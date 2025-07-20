Групповая
до 20 чел.
Горная Чечня: озеро Кезеной-Ам и древнее село Хой
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по воскресеньям в 07:30
28 сен в 07:30
5 окт в 07:30
3500 ₽ за человека
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
14 400 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка к озеру Кезеной-Ам
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По расписанию
26 сен в 07:00
3 окт в 07:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина20 июля 2025Экскурсия огонь такие виды горы красота. Озеро Кезеной Ам супер такая красота в горах. Гиду Гамзату большое спасибо было очень интересно. В дороге время провели с пользой на позитиве. Водителю отдельное спасибо все комфортно и спокойно. 🤗🤗🤗
- ЛЛюбовь14 июля 2025Прошла неделя после нашей поезди в горную Чечню, а мы до сих пор приходим в чувства. Какая красивая природа Дагестана
- ИИрина3 апреля 2025Потрясающая природа! Величественные горы. Адреналин от горного серпантина. Отдельное спасибо гиду Магомеду за интересную экскурсию. Много истории, фактов, про культуру народов. Это очень важно и познавательно!!! Восторг!!!
- ККристина14 октября 2024Очень сомневалась насчет этой экскурсии,по ее наполнению, но мне понравилась, дорога в сторону Чечни очень красивая, само озеро неплохое, но
- EEva.osipova.13138 октября 2024Гид Магомед замечательный рассказчик и хороший водитель, все прошло отлично. Много интересной информации, живописная дорога, прекрасная экскурсия!
- ЕЕвгения8 октября 2024Гид Магомед замечательный рассказчик и хороший водитель, все прошло отлично. Много интересной информации, живописная дорога, прекрасная экскурсия!
- ВВиктория16 сентября 2024Прекрасный гид Гамзат! Прекрасный водитель Рамазан! Полная безопасность, проехались по всем локациям! Было красиво, было интересно! Смело берите экскурсию. И амиров тур, мне понравилась эта компания❤
- ООлеся14 сентября 2024Спасибо Магомеду за эту экскурсию! Потрясающие виды, горы, красивейшее озеро, величественная мечеть и очень много познавательной информации о Дагестане. Рекомендую!
- РРоберт24 июля 2024Спасибо Магомеду от нашей маленькой компании! Всё заявленное исполнено. Комфортный автомобиль, интересные рассказы, потрясающие виды, дружеская атмосфера, внимание и забота! Однозначно рекомендуем!!! 🤝
- ККристина29 апреля 2024Очень понравилась эта поездка и гид Магомед. Живописное озеро к которому мы не могли попасть два года и вот, наконец, добрались благодаря нашему гиду.
- ИИрина17 марта 2024Поистине волшебное место -Дагестан!!! Горы, море, водопады, озера - сказка!!!Благодарю Магомеда, за его профессионализм (ходячая энциклопедия), за тактичность за порядочность
- ЕЕвгения7 января 2024Экскурсия очень познавательная:остановки в исторических местах про которые Магомед очень интересно рассказывает, обозрные смотровые площадки просто восхищают, но самое неожиданное,
- ААнгелина25 августа 2023Великолепное путешествие во времени и пространстве. Якуб потрясающий экскурсовод, необыкновенный человек и очень классный водитель, а "турецкое кофе, сваренное дагестанцем
- РРыбакова25 августа 2023Великолепное путешествие во времени и пространстве. Якуб потрясающий экскурсовод, необыкновенный человек и очень классный водитель, а "турецкое кофе, сваренное дагестанцем
- ППашковская24 августа 2023Экскурсия очень понравилась, осталось много приятных впечатлений, красивых фотографий, день прошёл замечательно. Озеро непередаваемо красиво, цвет воды поистине изумрудный, побывайте там обязательно! Очень советую вам.
- ДДарья24 августа 2023Экскурсия очень понравилась, осталось много приятных впечатлений, красивых фотографий, день прошёл замечательно. Озеро непередаваемо красиво, цвет воды поистине изумрудный, побывайте там обязательно! Очень советую вам.
- ТТатьяна7 августа 2023Вместе с Магомедом состоялась поездка к озеру Казеной - Ам. Прекрасные виды гор, интересные исторические факты, рассказы о современных традициях,
- ППолина18 июля 2023Ездили на экскурсию в Казеной-Ам. Остались очень довольны! Все было на высоте)
