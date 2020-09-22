2 отзыва оставили туристы

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Настоящая Махачкала

Главные достопримечательности и лучшие виды дагестанской столицы на авто-пешеходной экскурсии

5
2 отзыва
Марианна
Марианна – Гид из Махачкалы
Махачкала — один из самых противоречивых городов страны.

Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы.

А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Настоящая Махачкала
Настоящая Махачкала

Что вас ожидает

Самое-самое в Махачкале
Столица ⭐️ гостеприимного Дагестана великолепна круглый год, днем и ночью! Вы увидите самые красивые 🤩 и знаковые места старинного и современного города: главную площадь, университеты, памятники важным политическим деятелям и Центральную Джума-мечеть, похожую на знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле. А еще подниметесь на смотровую площадку горы ⛰️ Тарки-Тау и насладитесь видами Махачкалы с высоты.

Махачкала изнутри
Вы узнаете, что делали в дагестанской столице Ворошилов, Шаляпин и Смоктуновский. Услышите о местных поэтах, художниках и музыкантах: Гамзатове, Алиевой, Кажлаеве и Чаллаеве. А также вспомните известных путешественников, спортсменов и силачей родом из нашего края. Я помогу вам почувствовать себя в Махачкале как дома и расскажу о самых гостеприимных кафе, колоритных рынках и других интересных местах!

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Настоящая Махачкала
Настоящая Махачкала
Настоящая Махачкала
Настоящая Махачкала
Настоящая Махачкала
Настоящая Махачкала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марианна
Марианна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
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2 отзыва оставили туристы

22 сентября 2020
Экскурсия удалась, несмотря на то, что пришлось внести коррективы в маршрут. Марианна очень приятный рассказчик и собеседник. Эрудит, умница! Провели время с пользой и в дружеской обстановке.
16 сентября 2020
Спасибо огромное за прекрасную и познавательную экскурсию! Марианна - профессиональный гид с прекрасной речью, энциклопедическими знаниями и искренней любовью к своему городу!

Марианна проводит ещё 2 экскурсии

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