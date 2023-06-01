Ночная жизнь Махачкалы

Раскрыть историю клубного движения в Дагестане и пройти по местам, где принято отдыхать после заката

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Ответы на вопросы
Махачкала — город, где нужно знать правильные места. Я живу здесь с рождения и с радостью стану вашим проводником по ночной жизни. Вместе мы посетим клуб, где любят собираться музыканты. Заглянем в заведение с превосходным кальяном и в караоке-клуб, где раньше находилась тюрьма. Поднимемся на гору Тарки-Тау и полюбуемся городом в сиянии миллионов огней.
Ночная жизнь Махачкалы
Ночная жизнь Махачкалы
Ночная жизнь Махачкалы
Ночная жизнь Махачкалы
Ночная жизнь Махачкалы
Ночная жизнь Махачкалы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тарки-Тау и культовое место для музыкантов

Мы поднимемся на авто на смотровую площадку на горе Тарки-Тау. Я раскрою, какие тайны хранит это место и почему его именуют «голова Ленина». Далее мы отправимся в заведение, называющее себя «клуб городской культуры». Оно открыто интересным человеком, стоявшим у истоков клубного движения в Дагестане. Он был одним из первых диджеев Махачкалы. Сегодня здесь собираются музыканты и просто люди, которые любят хорошую музыку.

Караоке, кальян и тюрьма в подвале

Пешком мы прогуляемся до второго клуба, известного отличным кальяном. Завершится наше ночное приключение посещением старинного подвала. В 10-20-е годы прошлого века в нём находилась тюрьма и несколько дней до расстрела жил революционер Уллубий Буйнакский. Сейчас в нём расположен караоке-клуб. Мы выпьем чай из горных трав и споём ваши любимые песни.

Организационные детали

  • Транспорт и входные билеты включены в стоимость
  • Еда и напитки в заведениях оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Петру Первому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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