Село Хой – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Село Хой» в Махачкале, цены от 3500 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Горная Чечня: озеро Кезеной-Ам и древнее село Хой
На автобусе
14 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Горная Чечня: озеро Кезеной-Ам и древнее село Хой
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по воскресеньям в 07:30
28 сен в 07:30
5 окт в 07:30
3500 ₽ за человека
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
10 часов
-
4%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
14 400 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка к озеру Кезеной-Ам
Пешая
17 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка к озеру Кезеной-Ам
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По расписанию
26 сен в 07:00
3 окт в 07:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    20 июля 2025
    Горная Чечня: озеро Кезеной-Ам и древнее село Хой
    Экскурсия огонь такие виды горы красота. Озеро Кезеной Ам супер такая красота в горах. Гиду Гамзату большое спасибо было очень интересно. В дороге время провели с пользой на позитиве. Водителю отдельное спасибо все комфортно и спокойно. 🤗🤗🤗
  • Л
    Любовь
    14 июля 2025
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Прошла неделя после нашей поезди в горную Чечню, а мы до сих пор приходим в чувства. Какая красивая природа Дагестана
    читать дальше

    и Чечни! Горы, воздух, парящие орлы… а когда наш гид Магомед на одной из красивейших остановок, сыграл нам на национальном инструменте, ноги сами пустились в пляс! Это один из моментов экскурсии, который останется навсегда в нашей памяти. Когда мы приехали на горное озеро, слезы, от красоты, сами наворачивались. Мы дождались, когда все туристы разъехались и одни насладились этой красотой. В этом и прелесть индивидуальной экскурсии, что тебя не торопят, и ты спокойно, не спеша наслаждаешься видами. Мечеть в городе Шали впечатляет! Магомед сделал нам красивые фото и видео, объяснил как вести себя в мечети. Такое душевное спокойствие ощутили в мечети. Полные впечатлений и одухотворенные возвращались в Махачкалу. А музыка, которая играла в машине, сейчас звучит в наших телефонах))) Магомед, спасибо!

  • И
    Ирина
    3 апреля 2025
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Потрясающая природа! Величественные горы. Адреналин от горного серпантина. Отдельное спасибо гиду Магомеду за интересную экскурсию. Много истории, фактов, про культуру народов. Это очень важно и познавательно!!! Восторг!!!
  • К
    Кристина
    14 октября 2024
    Горная Чечня: озеро Кезеной-Ам и древнее село Хой
    Очень сомневалась насчет этой экскурсии,по ее наполнению, но мне понравилась, дорога в сторону Чечни очень красивая, само озеро неплохое, но
    читать дальше

    с дагестанской стороны мне даже понравилось больше,но мы к сожалению не остановились, вход в хой доп плата 200₽, кафе в отеле,цены как везде, катер на озере 450₽. Поразила мечеть очень красивая, одна из самых красивых,что я видела, с ней наверно может только посоперничать мечеть в Абу-Даби. Группа попалась молодежная, гид Зарина и водитель Рамазан веселые,наприколе

  • E
    Eva.osipova.1313
    8 октября 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Гид Магомед замечательный рассказчик и хороший водитель, все прошло отлично. Много интересной информации, живописная дорога, прекрасная экскурсия!
  • Е
    Евгения
    8 октября 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Гид Магомед замечательный рассказчик и хороший водитель, все прошло отлично. Много интересной информации, живописная дорога, прекрасная экскурсия!
  • В
    Виктория
    16 сентября 2024
    Горная Чечня: озеро Кезеной-Ам и древнее село Хой
    Прекрасный гид Гамзат! Прекрасный водитель Рамазан! Полная безопасность, проехались по всем локациям! Было красиво, было интересно! Смело берите экскурсию. И амиров тур, мне понравилась эта компания❤
  • О
    Олеся
    14 сентября 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Спасибо Магомеду за эту экскурсию! Потрясающие виды, горы, красивейшее озеро, величественная мечеть и очень много познавательной информации о Дагестане. Рекомендую!
  • Р
    Роберт
    24 июля 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Спасибо Магомеду от нашей маленькой компании! Всё заявленное исполнено. Комфортный автомобиль, интересные рассказы, потрясающие виды, дружеская атмосфера, внимание и забота! Однозначно рекомендуем!!! 🤝
  • К
    Кристина
    29 апреля 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Очень понравилась эта поездка и гид Магомед. Живописное озеро к которому мы не могли попасть два года и вот, наконец, добрались благодаря нашему гиду.
  • И
    Ирина
    17 марта 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Поистине волшебное место -Дагестан!!! Горы, море, водопады, озера - сказка!!!Благодарю Магомеда, за его профессионализм (ходячая энциклопедия), за тактичность за порядочность
    читать дальше

