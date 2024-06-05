Ночные прогулки и экскурсии Махачкалы

Найдено 8 экскурсий в категории «Ночные» в Махачкале, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Три сердца Чечни: уникальный тур по Шали, Грозному и Аргуну
Погрузитесь в культуру Чечни, посетив знаковые мечети и парки. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
Начало: Южная/северная автостанция города Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Из Махачкалы на Хунзахское плато: горный Дагестан во всей красе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Хунзахскому плато, где вы увидите невероятные природные красоты и познакомитесь с культурой местных сел
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800 за всё до 4 чел.
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Быстро и с комфортом доехать до любой точки страны
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500 за всё до 6 чел.
Ночная жизнь Махачкалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Ночная жизнь Махачкалы
Раскрыть историю клубного движения в Дагестане и пройти по местам, где принято отдыхать после заката
Начало: у памятника Петру Первому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
8 000 за всё до 3 чел.
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали
Индивидуальная
11 часов
20 отзывов
Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали: Путешествие по Чечне
Познайте культурное богатство Чечни, посетив её величественные мечети и насладившись видами с высоты
Начало: Точный адрес после бронирование
Расписание: В любое время
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
Начало: Договаривается после бронирования
Расписание: Ежедневно 8:00 и 9:00, 10:00,11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 500 за всё до 4 чел.
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
🚌 На автобусе
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
Расписание: По колендарю
10 июня в 09:30
11 июня в 09:45
1400012 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
    Всё отлично. Вовремя, комфортно, интересно. Рекомендую всем.
  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
    Нурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях и культуре Дагестана. Организация была
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    на высшем уровне, все было продумано для оптимизации нашего времени. Машину водит комфортно. Угостил нас маминой домашней клубникой, за что отдельное спасибо ☺️

    Нурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях иНурмагомед очень душевный, внимательный гид! Интересно и легко провел экскурсию! В дороге рассказывал о традициях и
  • С
    Софья
    27 мая 2024
    Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
    Ночной Грозный просто шикарен 👌 Ездили с Амином. Очень приятный и культурный молодой человек. Рассказал об основных достопримечательностях Грозного.
  • I
    Irina
    23 мая 2024
    Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун
    На экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так как путешествую с малышом, все
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    пожелания были учтены. Все было комфортно и безопасно. Экскурсия и правда шикарная: зелень полей и гор в течение поездки, шикарные мечети, хороший ресторан на обед, комфортная прогулка по городу в удобной для меня и ребенка последовательности. Работа гида тоже достойна похвалы: отличные навыки вождения, в течение экскурсии я получила ответы на все интересующие меня вопросы (такой формат мне более удобен, так как, многое о стране в целом и республике я уже знаю), также Нурмагомед сделал для меня много отличных фото, никуда не торопил и не подгонял (что очень важно, когда путешествуешь с малышом). Ставлю уверенную 5.

    На экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так какНа экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так какНа экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так какНа экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так какНа экскурсию я отправилась с ребенком 3х лет, с гидом зараннее обговорили детали маршрута, так как
  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали
    Здравствуйте. После экскурсии мы остались под впечатлением! Якуб замечательный человек и потрясающий гид - огромное ему спасибо! Он сумел заинтересовать не только
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    взрослых, но и детей разных возрастов: 5, 11 и 16 лет - так еще надо найти подход к каждому. И конечно, отдельное спасибо за свежесваренный кофе в горах в комплекте с шикарным видом! Экскурсия была длиной, совмещали поездку на Кузеном Ам и Грозный. Удобная машина тоже была плюсом. Делали остановки по дороге в самых интересных местах. Всем советую!

  • В
    Валентина
    18 апреля 2024
    Из Махачкалы - на Хунзахское плато
    Ездили с семьёй на индивидуальную экскурсию "Из Махачкалы - на Хунзахское плато!" Гид Мурад - настоящий знаток свого края, видно, что
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    он очень любит и гордится своей малой родиной. Красивейшие локации, пикник, интересные рассказы гида, всё это оставило яркие незабываемые впечатления и массу положительных эмоций

  • И
    Ильсияр
    16 апреля 2024
    Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
    В Дагестане не первый раз и сталкивались с многими гидами. На сегодняшний день-Мухаммад для нас остался самым лучшим. Очень тактичный,
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    знает хорошо историю, с чувством юмора, и самое главное- не срезает время себе в угоду, а стремится показать лучшие локации и ещё огромнейший плюс - круто фотографирует и подкидывает идеи 👍. Рекомендую однозначно!!!!!

  • Н
    Наталья
    31 марта 2024
    Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
    Были на экскурсии 23 марта семьей. Первой мы посмотрели «хай-тек» мечеть «Сердце матери» в Аргуне. В Грозном были в мечете
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    «сердце Чечни». Погуляли по городу. нам очень понравилась мечеть «Гордость масульман» в Шали. Магамед отлично провел для нас экскурсию. Интересно рассказывал. Вернемся еще раз в теплый сезон.

  • О
    Оксана
    24 марта 2024
    Ночной и дневной Грозный, Аргун, Шали
    Поездка была комфортной, занимательной и очень познавательной. Посмотрели всё, что было заявлено в программе. Шамиль подсказал, где вкусно поесть, рассказал много интересных фактов. Вождение было аккуратным, спокойным. Мой вестибулярный аппарат не пострадал.
  • Л
    Людмила
    10 марта 2024
    Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
    Были на индивидуальной экскурсии по Чечне. Посетили мечети Сердце Чечни, Сердце матери, Сердце Европы. Побывали в парке цветов предназначенный в
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    честь всех женщин Чечни. Поднимались на крышу Грозный Сити. Очень много всего впечатляющего. Спасибо Магомеду за экскурсию! Очень приятный молодой человек, рассказал столько интересного как из истории Чечни так и из нынешней жизни, традиции, обычаи и многое другое!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Ночные»

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  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
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Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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