Поездка к озеру Кезеной-Ам

По пути мы познакомимся с историей Имама Шамиля, связанную с селом Ведено

5
1 отзыв
По пути мы познакомимся с историей Имама Шамиля, связанную с селом Ведено.

Живописный путь по серпантину приведёт к озеру Кезеной Ам.

Его изумрудные воды пленяют каждого своей красотой и покоем.

Там же мы окунёмся в древнюю историю мертвого поселения Хой на краю пропасти.

Эта поездка навсегда сохранится в вашей памяти как прекрасное воспоминание чистой и дикой горной природы.
Поездка к озеру Кезеной-Ам
Поездка к озеру Кезеной-Ам
Поездка к озеру Кезеной-Ам
Поездка к озеру Кезеной-Ам
Поездка к озеру Кезеной-Ам
Поездка к озеру Кезеной-Ам

Что вы увидите 🤩

  • с. Ведено
  • озеро Кезеной-Ам
  • село Хой
Ведено
На пути к озеру Кезеной-Ам мы обязательно заедем в Чеченское селение Ведено. В прошлом здесь была резиденция Шамиля — имама Чечни и Дагестана. Историческое прошлое: важные битвы Кавказской войны проходили именно здесь, на сегодняшний день сохранились части стен крепости и гарнизона.
Кезеной-Ам
После исторического экскурса через альпийские луга отправляемся к знаменитому озеру Кезеной-Ам — самому большому озеру Северного Кавказа. Оно удивляет своей кристально чистой водой и невероятно живописным окружением. Без национальной кухни это путешествие будет неполным. Поэтому отведать жижиг-галнаш на берегу будет в самый раз.
Для любителей активного отдыха есть отличная возможность покататься на лошадях или покорить водную гладь озера на катере. Ну а тем, кто знаком с экстримом, понравится зиплайн.
Село Хой
Аул Хой включает в себя средневековый некрополь «Город мертвых», древние башни и замки. Вас поразят практически недоступные каменные жилища. Они буквально приклеены к отвесным утесам и кручам.
Такие дома под стать охранникам, дозорным. Ведь в переводе с чеченского название села звучит как «поселение стражников».

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт (туда и обратно)
  • услуги гида-проводника
  • обед — национальная кухня
Что не входит
  • развлечения на озере
  • личные расходы
Место начала и завершения
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По расписанию

ЭтноМир
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