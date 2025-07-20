читать дальше

и Чечни! Горы, воздух, парящие орлы… а когда наш гид Магомед на одной из красивейших остановок, сыграл нам на национальном инструменте, ноги сами пустились в пляс! Это один из моментов экскурсии, который останется навсегда в нашей памяти. Когда мы приехали на горное озеро, слезы, от красоты, сами наворачивались. Мы дождались, когда все туристы разъехались и одни насладились этой красотой. В этом и прелесть индивидуальной экскурсии, что тебя не торопят, и ты спокойно, не спеша наслаждаешься видами. Мечеть в городе Шали впечатляет! Магомед сделал нам красивые фото и видео, объяснил как вести себя в мечети. Такое душевное спокойствие ощутили в мечети. Полные впечатлений и одухотворенные возвращались в Махачкалу. А музыка, которая играла в машине, сейчас звучит в наших телефонах))) Магомед, спасибо!