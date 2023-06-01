Раскрыть историю клубного движения в Дагестане и пройти по местам, где принято отдыхать после заката
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Описание
Что вас ожидает
Тарки-Тау и культовое место для музыкантов
Мы поднимемся на авто на смотровую площадку на горе Тарки-Тау. Я раскрою, какие тайны хранит это место и почему его именуют «голова Ленина». Далее мы отправимся в заведение, называющее себя «клуб городской культуры». Оно открыто интересным человеком, стоявшим у истоков клубного движения в Дагестане. Он был одним из первых диджеев Махачкалы. Сегодня здесь собираются музыканты и просто люди, которые любят хорошую музыку.
Караоке, кальян и тюрьма в подвале
Пешком мы прогуляемся до второго клуба, известного отличным кальяном. Завершится наше ночное приключение посещением старинного подвала. В 10-20-е годы прошлого века в нём находилась тюрьма и несколько дней до расстрела жил революционер Уллубий Буйнакский. Сейчас в нём расположен караоке-клуб. Мы выпьем чай из горных трав и споём ваши любимые песни.
Организационные детали
- Транспорт и входные билеты включены в стоимость
- Еда и напитки в заведениях оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Петру Первому
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.