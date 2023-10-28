Магомед — ваш гид в Махачкале

Меня зовут Магомед, работаю гидом более 3 лет, за это время объездил весь Дагестан и Чечню. Стаж вождения — более 15 лет, что немаловажно в нашем регионе. Я родом из высокогорного села, в Махачкалу переехал после школы, поэтому знаю историю, обычаи и традиции как сельские, так и городские. Экскурсии провожу по всем популярным направлениям Дагестана и Чечни. Также организовываю многодневные поездки с проживанием в горах. Для меня важно, чтобы отдых гостей был комфортным и продуктивным. Всегда стараюсь делать больше, чем заявлено в программе, и ответственно подхожу к мелочам. В результате люди ко мне возвращаются снова и снова. С улыбкой на лице жду вас — и сделаю всё, чтобы и вы тоже улыбались.

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