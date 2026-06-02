2 отзыва оставили туристы

Махачкала, столица Дагестана, предстает перед вами во всем своем великолепии во время экскурсии Настоящая Махачкала. Этот город, полный контрастов, откроет вам свои тайны и красоты.Вы увидите как старинные, так и

современные районы, узнаете о важных исторических событиях и знаменитых людях, которые оставили свой след в истории города. Посещение знаковых мест, таких как Центральная Джума-мечеть и смотровая площадка горы Тарки-Тау, позволит вам увидеть Махачкалу с разных сторон. Экскурсия не требует дополнительных расходов, но просим учесть местные традиции и соблюдать дресс-код

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Махачкале

Столица гостеприимного Дагестана великолепна круглый год, днем и ночью! Вы увидите самые красивые и знаковые места старинного и современного города: главную площадь, университеты, памятники важным политическим деятелям и Центральную Джума-мечеть, похожую на знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле. А еще подниметесь на смотровую площадку горы Тарки-Тау и насладитесь видами Махачкалы с высоты.

Махачкала изнутри

Вы узнаете, что делали в дагестанской столице Ворошилов, Шаляпин и Смоктуновский. Услышите о местных поэтах, художниках и музыкантах: Гамзатове, Алиевой, Кажлаеве и Чаллаеве. А также вспомните известных путешественников, спортсменов и силачей родом из нашего края. Я помогу вам почувствовать себя в Махачкале как дома и расскажу о самых гостеприимных кафе, колоритных рынках и других интересных местах!

Организационные детали