Экскурсия в одну из самых живописных природных достопримечательностей Дагестана. Мы отправимся к Сулакскому каньону — это неожиданное и яркое впечатление. Своей глубиной, достигающей 1920 метров, он превосходит знаменитый каньон Колорадо в США. Но по протяженности он короче. Великое творение природы состоит из трех отдельных ущелий, разделенных террасами. Самый большой участок имеет длину 18 км. С утеса, нависшего над каньоном, видна ярко-бирюзовая река Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых Чиркейская ГЭС - крупнейшая на Северном Кавказе. Пейзаж необыкновенной красоты. С другой стороны горного плато открывается панорама города Кизилюрт. На плато пахнет степными травами и дуют каспийские бризы.

Царская тропа и Чиркейское водохранилище

Буйнакский перевал называют Царской дорогой. Изначально через перевал шла узкая тропа, по которой возили небольшие грузы на волах и лошадях. Инициатором строительства дороги был Великий князь Михаил Николаевич Романов. Дорогу через горы строили пять лет — с 1864 по 1869 год. Доступный путь появился сразу после присоединения Дагестана к России. На высшей точке перевала оборудована смотровая площадка, с которой открывается панорама города и горный серпантин. Здесь же высится памятник строителям дороги. Чиркейское водохранилище — красивейший водоем напоминает фьорды Норвегии. «Море в горах» — так часто уважительно величают Чиркейское водохранилище. Это крупнейший водный объект на Северном Кавказе. Площадь рукотворного моря 42,4 км2. Его глубина достигает двухсот двадцати метров, а ширина в некоторых местах более пяти километров. Смотровая у села Дубки-откуда видим Сулакский каньон в бирюзовом цвете. Нохъо комплекс из трёх пещер. Здесь у вас будет возможность за дополнительную плату прокатиться на катере.

Смотровая и пещеры Нохьо

Далее вас ждет смотровая площадка у села Дубки. Село находится в самой высокой точке Сулакского каньона. Высота каньона в среднем составляет 1300 метров, но в Дубках она достигает 1920 метров. Главная смотровая площадка в Дубках очень обширна. Здесь есть кафе. Люди гуляют вдоль обрыва на сотни метров в обе стороны. Река Сулак внизу делает очень красивый изгиб. С некоторых точек видно Чиркейское водохранилище. Нохъо комплекс из трёх пещер. Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых — несколько сот метров. Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. Здесь также есть популярная в Дагестане тарзанка и тропа скалолазов. А любители менее экстремального отдыха могут просто полюбоваться окружающей красотой и выпить кофе в уникальном кафе в скале в Дагестане на террасе с прекрасным видом! Важная информация:• Экскурсия проводится при наборе 4-7 человек (на минивен или LADA Largus).

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.