский. Услышите о местных поэтах, художниках и музыкантах: Гамзатове, Алиевой, Кажлаеве и Чаллаеве. А также вспомните известных путешественников, спортсменов и силачей родом из нашего края. Я помогу вам почувствовать себя в Махачкале как дома и расскажу о самых гостеприимных кафе, колоритных рынках и других интересных местах!

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.