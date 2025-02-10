Неожиданная Махачкала

Прогулка по центру и набережной Махачкалы раскроет её тайны и стереотипы. Откройте для себя жизнь махачкалинцев и удивительные архитектурные решения
На экскурсии по Махачкале вы погрузитесь в атмосферу столицы Дагестана. Прогулка по набережной и историческому центру покажет, как многообразна жизнь махачкалинцев.

Узнаете, почему железная дорога проходит вдоль моря, и как в популярном фильме снялся криминальный авторитет. Визит к символу города - маяку, работающему с 1866 года, станет ярким моментом. Не упустите шанс попробовать дагестанские деликатесы на Втором рынке
5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Прогулка по историческому центру
  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🌊 Визит на набережную
  • 🍽 Дегустация местных блюд
  • 🗿 Знакомство с культурой и историей
Неожиданная Махачкала
Неожиданная Махачкала
Неожиданная Махачкала
Ближайшие даты:
15
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фев21
фев
Время начала: 12:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Набережная
  • Дом с атлантами
  • Махачкалинский Арбат
  • Дом-корабль
  • Памятник Махачу Дахадаеву
  • Бывшая водонапорная башня
  • Маяк
  • Площадь Ленина
  • Аппарат газированной воды
  • Второй рынок

Описание экскурсии

  • Набережная. Вы увидите бульвар имени лезгинского поэта Сулеймана Стальского, Родопский бульвар и Городской сад. Узнаете, что здесь находилось раньше и каким образом прямо по ней проложили железную дорогу
  • Дом с атлантами. Вы познакомитесь с красивым образцом архитектуры конца 19 века, построенным в стиле модерн. И услышите о богатом прошлом памятника
  • Махачкалинский Арбат — место притяжения местных жителей и гостей города. На первом этаже всех зданий этой улицы располагаются кафе и кофейни
  • Дом-корабль. Изучим его особую архитектуру и, возможно, столкнёмся с призраком! Ведь с домом связаны таинственные истории
  • Памятник Махачу Дахадаеву. Вспомним знаменитого революционера, в честь которого назвали город
  • Бывшая водонапорная башня, построенная армянскими умельцами. Сегодня здесь открыто кафе
  • Символ Махачкалы — маяк, работающий с 1866 года. Особенно красивым становится с наступлением темноты, когда начинает светить в сторону моря
  • Площадь Ленина, сердце города. Здесь вы увидите самые важные учреждения республики
  • Аппарат газированной воды. Работает со времён СССР. Захватите 10 рублей — и вы перенесётесь в ушедшую эпоху
  • Второй рынок. Кроме того, мы посетим базар с дагестанскими продуктами. Прогуляемся по торговым рядам, отведаем урбеч, сыры и попробуем поторговаться с продавцами

Вы узнаете:

  • Почему железная дорога построена практически на берегу моря
  • Как так получилось, что в популярном художественном фильме снялся криминальный авторитет из Махачкалы
  • Необычную историю, связанную с русской учительницей
  • Секрет памятника Сталину
  • Как нужно употреблять дагестанский хинкал
  • Где растёт старейшее дерево в городе
  • Какое отношение к Махачкале имеет древний город Анжи, в честь которого некогда назвали футбольный клуб
  • Чем и почему отличается одежда девушек и женщин
  • Какие национальные блюда здесь в почёте
  • Как узнать представителей той или иной национальности

в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Гамзатова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Неожиданная Махачкала (Татьяна)Неожиданная Махачкала (Татьяна)Неожиданная Махачкала (Татьяна)Неожиданная Махачкала (Татьяна)Неожиданная Махачкала (Татьяна)Неожиданная Махачкала (Татьяна)Неожиданная Махачкала (Денис)Неожиданная Махачкала (Денис)Неожиданная Махачкала (Денис)Неожиданная Махачкала (Денис)Неожиданная Махачкала (екатерина)Неожиданная Махачкала (екатерина)Неожиданная Махачкала (Асанбаев)Неожиданная Махачкала (Асанбаев)Неожиданная Махачкала (Асанбаев)Неожиданная Махачкала (Асанбаев)Неожиданная Махачкала (Асанбаев)Неожиданная Махачкала (Асанбаев)Неожиданная Махачкала (Асанбаев)Неожиданная Махачкала (Асанбаев)Неожиданная Махачкала (Асанбаев)Неожиданная Махачкала (Асанбаев)Неожиданная Махачкала (Марат)Неожиданная Махачкала (Марат)Неожиданная Махачкала (Марат)Неожиданная Махачкала (Марат)Неожиданная Махачкала (Марат)Неожиданная Махачкала (Марат)Неожиданная Махачкала (Марат)Неожиданная Махачкала (Ольга)
Алена
10 фев 2025
Очень понравилась пешая прогулка по городу Махачкала! Ну и что,что на улице зима😁Прошлись по интересным местам города. Рекомендую!
Татьяна
9 фев 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Прогуляли часа три. Кайрав- замечательный экскурсовод! Спасибо вам! Провел по таким местам города, которые сам никогда не найдешь! Особенно я в восторге от дома-корабля. Даже
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на рынок зашли. Кайрав провел нас в нужные лавки, где мы купили сразу все сувениры и местные продукты. Также впечатляет музей советской эпохи, где подают кофе с урбечом. Рекомендую эту экскурсию, чтобы вы уехали с яркими впечатлениями об этом удивительном городе! С уважением, Владимир и Татьяна. Пермский край.

