Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане

Дружеское путешествие с местным жителем и опытным водителем

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Бирюзовая река, извивающаяся по дну самого глубокого в Европе каньона, — первое место, которое стоит посетить в нашей республике.

Вы полюбуетесь головокружительными пейзажами со смотровой площадки, при желании прокатитесь на катере по реке или водохранилищу. Отведаете блюда на мангале в проверенном заведении. А вечером встретите малиновый закат в золотых песках бархана Сарыкум.
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Ближайшие даты:
28
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся утром в Махачкале и отправимся в сторону Сулакского каньона. Дорога займёт примерно час. По пути я расскажу о культуре, обычаях, традициях Дагестана и буду рад ответить на ваши вопросы.

  • Первая остановка — Чиркейское водохранилище, на фоне которого можно сделать яркие фотографии. Вы услышите историю строительства ГЭС и сулакского села Дубки.
  • Далее вы посетите хозяйство, где разводят и выращивают форель.
  • По желанию прокатитесь на катере по реке или водохранилищу. В первом случае нужно будет спуститься на внедорожнике к берегу (это 15–18 км).
  • Одна из главных целей поездки — смотровая площадка на краю села, с которой вам откроется великолепный вид на каньон. Бирюзовый Сулак, горы и парящие орлы — это незабываемое зрелище.
  • Затем вы сможете пройти по мостам над каньоном через пещеру Нохъо.
  • Пообедать я предложу в одном из проверенных заведений, например, в ресторане «Нескучный сад Салмановых». Здесь готовят прекрасные блюда на костре из баранины и свежевыловленной радужной форели, а также лепёшки чуду и другие блюда национальной кухни.
  • Закат будем встречать в золотых песках Сарыкума, крупнейшего песчаного бархана в Европе. Поднимаясь по оборудованной дорожке, возможно повстречаем ящерку. И сделаем красивые снимки на фоне заходящего солнца.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на чистом комфортном автомобиле Toyota Corolla
  • Дополнительные расходы (по желанию, посещение опциональное):
    — вход в пещеру Нохъо — 500 руб. /взрослого, 250 руб. /ребёнка до 14 лет
    — обед в кафе — 700-800 руб. с человека
    — прогулка на катере по водохранилищу — 6000 руб. за катер; по реке с подъездом к берегу на УАЗике — 9000 руб. Вы можете отправиться на водную прогулку только своей компанией или объединиться с другими путешественниками, разделив стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Бархан Сарыкум
Чиркейское водохранилище
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