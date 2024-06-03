читать дальше

нашим замечательным гиду Марьям и водителю Юсупу (надеюсь имя запомнили правильно, если что не обижайтесь)) все было весело, душевно и познавательно. Море позитива и впечатлений 👍🤗 Организация и проведение тура на высшем уровне: начиная от комфортного вождения, заканчивая вкусной едой и большим количеством полезной информации. Марьям один из лучших гидов с которыми мы ездили. Надеюсь мы с вами ещё обязательно куда-нибудь съездим и не раз😉👍 Небольшое предложение: хотелось бы чуть больше остановок на пути к озеру. Буквально ещё 1-2 по 10 мин. Очень сложно даётся долгий монотонный подъем на серпантине.