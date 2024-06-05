Почувствовать себя местным – экскурсии в Махачкале

Найдено 21 экскурсия в категории «Почувствовать себя местным» в Махачкале, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
56 отзывов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670 за всё до 4 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
История Махачкалы и Дагестана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
44 отзыва
Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом
Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 820 за всё до 4 чел.
Махачкала известная и неизведанная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
177 отзывов
Популярное предложение
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
В Гамсутль из Махачкала: путешествие к аулу-призраку с местным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: уникальные виды и исторические рассказы от местного жителя
Начало: У северного автовокзала Махачкалы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
27 отзывов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями
Начало: на ул. Ирчи Казака, 2
Расписание: в субботу в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
5 000 за человека
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
13 часов
3 отзыва
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
4 000 за человека
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Махачкалы
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999 за всё до 4 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Ночная жизнь Махачкалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Ночная жизнь Махачкалы
Раскрыть историю клубного движения в Дагестане и пройти по местам, где принято отдыхать после заката
Начало: у памятника Петру Первому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
8 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел
Начало: из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за человека
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 4 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Начало: На ул. Буганова 14
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
24 000 за всё до 6 чел.
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
Из Махачкалы - к природным чудесам Хунзахского района и хлебосольной местной семье
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600013 600 за всё до 4 чел.
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Насладиться горными пейзажами, посетить древние сёла и зайти в гости к потомственному ремесленнику
Начало: У вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил
  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Нашем гидом был Асильдар. Спасибо ему большое за отлично проведённое время!! Непринужденная обстановка, великолепные локации, шикарные виды, великолепный и опытный водитель!!! Вкусный и сытный традиционный обед! За это отдельное спасибо и благодарность! Обязательно к посещению и настоятельно рекомендуем!!!
    Нашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был Асильдар
  • Е
    Елисавета
    2 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в первый раз, на второй
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    день на полный день запланировали эту экскурсию. Очень советую так сделать всем, кто также планирует за короткий срок посмотреть много локаций - на этой экскурсии их было просто не счесть. Примерно к 14 дня нам казалось, что мы уже пару дней путешествуем🤭 Нас забрал около отеля гид Али, харизматичный и приятный человек. Всю поездку рассказывал о Дагестане, отвечал на вопросы про текущую жизнь в республике, мы много останавливались: две ГЭС, террасы, водопад, пещера, классное кафе с урбечным рафом (однозначно советуем, это прямо десерт). Нам также повезло с погодой. Поднялись к аулу Гамсутль частично на машине, частично пешком, но это была приятная прогулка. Советую надеть удобные кроссовки. Часть маршрута можно было пройти на лошадях. Очень понравился гид, фотографировал нас с мужем, показывал отличные места для фото, легкий и приятный в общении. Также в процессе обедали, очень понравилась еда, были национальные блюда в домашнем стиле, что как раз ценно. Советуем экскурсию!

    Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в
  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
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    искупаться ☺️ а от видов которые он нам показал, просто захватывает дух. Другие гиды этих мест либо не знают, либо не смогут туда проехать. Однозначно рекомендую!!

    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
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    который испекла его жена, что было ну очень приятно, а потом еще и очень вкусно))) По дороге Магомед очень увлеченно рассказывал про Дагестан, интересные истории и события. С легкостью нашел нам маковое поле для фотографий, которое не могли найти 2 предыдущих гида, которые были у нас))) Красота Дагестана впечатляет, конечно, но гостеприимство семьи Магомеда и обед у его мамы это ни с чем не сравнить, все было нууу ооочень вкусно! Мы с мужем, пока находились в Дагестане успели побывать в нескольких ресторанах, но если нас сейчас спросить "где вкуснее всего?", мы в один голос ответим с уверенностью, что у мамы Магомеда!!! Нам с мужем очень хотелось окунуться в местный колорит, посмотреть все изнутри, но мы и представить не могли бронируя эту экскурсию, что Магомед окунет нас так насыщенно и глубоко)))) В итоге за один полный день мы увидели очень много красивых мест, слушав истории этих мест, сделали много красивых фотографий, немного подурачились с мужем под дождем (боялись, что не посадят нас в машину, а в итоге нам даже носки с обувью выдали, чтобы мы не заболели), вкусно пообедали, еще и с собой в самолет нам упаковали еды. Но и это еще не все! Магомед привел нас в местный клуб, где меня поздравили с днем рождения, подарили цветок ручной работы, переодели нас с мужем в костюмы и началось незабываемое веселье (национальные песни, танцы). Спасибо большое за эти эмоции!

    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас
  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие истории о Махачкале, экскурсия прошла просто на одном дыхании!
    Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие
  • В
    Владислав
    27 мая 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Лучшая экскурсия! Которая подарит не только море впечатлений, но еще и много историй о здешних местах и их традициях. Однозначно лучший гид, рекомендую! После поездки останется море приятных эмоций, а также завораживающих фотографий.
    Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!Лучшая экскурсия!
  • С
    Света
    27 мая 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Экскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнце и мы увидели красочную,солнечную
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    Махачкалу. Гид очень интересно рассказывала,было приятно общаться,шутила). Что особенно понравилось-это старинные фотографии! Это было очень круто сравнить ДО и ПОСЛЕ. Мы прошлись по главным улицам,посмотрели красивые места. Спасибо огромное за впечатления!

    Экскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнце
  • Л
    Лариса
    26 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились на 18.30, но наш
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    самолет задержался и начать экскурсию мы смогли только ближе к 20 часам. Спасибо большое, что не отменили экскурсию, хоть и поздно вечером, но мы смогли посмотреть город! У нас была замечательный экскурсовод Зара, благодаря которой мы узнали много нового, как о самом городе, так и о Дагестане в целом. Мы гуляли по улицам почти ночной Махачкалы, заходили внутрь домов и двориков и слушали ее увлекательный рассказ о местах, которые видели. И даже моросящий дождик не испортил нам впечатления от экскурсии) Зара, спасибо большое за экскурсию и потраченное на нас вечернее время!

    В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
  2. Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
  3. История Махачкалы и Дагестана
  4. Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
  5. Махачкала известная и неизведанная
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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