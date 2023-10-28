Быстро и с комфортом доехать до любой точки страны
Попасть из аэропорта в Махачкалу или наоборот? Добраться из отеля до любой достопримечательности и обратно? Я с радостью организую для вас комфортное передвижение по гостеприимному Дагестану.
Водитель-гид не только бережно доставит вас по месту назначения, но и расскажет историю страны, а также ответит на все ваши вопросы.
Водитель-гид не только бережно доставит вас по месту назначения, но и расскажет историю страны, а также ответит на все ваши вопросы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
К вашим услугам будет предоставлен один из автомобилей бизнес-класса: Lexus LX570, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz W213, Toyota Camry. Все машины в отличном состоянии, чистые и без посторонних запахов в салоне.
Водитель приедет вовремя и будет аккуратен на дорогах. Если вам захочется узнать что-то интересное о Дагестане, займёт вас беседой в пути. Устали после перелёта или просто хотите поехать в тишине — создаст комфортную и спокойную атмосферу в поездке.
Организационные детали
- Стоимость указана за поездку с аэропорта до Махачкалы либо с Махачкалы до аэропорта. Цена за трансфер по другим направлениям обговаривается отдельно в личной переписке.
- Можно организовать трансфер на машинах среднего класса. Стоимость будет ниже. Уточняйте её также в личной переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 140 туристов
Вырос и живу в Дагестане. Общителен и стрессоустойчив. Очень люблю рассказывать истории нашего края и показывать всю красоту моей родины. Мои программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для меня — ваш комфорт и безопасность, за которые я отвечаю.
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