    и за свою причастность!!! Ты познакомил нас со своей родиной, с такой любовью к ней и к своему делу!!! Хочется ещё добавить, про народ Дагестана, честный, открытый, добрый, культурный!!! Оставляем все стереотипы и едем отдыхать теперь только к вам!!! Отныне моё сердце принадлежит Дагестану ❤️

  • Е
    Евгения
    7 января 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Экскурсия очень познавательная:остановки в исторических местах про которые Магомед очень интересно рассказывает, обозрные смотровые площадки просто восхищают, но самое неожиданное,
    читать дальше

    когда на красивой смотровой Магомед начал играть нам на национальном инструменте. Магомед замечательный экскурсовод, гид, рекомендую заказывать экскурсии, т. к. не пожалеете.

  • А
    Ангелина
    25 августа 2023
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Великолепное путешествие во времени и пространстве. Якуб потрясающий экскурсовод, необыкновенный человек и очень классный водитель, а "турецкое кофе, сваренное дагестанцем
    читать дальше

    в горах Чечни" - это просто потрясающе. Данная поездка открыла многогранность гор. Озеро Кащенко -Ам - это просто что-то потрясающее: величественные горы и спокойствие воды. Очень потрясла поездка на гору Ахульго - местный гид вёл рассказ так, что ты как будто сам там присутствуешь. Спасибо Вам за шикарные эмоции и впечатления

  • Р
    Рыбакова
    25 августа 2023
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Великолепное путешествие во времени и пространстве. Якуб потрясающий экскурсовод, необыкновенный человек и очень классный водитель, а "турецкое кофе, сваренное дагестанцем
    читать дальше

    в горах Чечни" - это просто потрясающе. Данная поездка открыла многогранность гор. Озеро Кащенко -Ам - это просто что-то потрясающее: величественные горы и спокойствие воды. Очень потрясла поездка на гору Ахульго - местный гид вёл рассказ так, что ты как будто сам там присутствуешь. Спасибо Вам за шикарные эмоции и впечатления

  • П
    Пашковская
    24 августа 2023
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Экскурсия очень понравилась, осталось много приятных впечатлений, красивых фотографий, день прошёл замечательно. Озеро непередаваемо красиво, цвет воды поистине изумрудный, побывайте там обязательно! Очень советую вам.
  • Д
    Дарья
    24 августа 2023
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Экскурсия очень понравилась, осталось много приятных впечатлений, красивых фотографий, день прошёл замечательно. Озеро непередаваемо красиво, цвет воды поистине изумрудный, побывайте там обязательно! Очень советую вам.
  • Т
    Татьяна
    7 августа 2023
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Вместе с Магомедом состоялась поездка к озеру Казеной - Ам. Прекрасные виды гор, интересные исторические факты, рассказы о современных традициях,
    читать дальше

    было очень интересно! Магомед даже развлёк и удивил нас игрой на национальном инструменте (тамур, если не ошибаюсь)🔥 Спасибо за поездку! 😊

  • П
    Полина
    18 июля 2023
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Ездили на экскурсию в Казеной-Ам. Остались очень довольны! Все было на высоте)

