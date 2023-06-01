Махачкала — город, где нужно знать правильные места. Я живу здесь с рождения и с радостью стану вашим проводником по ночной жизни. Вместе мы посетим клуб, где любят собираться музыканты. Заглянем в заведение с превосходным кальяном и в караоке-клуб, где раньше находилась тюрьма. Поднимемся на гору Тарки-Тау и полюбуемся городом в сиянии миллионов огней.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тарки-Тау и культовое место для музыкантов

Мы поднимемся на авто на смотровую площадку на горе Тарки-Тау. Я раскрою, какие тайны хранит это место и почему его именуют «голова Ленина». Далее мы отправимся в заведение, называющее себя «клуб городской культуры». Оно открыто интересным человеком, стоявшим у истоков клубного движения в Дагестане. Он был одним из первых диджеев Махачкалы. Сегодня здесь собираются музыканты и просто люди, которые любят хорошую музыку.

Караоке, кальян и тюрьма в подвале

Пешком мы прогуляемся до второго клуба, известного отличным кальяном. Завершится наше ночное приключение посещением старинного подвала. В 10-20-е годы прошлого века в нём находилась тюрьма и несколько дней до расстрела жил революционер Уллубий Буйнакский. Сейчас в нём расположен караоке-клуб. Мы выпьем чай из горных трав и споём ваши любимые песни.

Организационные детали