Организуйте своё путешествие по Дагестану с комфортом на авто бизнес-класса. Водитель-гид доставит вас в нужное место, расскажет о регионе и ответит на все вопросы.
Автомобили, такие как Lexus и Mercedes, в
Автомобили, такие как Lexus и Mercedes, в
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили бизнес-класса
- 🕒 Пунктуальность и надёжность
- 🗺️ Интересные рассказы о Дагестане
- 📍 Индивидуальный подход
- 👨✈️ Опытный водитель-гид
Лучшее время для посещения
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май
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авг
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Лучшее время для трансфера по Дагестану - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для путешествий. В это время можно насладиться красотой региона без лишней суеты. В октябре и апреле также приятно путешествовать, хотя может быть немного прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, погода может быть менее предсказуемой, но трансфер остаётся доступным и комфортным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Махачкала
Описание трансфер
К вашим услугам будет предоставлен один из автомобилей бизнес-класса: Lexus LX570, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz W213, Toyota Camry. Все машины в отличном состоянии, чистые и без посторонних запахов в салоне.
Водитель приедет вовремя и будет аккуратен на дорогах. Если вам захочется узнать что-то интересное о Дагестане, займёт вас беседой в пути. Устали после перелёта или просто хотите поехать в тишине — создаст комфортную и спокойную атмосферу в поездке.
Организационные детали
- Стоимость указана за поездку с аэропорта до Махачкалы либо с Махачкалы до аэропорта. Цена за трансфер по другим направлениям обговаривается отдельно в личной переписке.
- Можно организовать трансфер на машинах среднего класса. Стоимость будет ниже. Уточняйте её также в личной переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 2476 туристов
Я — действующий аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму 1 категории в Федерации спортивного туризма. Окончил Дагестанский государственный университет, факультет юриспруденции. Также прошёл профессиональную переподготовку по двум специальностям — «Гид» и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Водитель Тимур встретил нас вовремя не смотря на поздний час. Во время поездки успел нам показать и рассказать интересные вещи о достопримечательностях Махачкалы. И хотя было далеко за полночь, Тимура не затруднило завести нас на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на ночную столицу. А затем Тимур помог нам заселиться в отель. Мы ему очень благодарны!
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А
Всё отлично. Вовремя, комфортно, интересно. Рекомендую всем.
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