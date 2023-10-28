Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса

Быстро и с комфортом доехать до любой точки страны

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Попасть из аэропорта в Махачкалу или наоборот? Добраться из отеля до любой достопримечательности и обратно? Я с радостью организую для вас комфортное передвижение по гостеприимному Дагестану.

Водитель-гид не только бережно доставит вас по месту назначения, но и расскажет историю страны, а также ответит на все ваши вопросы.
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Ближайшие даты:
28
окт
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окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

К вашим услугам будет предоставлен один из автомобилей бизнес-класса: Lexus LX570, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz W213, Toyota Camry. Все машины в отличном состоянии, чистые и без посторонних запахов в салоне.

Водитель приедет вовремя и будет аккуратен на дорогах. Если вам захочется узнать что-то интересное о Дагестане, займёт вас беседой в пути. Устали после перелёта или просто хотите поехать в тишине — создаст комфортную и спокойную атмосферу в поездке.

Организационные детали

  • Стоимость указана за поездку с аэропорта до Махачкалы либо с Махачкалы до аэропорта. Цена за трансфер по другим направлениям обговаривается отдельно в личной переписке.
  • Можно организовать трансфер на машинах среднего класса. Стоимость будет ниже. Уточняйте её также в личной переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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