Попасть из аэропорта в Махачкалу или наоборот? Добраться из отеля до любой достопримечательности и обратно? Я с радостью организую для вас комфортное передвижение по гостеприимному Дагестану. Водитель-гид не только бережно доставит вас по месту назначения, но и расскажет историю страны, а также ответит на все ваши вопросы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

К вашим услугам будет предоставлен один из автомобилей бизнес-класса: Lexus LX570, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz W213, Toyota Camry. Все машины в отличном состоянии, чистые и без посторонних запахов в салоне.

Водитель приедет вовремя и будет аккуратен на дорогах. Если вам захочется узнать что-то интересное о Дагестане, займёт вас беседой в пути. Устали после перелёта или просто хотите поехать в тишине — создаст комфортную и спокойную атмосферу в поездке.

Организационные детали