1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Три сердца Чечни: уникальный тур по Шали, Грозному и Аргуну
Погрузитесь в культуру Чечни, посетив знаковые мечети и парки. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
Начало: Южная/северная автостанция города Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Быстро и с комфортом доехать до любой точки страны
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная жизнь Махачкалы
Раскрыть историю клубного движения в Дагестане и пройти по местам, где принято отдыхать после заката
Начало: у памятника Петру Первому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали: Путешествие по Чечне
Познайте культурное богатство Чечни, посетив её величественные мечети и насладившись видами с высоты
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
Начало: Договаривается после бронирования
Расписание: Ежедневно 8:00 и 9:00, 10:00,11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
Расписание: По колендарю
10 июня в 09:30
11 июня в 09:45
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Всё отлично. Вовремя, комфортно, интересно. Рекомендую всем.
- AAleksandra2 июня 2024Нурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях и культуре Дагестана. Организация была
- ССофья27 мая 2024Ночной Грозный просто шикарен 👌 Ездили с Амином. Очень приятный и культурный молодой человек. Рассказал об основных достопримечательностях Грозного.
- IIrina23 мая 2024На экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так как путешествую с малышом, все
- ЕЕкатерина22 мая 2024Здравствуйте. После экскурсии мы остались под впечатлением! Якуб замечательный человек и потрясающий гид - огромное ему спасибо! Он сумел заинтересовать не только
- ВВалентина18 апреля 2024Ездили с семьёй на индивидуальную экскурсию "Из Махачкалы - на Хунзахское плато!" Гид Мурад - настоящий знаток свого края, видно, что
- ИИльсияр16 апреля 2024В Дагестане не первый раз и сталкивались с многими гидами. На сегодняшний день-Мухаммад для нас остался самым лучшим. Очень тактичный,
- ННаталья31 марта 2024Были на экскурсии 23 марта семьей. Первой мы посмотрели «хай-тек» мечеть «Сердце матери» в Аргуне. В Грозном были в мечете
- ООксана24 марта 2024Поездка была комфортной, занимательной и очень познавательной. Посмотрели всё, что было заявлено в программе. Шамиль подсказал, где вкусно поесть, рассказал много интересных фактов. Вождение было аккуратным, спокойным. Мой вестибулярный аппарат не пострадал.
- ЛЛюдмила10 марта 2024Были на индивидуальной экскурсии по Чечне. Посетили мечети Сердце Чечни, Сердце матери, Сердце Европы. Побывали в парке цветов предназначенный в
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Ночные»
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