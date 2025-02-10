На экскурсии по Махачкале вы погрузитесь в атмосферу столицы Дагестана. Прогулка по набережной и историческому центру покажет, как многообразна жизнь махачкалинцев.
Узнаете, почему железная дорога проходит вдоль моря, и как в популярном фильме снялся криминальный авторитет. Визит к символу города - маяку, работающему с 1866 года, станет ярким моментом. Не упустите шанс попробовать дагестанские деликатесы на Втором рынке
Узнаете, почему железная дорога проходит вдоль моря, и как в популярном фильме снялся криминальный авторитет. Визит к символу города - маяку, работающему с 1866 года, станет ярким моментом. Не упустите шанс попробовать дагестанские деликатесы на Втором рынке
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Прогулка по историческому центру
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🌊 Визит на набережную
- 🍽 Дегустация местных блюд
- 🗿 Знакомство с культурой и историей
Что можно увидеть
- Набережная
- Дом с атлантами
- Махачкалинский Арбат
- Дом-корабль
- Памятник Махачу Дахадаеву
- Бывшая водонапорная башня
- Маяк
- Площадь Ленина
- Аппарат газированной воды
- Второй рынок
Описание экскурсии
- Набережная. Вы увидите бульвар имени лезгинского поэта Сулеймана Стальского, Родопский бульвар и Городской сад. Узнаете, что здесь находилось раньше и каким образом прямо по ней проложили железную дорогу
- Дом с атлантами. Вы познакомитесь с красивым образцом архитектуры конца 19 века, построенным в стиле модерн. И услышите о богатом прошлом памятника
- Махачкалинский Арбат — место притяжения местных жителей и гостей города. На первом этаже всех зданий этой улицы располагаются кафе и кофейни
- Дом-корабль. Изучим его особую архитектуру и, возможно, столкнёмся с призраком! Ведь с домом связаны таинственные истории
- Памятник Махачу Дахадаеву. Вспомним знаменитого революционера, в честь которого назвали город
- Бывшая водонапорная башня, построенная армянскими умельцами. Сегодня здесь открыто кафе
- Символ Махачкалы — маяк, работающий с 1866 года. Особенно красивым становится с наступлением темноты, когда начинает светить в сторону моря
- Площадь Ленина, сердце города. Здесь вы увидите самые важные учреждения республики
- Аппарат газированной воды. Работает со времён СССР. Захватите 10 рублей — и вы перенесётесь в ушедшую эпоху
- Второй рынок. Кроме того, мы посетим базар с дагестанскими продуктами. Прогуляемся по торговым рядам, отведаем урбеч, сыры и попробуем поторговаться с продавцами
Вы узнаете:
- Почему железная дорога построена практически на берегу моря
- Как так получилось, что в популярном художественном фильме снялся криминальный авторитет из Махачкалы
- Необычную историю, связанную с русской учительницей
- Секрет памятника Сталину
- Как нужно употреблять дагестанский хинкал
- Где растёт старейшее дерево в городе
- Какое отношение к Махачкале имеет древний город Анжи, в честь которого некогда назвали футбольный клуб
- Чем и почему отличается одежда девушек и женщин
- Какие национальные блюда здесь в почёте
- Как узнать представителей той или иной национальности
в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Гамзатова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кайрав — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 70 туристов
Я Кайрав, автор проекта «Старая Махачкала». Выпускник Российского государственного университета туризма и сервиса и один из ведущих знатоков-экскурсоводов Махачкалы. По профессии спортивный журналист. Люблю историю. Открыл частный музей, где провожуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Алена
10 фев 2025
Очень понравилась пешая прогулка по городу Махачкала! Ну и что,что на улице зима😁Прошлись по интересным местам города. Рекомендую!
Татьяна
9 фев 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Прогуляли часа три. Кайрав- замечательный экскурсовод! Спасибо вам! Провел по таким местам города, которые сам никогда не найдешь! Особенно я в восторге от дома-корабля. Даже
Н
Наталья
4 фев 2025
Кайрав отлично провел пешую экскурсию по Махачкале. Было интересно узнать много исторических фактов о республике в целом и городе. Выпили замечательный кофе с урбечом в музее 1857, отдохнули и продолжили экскурсию. Рекомендую экскурсию, нам ещё был бонус - отличная солнечная погода 3 февраля. Спасибо, здоровья и процветания.
