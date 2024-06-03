1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями
Начало: на ул. Ирчи Казака, 2
Расписание: в субботу в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
5 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Высокогорный Ботлих и озеро Кезеной-Ам за 1 день
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: По субботам в 6:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 июня 2024Редкий, особенный маршрут, разнообразные пейзажи и локации. Горы, озеро, серпантины, башни, мечеть, аулы - в этом путешествии наверное есть все.
- ААлена12 мая 2024Невероятное озеро Кезеной-Ам, однозначно следует увидеть, и еасладиться его красотой🧡
- ККристина29 апреля 2024Очень понравилась эта поездка и гид Магомед. Живописное озеро к которому мы не могли попасть два года и вот, наконец, добрались благодаря нашему гиду.
- ИИрина17 марта 2024Поистине волшебное место -Дагестан!!! Горы, море, водопады, озера - сказка!!!Благодарю Магомеда, за его профессионализм (ходячая энциклопедия), за тактичность за порядочность
- ЮЮлия24 февраля 2024Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍 Узнали очень
- ЕЕвгения7 января 2024Экскурсия очень познавательная:остановки в исторических местах про которые Магомед очень интересно рассказывает, обозрные смотровые площадки просто восхищают, но самое неожиданное,
- ААлина12 ноября 2023экскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компания была единственная в автобусе,
- ООлеся3 октября 2023Здравствуйте! Хочется оставить отзыв на нашу замечательную экскурсию. Спасибо всем за отличную компанию😊 отдельное спасибо организаторам этого классного дня и
- ГГалина19 июня 2022Поездка к озеру Кезеной-АмЭкскурсия очень понравилась!!! Впечатлил не только основной об'ект-само озеро,но и горный серпантин)))Эмоции зашкаливали!!! Рекомендую всем!!!
- RRolinsky2 октября 2021Поездка к озеру Кезеной-АмОчень понравилось. И озеро, и этнопоселок, и мечеть.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Озеро Кезеной-ам»
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