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Н
4 фев 2025
Кайрав отлично провел пешую экскурсию по Махачкале. Было интересно узнать много исторических фактов о республике в целом и городе. Выпили замечательный кофе с урбечом в музее 1857, отдохнули и продолжили экскурсию. Рекомендую экскурсию, нам ещё был бонус - отличная солнечная погода 3 февраля. Спасибо, здоровья и процветания.
Наталья
3 фев 2025
Добрый день!
Пишу отзыв по "горячим следам" -сегодня были на экскурсии с Кайравом!
Это просто замечательная идея-начать знакомство с городом именно с этой экскурсии -интересная, познавательная, небанальная-не буду спойлерить, лучше сходите и убедитесь сами!
Еще один день в копилку лучших воспоминаний!
Кайрав-Вы настоящий профессионал!
Желаем Вам процветания и развития бизнеса!
PS: кафе-музей "1857" и кофе с урбечем -просто "пушка":)))
С наилучшими пожеланиями, Белоусовы из Уфы
Денис
20 янв 2025
Интересная экскурсия по знаковым местам центра города, Кайрав всё интересно рассказал.
Интересная экскурсия по знаковым местам центра города, Кайрав всё интересно рассказал.Интересная экскурсия по знаковым местам центра города, Кайрав всё интересно рассказал.Интересная экскурсия по знаковым местам центра города, Кайрав всё интересно рассказал.Интересная экскурсия по знаковым местам центра города, Кайрав всё интересно рассказал.
К
13 янв 2025
Отличная экскурсия! Отличный гид! Очень хорошо провёл время! Рекомендую!
е
12 янв 2025
гид замечательный, очень интересная экскурсия. благодарю!
гид замечательный, очень интересная экскурсия. благодарю!гид замечательный, очень интересная экскурсия. благодарю!
А
9 янв 2025
Начнем с того что Кайрав с первой можно сказать секунды начал интересный рассказ и было прям приятно его слушать и узнавать интересное в новом для посещения городе, всю экскурсию он рассказывал обо всем что окружает, и заводил в необычные места порой на маршруте, очень рекомендую его
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Ю
7 янв 2025
Нам понравилось! Здорово прогуляться с умным человеком по красивому городу) Общение было приятным и познавательным. Нам было интересно увидеть Махачкалу глазами местного жителя, который так ее любит и ценит, познакомиться
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с историческими фактами. В очень атмосферном частном музее, куда Кайрав нас пригласил зайти, он сказал фразу:"Недавно мы с товарищем открыли эту локацию". И мы подумали, что Кайрав как и мы, просто открыл новое интересное место для себя. А оказалось, что это его детище и он все это придумал и организовал. Правда, мы это поняли, когда уже вернулись с экскурсии))) Еще раз убедились, что нам очень повезло с гидом! Кайрав достоин большого уважения, а его экскурсии-внимания. Благодарим!

Н
3 янв 2025
Очень интересная экскурсия, удачно построенный маршрут, почти 3 часа пролетели незаметно. Кайрав очень хорошо знает материал, но не нагружает вас только историческими фактами, рассказывает интересные факты, шутки. Экскурсию рекомендую.
Л
27 дек 2024
Спасибо. За необычную Махачкалу. Ребенку 9 лет, сказал а мне понравилось, значит точно было хорошо… Дом с призраками, точно запомнит
Р
9 дек 2024
Необычную и содержательную экскурсию провел для нас Кайрав. Немного исторических сведений, но самое главное - погружение в атмосферу непарадного города Махачкала. Самые яркие ощущения от Дома-пароход, мы как-будто бы оказались
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в 20 годы прошлого века! Хотелось бы пожелать успеха Кайраву и его друзьям в благородном деле сохранения истории города. Проект Город 1857 (мини-кафе с погружением в эпоху 19-20 веков - чудесное начинание). Через такую экскурсию легче узнать людей и город. Спасибо.

Марат
18 ноя 2024
Всего один день в Махачкале, нужна экскурсия.
3 часа пролетели легко и непринужденно. Кайрав увлеченный исследователь и отличный рассказчик.
Очень полезное путешествие в прошлое, новая глубина и невероятные эмоции от города, людей и историй.
Всем рекомендую эту экскурсию.
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Н
16 ноя 2024
Мне все очень понравилось, познакомилась с городом, узнала исторические, архитектурные, национальные особенности, спасибо!
Н
12 ноя 2024
Очень интересная прогулка по городу. Мы посмотрели как знаковые места, так и необычные части Махачкалы. Узнали очень иного об этом городе, благодаря Кайраву. Формат экскурсии супер. Рекомендую!

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