Наталья
3 фев 2025
Добрый день!
Пишу отзыв по "горячим следам" -сегодня были на экскурсии с Кайравом!
Это просто замечательная идея-начать знакомство с городом именно с этой экскурсии -интересная, познавательная, небанальная-не буду спойлерить, лучше сходите и убедитесь сами!
Еще один день в копилку лучших воспоминаний!
Кайрав-Вы настоящий профессионал!
Желаем Вам процветания и развития бизнеса!
PS: кафе-музей "1857" и кофе с урбечем -просто "пушка":)))
С наилучшими пожеланиями, Белоусовы из Уфы
Пишу отзыв по "горячим следам" -сегодня были на экскурсии с Кайравом!
Это просто замечательная идея-начать знакомство с городом именно с этой экскурсии -интересная, познавательная, небанальная-не буду спойлерить, лучше сходите и убедитесь сами!
Еще один день в копилку лучших воспоминаний!
Кайрав-Вы настоящий профессионал!
Желаем Вам процветания и развития бизнеса!
PS: кафе-музей "1857" и кофе с урбечем -просто "пушка":)))
С наилучшими пожеланиями, Белоусовы из Уфы
Денис
20 янв 2025
Интересная экскурсия по знаковым местам центра города, Кайрав всё интересно рассказал.
К
Константин
13 янв 2025
Отличная экскурсия! Отличный гид! Очень хорошо провёл время! Рекомендую!
е
екатерина
12 янв 2025
гид замечательный, очень интересная экскурсия. благодарю!
А
Асанбаев
9 янв 2025
Начнем с того что Кайрав с первой можно сказать секунды начал интересный рассказ и было прям приятно его слушать и узнавать интересное в новом для посещения городе, всю экскурсию он рассказывал обо всем что окружает, и заводил в необычные места порой на маршруте, очень рекомендую его
Ю
Юлия
7 янв 2025
Нам понравилось! Здорово прогуляться с умным человеком по красивому городу) Общение было приятным и познавательным. Нам было интересно увидеть Махачкалу глазами местного жителя, который так ее любит и ценит, познакомиться
Н
Наталья
3 янв 2025
Очень интересная экскурсия, удачно построенный маршрут, почти 3 часа пролетели незаметно. Кайрав очень хорошо знает материал, но не нагружает вас только историческими фактами, рассказывает интересные факты, шутки. Экскурсию рекомендую.
Л
Людмла
27 дек 2024
Спасибо. За необычную Махачкалу. Ребенку 9 лет, сказал а мне понравилось, значит точно было хорошо… Дом с призраками, точно запомнит
Р
Римма
9 дек 2024
Необычную и содержательную экскурсию провел для нас Кайрав. Немного исторических сведений, но самое главное - погружение в атмосферу непарадного города Махачкала. Самые яркие ощущения от Дома-пароход, мы как-будто бы оказались
Марат
18 ноя 2024
Всего один день в Махачкале, нужна экскурсия.
3 часа пролетели легко и непринужденно. Кайрав увлеченный исследователь и отличный рассказчик.
Очень полезное путешествие в прошлое, новая глубина и невероятные эмоции от города, людей и историй.
Всем рекомендую эту экскурсию.
3 часа пролетели легко и непринужденно. Кайрав увлеченный исследователь и отличный рассказчик.
Очень полезное путешествие в прошлое, новая глубина и невероятные эмоции от города, людей и историй.
Всем рекомендую эту экскурсию.
Н
Нелли
16 ноя 2024
Мне все очень понравилось, познакомилась с городом, узнала исторические, архитектурные, национальные особенности, спасибо!
Н
Никита
12 ноя 2024
Очень интересная прогулка по городу. Мы посмотрели как знаковые места, так и необычные части Махачкалы. Узнали очень иного об этом городе, благодаря Кайраву. Формат экскурсии супер. Рекомендую!
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