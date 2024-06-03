Приглашаем Вас на экскурсию в одну из самых живописных природных достопримечательностей Дагестана.
Вас ждут головокружительные пейзажи со смотровых площадок самого глубокого каньона Европы, покатаемся на качелях с невероятным видом на реку Сулак и выпьем кофе в необычном кафе в скале.
Вас ждут головокружительные пейзажи со смотровых площадок самого глубокого каньона Европы, покатаемся на качелях с невероятным видом на реку Сулак и выпьем кофе в необычном кафе в скале.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:45, 08:00
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Буйнакский перевал - «Царская» тропа
- Смотровая площадка Дубки Сулакского каньона
- Черкесское водохранилище
- Пещера нохъо
Описание экскурсии
Экскурсия в одну из самых живописных природных достопримечательностей Дагестана. Мы отправимся к Сулакскому каньону — это неожиданное и яркое впечатление. Своей глубиной, достигающей 1920 метров, он превосходит знаменитый каньон Колорадо в США. Но по протяженности он короче. Великое творение природы состоит из трех отдельных ущелий, разделенных террасами. Самый большой участок имеет длину 18 км. С утеса, нависшего над каньоном, видна ярко-бирюзовая река Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых Чиркейская ГЭС - крупнейшая на Северном Кавказе. Пейзаж необыкновенной красоты. С другой стороны горного плато открывается панорама города Кизилюрт. На плато пахнет степными травами и дуют каспийские бризы.
Царская тропа и Чиркейское водохранилище
Буйнакский перевал называют Царской дорогой. Изначально через перевал шла узкая тропа, по которой возили небольшие грузы на волах и лошадях. Инициатором строительства дороги был Великий князь Михаил Николаевич Романов. Дорогу через горы строили пять лет — с 1864 по 1869 год. Доступный путь появился сразу после присоединения Дагестана к России. На высшей точке перевала оборудована смотровая площадка, с которой открывается панорама города и горный серпантин. Здесь же высится памятник строителям дороги. Чиркейское водохранилище — красивейший водоем напоминает фьорды Норвегии. «Море в горах» — так часто уважительно величают Чиркейское водохранилище. Это крупнейший водный объект на Северном Кавказе. Площадь рукотворного моря 42,4 км2. Его глубина достигает двухсот двадцати метров, а ширина в некоторых местах более пяти километров. Смотровая у села Дубки-откуда видим Сулакский каньон в бирюзовом цвете. Нохъо комплекс из трёх пещер. Здесь у вас будет возможность за дополнительную плату прокатиться на катере.
Смотровая и пещеры Нохьо
Далее вас ждет смотровая площадка у села Дубки. Село находится в самой высокой точке Сулакского каньона. Высота каньона в среднем составляет 1300 метров, но в Дубках она достигает 1920 метров. Главная смотровая площадка в Дубках очень обширна. Здесь есть кафе. Люди гуляют вдоль обрыва на сотни метров в обе стороны. Река Сулак внизу делает очень красивый изгиб. С некоторых точек видно Чиркейское водохранилище. Нохъо комплекс из трёх пещер. Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых — несколько сот метров. Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. Здесь также есть популярная в Дагестане тарзанка и тропа скалолазов. А любители менее экстремального отдыха могут просто полюбоваться окружающей красотой и выпить кофе в уникальном кафе в скале в Дагестане на террасе с прекрасным видом! Важная информация:• Экскурсия проводится при наборе 4-7 человек (на минивен или LADA Largus).
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
по календарю
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Буйнакский перевал - «Царская» тропа
- Смотровая площадка Дубки Сулакского каньона
- Черкесское водохранилище
- Пещера нохъо
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Сопровождение гидом
- Прогулка по Главрыбе более 3 часов, где вы спокойно можете пообедать, и прогуляться также.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Спуск на зип-лайне (по желанию)
- Тарзанка (по желанию)
- Прогулка на квадроциклах (по желанию): 15 минут - 1200 руб. /1-2 человек
- Катание на лошадях (по желанию):10минут - 200 руб
- Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) - 500 руб.
- Катера (по желанию) - 300 рублей с человека
- ОБЕД
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии г. Махачкала, ул. Буганова 14
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: по календарю
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится при наборе 4-7 человек на миневен или лада ларгус возможно и спринтер 19 мест
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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