Путешествие на Сулакский каньон

Готовы отправиться в невероятно захватывающее приключение

Готовы отправиться в невероятно захватывающее приключение? Надевайте удобную обувь и погнали на самый глубокий каньон в Европе! По пути мы побываем в состояние невесомости на Миатлинской ГЭС, промчим на катере мимо бурлящих водопадов, полюбуемся на пейзажи Дагестана со смотровых площадок и прокатимся с ветерком на канатной дороге.

А в завершении нашей поездки отведаем вкуснейшую форель и познакомимся с жителями местного зоопарка.
Путешествие на Сулакский каньон
Путешествие на Сулакский каньон
Путешествие на Сулакский каньон
Путешествие на Сулакский каньон
Путешествие на Сулакский каньон

Что вы увидите 🤩

  • Миатлинская ГЭС
  • посёлок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • река Сулак
  • форелевое хозяйство «Янтарное»
  • Сулакский каньон
Миатлинская ГЭС
Отличное развлечение для тех, кто хочет побывать в состоянии невесомости. Это увлекательное путешествие потребует времени и выносливости. Но запечатленные в памяти и на фото водопады, заповедная природа и виды на плотину Миатлинской ГЭС останутся с вами навсегда.
Прогулка на катере
Вы сможете, открыв рот, удивляться маленьким водопадам, бегущим по склонам каньона. С высот посёлка Дубки вы разглядите легендарную Чиркейскую водохранилище. А прогуливаясь на катере, понаблюдаете за жизнью Старого Зубутли. Оно раскинулось на берегах реки Сулак.
Самая высокая точка маршрута
Сулакский каньон — достопримечательность, ставшая знаменитой. Ведь снимки на фоне каньона расходятся молниеносно по пабликам. Снабдите их рассказом о своих впечатлениях. Вершина каньона — это, конечно, не Эльбрус. Но только с этой высоты можно любоваться, как блестит река, и как её защищают горы и парящие в небе орлы.
Дубки
Дубовый лес, зиплайн-канатка и одна из самых удобных смотровых площадок. Жемчужина дагестанского туризма всё покажет сама своими сказочными видами. А недавно тут открылась канатная линия зиплайн. Это скоростной спуск по стальному канату длиной 600 метров в полной экипировке. Приключения с ветерком обеспечены!
Форелевое хозяйство
На форелевое хозяйство «Янтарное» нужно заехать не только, чтобы поесть. Хотя кого мы обманываем. Свежая форель, только выловленная и приготовленная на гриле — это тянет на звезду Мишлена. А ещё здесь уютные домики для отдыха, вольеры, этнозоны, фонтан со скульптурами, сквер и детская площадка. И взрослым и детям будет интересно пройтись по местному зоопарку.

Важно знать:

  • С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее.

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля 6 человекДля 7 человекДля 8 человек
На минивене
20 000 ₽
24 000 ₽
28 000 ₽
32 000 ₽
На джипе
25 000 ₽
30 000 ₽
35 000 ₽
40 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт
  • услуги гида-проводника
  • входной билет на Бархан Сарыкум
  • прогулка на катере
  • обед
  • экскурсия по форелевому хозяйству и зоопарку
  • джиппинг
Что не входит
  • личные расходы
  • сувениры
  • спуск на зип-лайне (по желанию)
Место начала и завершения
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

ЭтноМир
ЭтноМир
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