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пожелания были учтены. Все было комфортно и безопасно. Экскурсия и правда шикарная: зелень полей и гор в течение поездки, шикарные мечети, хороший ресторан на обед, комфортная прогулка по городу в удобной для меня и ребенка последовательности. Работа гида тоже достойна похвалы: отличные навыки вождения, в течение экскурсии я получила ответы на все интересующие меня вопросы (такой формат мне более удобен, так как, многое о стране в целом и республике я уже знаю), также Нурмагомед сделал для меня много отличных фото, никуда не торопил и не подгонял (что очень важно, когда путешествуешь с малышом). Ставлю уверенную 5.