Ведено

На пути к озеру Кезеной-Ам мы обязательно заедем в Чеченское селение Ведено. В прошлом здесь была резиденция Шамиля — имама Чечни и Дагестана. Историческое прошлое: важные битвы Кавказской войны проходили именно здесь, на сегодняшний день сохранились части стен крепости и гарнизона.

Кезеной-Ам

После исторического экскурса через альпийские луга отправляемся к знаменитому озеру Кезеной-Ам — самому большому озеру Северного Кавказа. Оно удивляет своей кристально чистой водой и невероятно живописным окружением. Без национальной кухни это путешествие будет неполным. Поэтому отведать жижиг-галнаш на берегу будет в самый раз.

Для любителей активного отдыха есть отличная возможность покататься на лошадях или покорить водную гладь озера на катере. Ну а тем, кто знаком с экстримом, понравится зиплайн.

Село Хой

Аул Хой включает в себя средневековый некрополь «Город мертвых», древние башни и замки. Вас поразят практически недоступные каменные жилища. Они буквально приклеены к отвесным утесам и кручам.

Такие дома под стать охранникам, дозорным. Ведь в переводе с чеченского название села звучит как «поселение стражников».

Организационные детали: