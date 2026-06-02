2 отзыва оставили туристы

🌆 Погружение в атмосферу старинного и современного города
🏛️ Посещение знаковых мест и памятников
🌄 Восхитительные виды с горы Тарки-Тау
🎨 Знакомство с культурой и искусством местных деятелей
🍽️ Рекомендации по самым гостеприимным кафе и рынкам
📜 Интересные исторические факты и рассказы
Что можно увидеть
Главная площадь
Университеты
Памятники важным политическим деятелям
Центральная Джума-мечеть
Гора Тарки-Тау
Описание экскурсии
Самое-самое в Махачкале
Столица гостеприимного Дагестана великолепна круглый год, днем и ночью! Вы увидите самые красивые и знаковые места старинного и современного города: главную площадь, университеты, памятники важным политическим деятелям и Центральную Джума-мечеть, похожую на знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле. А еще подниметесь на смотровую площадку горы Тарки-Тау и насладитесь видами Махачкалы с высоты.
Махачкала изнутри
Вы узнаете, что делали в дагестанской столице Ворошилов, Шаляпин и Смоктуновский. Услышите о местных поэтах, художниках и музыкантах: Гамзатове, Алиевой, Кажлаеве и Чаллаеве. А также вспомните известных путешественников, спортсменов и силачей родом из нашего края. Я помогу вам почувствовать себя в Махачкале как дома и расскажу о самых гостеприимных кафе, колоритных рынках и других интересных местах!
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7280 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 206 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кирилл
Экскурсия превзошла все ожидания. Спасибо Марианне за интересный и увлечённый рассказ о жизни края. Изначально, откровенно говоря, не ожидал ничего особенного от Махачкалы, но, Марианне удалось перевернуть моё представление. Однозначно рекомендую, экскурсия полностью соответствует описанию - вам покажут настоящую Махачкалу.
Большое спасибо Марианне за экскурсию и впечатляющие панорамные виды Махачкалы с высоты горы Тарки- Тау! Было интересно увидеть исторические места, узнать об основных вехах развития города, которые Марианна сумела талантливо передать. И в завершении мы с удовольствием прогулялись по вечерней Махачкале!
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Евгений
Три часа экскурсии пролетели очень быстро. Было познавательно и интересно, рекомендуем воспользоваться возможностью открыть для себя новую Махачкалу.
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В
Виктор
Нам очень понравилась экскурсия. Марианна нам подробно им интересно рассказала про историю Махачкалы, по дороге на авто много показала до, достопримечательностей и домой связанных с историей и проживающих в них людей. Практически усидели много, ЧС чтобы составить мнение о городе. Спасибо, все было динамично, познавательно и замечательно.