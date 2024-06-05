1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом
Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 820₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Гамсутль из Махачкала: путешествие к аулу-призраку с местным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: уникальные виды и исторические рассказы от местного жителя
Начало: У северного автовокзала Махачкалы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями
Начало: на ул. Ирчи Казака, 2
Расписание: в субботу в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
5 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная жизнь Махачкалы
Раскрыть историю клубного движения в Дагестане и пройти по местам, где принято отдыхать после заката
Начало: у памятника Петру Первому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел
Начало: из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Начало: На ул. Буганова 14
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
Из Махачкалы - к природным чудесам Хунзахского района и хлебосольной местной семье
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Насладиться горными пейзажами, посетить древние сёла и зайти в гости к потомственному ремесленнику
Начало: У вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
- ААнастасия5 июня 20244 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
- ААлексей3 июня 2024Нашем гидом был Асильдар. Спасибо ему большое за отлично проведённое время!! Непринужденная обстановка, великолепные локации, шикарные виды, великолепный и опытный водитель!!! Вкусный и сытный традиционный обед! За это отдельное спасибо и благодарность! Обязательно к посещению и настоятельно рекомендуем!!!
- ЕЕлисавета2 июня 2024Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в первый раз, на второй
- AAleksandra2 июня 2024Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
- ТТатьяна31 мая 2024Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
- ВВиталий31 мая 2024Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие истории о Махачкале, экскурсия прошла просто на одном дыхании!
- ВВладислав27 мая 2024Лучшая экскурсия! Которая подарит не только море впечатлений, но еще и много историй о здешних местах и их традициях. Однозначно лучший гид, рекомендую! После поездки останется море приятных эмоций, а также завораживающих фотографий.
- ССвета27 мая 2024Экскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнце и мы увидели красочную,солнечную
- ЛЛариса26 мая 2024В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились на 18.30, но наш
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 21 экскурсию от 4 000 до 40 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 840 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 21 экскурсии в Махачкале на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным», 840 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август