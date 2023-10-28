Дружеское путешествие с местным жителем и опытным водителем
Бирюзовая река, извивающаяся по дну самого глубокого в Европе каньона, — первое место, которое стоит посетить в нашей республике.
Вы полюбуетесь головокружительными пейзажами со смотровой площадки, при желании прокатитесь на катере по реке или водохранилищу. Отведаете блюда на мангале в проверенном заведении. А вечером встретите малиновый закат в золотых песках бархана Сарыкум.
Вы полюбуетесь головокружительными пейзажами со смотровой площадки, при желании прокатитесь на катере по реке или водохранилищу. Отведаете блюда на мангале в проверенном заведении. А вечером встретите малиновый закат в золотых песках бархана Сарыкум.
Ближайшие даты:
28
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29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся утром в Махачкале и отправимся в сторону Сулакского каньона. Дорога займёт примерно час. По пути я расскажу о культуре, обычаях, традициях Дагестана и буду рад ответить на ваши вопросы.
- Первая остановка — Чиркейское водохранилище, на фоне которого можно сделать яркие фотографии. Вы услышите историю строительства ГЭС и сулакского села Дубки.
- Далее вы посетите хозяйство, где разводят и выращивают форель.
- По желанию прокатитесь на катере по реке или водохранилищу. В первом случае нужно будет спуститься на внедорожнике к берегу (это 15–18 км).
- Одна из главных целей поездки — смотровая площадка на краю села, с которой вам откроется великолепный вид на каньон. Бирюзовый Сулак, горы и парящие орлы — это незабываемое зрелище.
- Затем вы сможете пройти по мостам над каньоном через пещеру Нохъо.
- Пообедать я предложу в одном из проверенных заведений, например, в ресторане «Нескучный сад Салмановых». Здесь готовят прекрасные блюда на костре из баранины и свежевыловленной радужной форели, а также лепёшки чуду и другие блюда национальной кухни.
- Закат будем встречать в золотых песках Сарыкума, крупнейшего песчаного бархана в Европе. Поднимаясь по оборудованной дорожке, возможно повстречаем ящерку. И сделаем красивые снимки на фоне заходящего солнца.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на чистом комфортном автомобиле Toyota Corolla
- Дополнительные расходы (по желанию, посещение опциональное):
— вход в пещеру Нохъо — 500 руб. /взрослого, 250 руб. /ребёнка до 14 лет
— обед в кафе — 700-800 руб. с человека
— прогулка на катере по водохранилищу — 6000 руб. за катер; по реке с подъездом к берегу на УАЗике — 9000 руб. Вы можете отправиться на водную прогулку только своей компанией или объединиться с другими путешественниками, разделив стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваш гид в Махачкале
Меня зовут Магомед, работаю гидом более 3 лет, за это время объездил весь Дагестан и Чечню. Стаж вождения — более 15 лет, что немаловажно в нашем регионе. Я родом из высокогорного села, в Махачкалу переехал после школы, поэтому знаю историю, обычаи и традиции как сельские, так и городские. Экскурсии провожу по всем популярным направлениям Дагестана и Чечни. Также организовываю многодневные поездки с проживанием в горах. Для меня важно, чтобы отдых гостей был комфортным и продуктивным. Всегда стараюсь делать больше, чем заявлено в программе, и ответственно подхожу к мелочам. В результате люди ко мне возвращаются снова и снова. С улыбкой на лице жду вас — и сделаю всё, чтобы и вы тоже улыбались.
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