Озеро Кезеной-ам – экскурсии в Махачкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Озеро Кезеной-ам» в Махачкале, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями
Начало: на ул. Ирчи Казака, 2
Расписание: в субботу в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
5 000 за человека
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Высокогорный Ботлих и озеро Кезеной-Ам за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
1 отзыв
Высокогорный Ботлих и озеро Кезеной-Ам за 1 день
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: По субботам в 6:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
    Редкий, особенный маршрут, разнообразные пейзажи и локации. Горы, озеро, серпантины, башни, мечеть, аулы - в этом путешествии наверное есть все.
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    Долгая дорога, но оно того стоит, да и за разговорами время летит быстро. Времени насладиться видами достаточно. Был в середине апреля. Спасибо за приятные эмоции

  • А
    Алена
    12 мая 2024
    Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
    Невероятное озеро Кезеной-Ам, однозначно следует увидеть, и еасладиться его красотой🧡
    Невероятное озеро Кезеной-Ам, однозначно следует увидеть, и еасладиться его красотой🧡Невероятное озеро Кезеной-Ам, однозначно следует увидеть, и еасладиться его красотой🧡
  • К
    Кристина
    29 апреля 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Очень понравилась эта поездка и гид Магомед. Живописное озеро к которому мы не могли попасть два года и вот, наконец, добрались благодаря нашему гиду.
  • И
    Ирина
    17 марта 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Поистине волшебное место -Дагестан!!! Горы, море, водопады, озера - сказка!!!Благодарю Магомеда, за его профессионализм (ходячая энциклопедия), за тактичность за порядочность
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    и за свою причастность!!! Ты познакомил нас со своей родиной, с такой любовью к ней и к своему делу!!! Хочется ещё добавить, про народ Дагестана, честный, открытый, добрый, культурный!!! Оставляем все стереотипы и едем отдыхать теперь только к вам!!! Отныне моё сердце принадлежит Дагестану ❤️

  • Ю
    Юлия
    24 февраля 2024
    Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
    Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍 Узнали очень
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    много интересной и полезной информации. Из за погодных условий мы не захотели ехать в горы, Мага предложил поехать погулять по Чечне, мы конечно обрадовались этому 😁 Забронировали еще одну экскурсию с ним. Всем рекомендую данного гида, хороший веселый человек, ко всем найдет подход 💪🏽

    Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍Отличный гид, время в дороге прошло абсолютно не заметно, так как всю дорогу мы слушали историю Чечни и Дагестана😍
  • Е
    Евгения
    7 января 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Экскурсия очень познавательная:остановки в исторических местах про которые Магомед очень интересно рассказывает, обозрные смотровые площадки просто восхищают, но самое неожиданное,
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    когда на красивой смотровой Магомед начал играть нам на национальном инструменте. Магомед замечательный экскурсовод, гид, рекомендую заказывать экскурсии, т. к. не пожалеете.

  • А
    Алина
    12 ноября 2023
    Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
    экскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компания была единственная в автобусе,
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    и все равно для нас экскурсию провели. транспорт - мерседес, чистый, ухоженный. водитель - отличный, никого не укачало и не напугало 😄, водителю наш поклон. обед в Ботлихе- это вообще отдельная тема, нас не только накормили и мельницу показали, еще и на завод консервный сводили, и ботлихским пирогом накормили. про пейзажи даже говорить не буду, это великолепно. будьте готовы к долгой дороге, но оно того стоит.

    экскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компанияэкскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компанияэкскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компанияэкскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компанияэкскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компанияэкскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компанияэкскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компания
  • О
    Олеся
    3 октября 2023
    Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
    Здравствуйте! Хочется оставить отзыв на нашу замечательную экскурсию. Спасибо всем за отличную компанию😊 отдельное спасибо организаторам этого классного дня и
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    нашим замечательным гиду Марьям и водителю Юсупу (надеюсь имя запомнили правильно, если что не обижайтесь)) все было весело, душевно и познавательно. Море позитива и впечатлений 👍🤗 Организация и проведение тура на высшем уровне: начиная от комфортного вождения, заканчивая вкусной едой и большим количеством полезной информации. Марьям один из лучших гидов с которыми мы ездили. Надеюсь мы с вами ещё обязательно куда-нибудь съездим и не раз😉👍 Небольшое предложение: хотелось бы чуть больше остановок на пути к озеру. Буквально ещё 1-2 по 10 мин. Очень сложно даётся долгий монотонный подъем на серпантине.

  • Г
    Галина
    19 июня 2022
    Поездка к озеру Кезеной-Ам
    Экскурсия очень понравилась!!! Впечатлил не только основной об'ект-само озеро,но и горный серпантин)))Эмоции зашкаливали!!! Рекомендую всем!!!
  • R
    Rolinsky
    2 октября 2021
    Поездка к озеру Кезеной-Ам
    Очень понравилось. И озеро, и этнопоселок, и мечеть.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Озеро Кезеной-ам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
  2. Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
  3. Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
  4. Высокогорный Ботлих и озеро Кезеной-Ам за 1 день
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  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Озеро Кезеной-ам" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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