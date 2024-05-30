Сулакский каньон с прогулкой на катере – экскурсии в Махачкале

Найдено 15 экскурсий в категории «Сулакский каньон с прогулкой на катере» в Махачкале, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2310 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300 за человека
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
12 часов
451 отзыв
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
77 отзывов
Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни
Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями
Начало: Махачкала, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
Индивидуальная
10 часов
151 отзыв
Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан
Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000 за всё до 5 чел.
Путешествие на Сулакский каньон
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие на Сулакский каньон
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон, аул Зубутли и бархан Сарыкум - однодневный тур
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2 отзыва
Сулакский каньон, аул Зубутли и бархан Сарыкум - однодневный тур
Начало: Ул. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, д. 19
Расписание: ежедневно 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Мини-группа
10 часов
104 отзыва
Сказочный Сулакский каньон в мини-группе
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 000 за человека
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
22 отзыва
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
Начало: Ул. Али Гаджи Акушинского, 16, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Махачкала, заберем из отеля
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
Начало: Ваш адрес проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Каньон и дюны: едем на Сулакский каньон и к бархану Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Каньон и дюны: едем на Сулакский каньон и к бархану Сарыкум
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
8 500 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день в 8.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диляра
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
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    экскурсоводу Саиде и водителю Шаху. Заботливое отношение к каждому туристу, интересные и удивительные рассказы Саиды сопровождали нас всю дорогу. Отдельная благодарность водителю Шаху за комфортную, аккуратную и безопасную езду, что в Дагестане, как оказалось, является редкостью. Море впечатлений и эмоций подарила нам эта экскурсия, рекомендуем каждому!

  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Ездили в Сулакский каньон и бархан Сарыкум 27.05.24. Все было организовано хорошо. Наш гид, Анвар, любитель своей Республики, с хорошо
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    поставленной речью, и, главное, с великолепным тонким чувством юмора. Много интересного узнали еще, т. к. до этого были еще на экскурсиях. В нашу стоимость входило питание. Нас кормили в форелевом хозяйстве. Все было очень вкусно. Да и прогулка на катере по водохранилищу разбудила утром окончательно. Хочу сказать, что у подножия бархана есть очень приятное и вкусное кафе с верандой. Кто будет там - обязательно зайдите. Не пожалеете. Так же хотим выразить благодарность нашему водителю, Мухтару за его профессионализм и терпение. Рекомендую эту экскурсию всем желающим.

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Впечатления от экскурсии остались только положительные! Сразу же хочется отметить очень уверенное и аккуратное вождение гида, это важно! Нурмагомед отличный
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    гид, внимательный, учитывал все пожелания, отвечал на интересующие вопросы, рассказывал про Дагестан, фотографировал, не торопил, давал время насладиться шедевральными красотами💫 Посмотрели много интересных мест, какие шикарные виды - захватывают дух. Хочется отметить катание на катере - это 🔥 Также незабываемые эмоции от пещеры Нохьо (в переводе с аварского пещера😀), подвесной мост это что-то! Дагестан влюбил в себя! Благодарю за экскурсию, за гостеприимство, за комфортную обстановку! А ещё обязательно попробуйте кофе с урбечем моя любовь😋

  • Г
    Гаджимагомед
    30 мая 2024
    Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Хочу сказать спасибо за прекрасный день! Отправился на сулакский каньон с семьей, отлично провели время. Посмотрели большую гору из песка.
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    Погуляли на форелевом хозяйстве! Спасибо нашему гиду рассказал много интересной истории о местах посещения и о местных жителях. Наделали кучу классных фотографий 👍🏼👍🏼 Экскурсия прошла на ура 🎉

  • Э
    Эльвира
    30 мая 2024
    Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
    Незабываемые впечатления!!! Отдыхали компанией и все просто влюбились в этот невероятно красивый горный край. Огромное спасибо нашему гиду Амину, который показал нам такие прекрасные места, от которых дух захватывало) очень жаль что у нас было всего три дня, обязательно вернемся!
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
    Сулейман, спасибо за незабываемые дни в наикрасивейшей Республике Дагестан. Это были чудесные, насыщенные дни благодаря Вам!!! Отдельно хотим поблагодарить за
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    фотографии, за места которые Вы нам показали! Будем рекомендовать Вас всем нашим друзьям и близким. Вы не только показали нам красоты Республики, но и на протяжении всего дня дарили нам позитив и положительные эмоции!!!! Вы влюбили нас в эти края❤️ желаем Вам в окружении иметь только самых добрых, позитивных людей!!! Вы лучший! С искренней благодарностью, семья Егоровых ☺️

  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
    Всё было супер!!!!!
  • Л
    Лилия
    29 мая 2024
    Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия в Сулакский каньон с многочисленными смотровыми площадками, барханом Сарыкум очень впечатлила и надолго останутся в нашей памяти. И все
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    это благодаря нашему гиду Нурмагомеду. Он очень много рассказывал историй про Дагестан, ответил на все интересующие наши вопросы. Показал нам красивые локации. Шел навстречу любым нашим пожеланиям никуда не торопил, останавливался в местах чтобы мы могли насладиться красотами и сделать фотографии, а также сам нас фотографировал и делал классные видео. . к, давал возможность насладится всеми красотами природы. Наш гид очень внимательный, открытый, добрый, отзывчивый человек, с которым очень комфортно, легко и надежно было в этом туре. Мы получили массу незабываемых впечатлений и эмоций за это большая благодарность Нурмагомеду. И готовы с ним продолжить путешествие и по другим локация.

  • П
    Полина
    29 мая 2024
    Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
    Одно из лучших решений было взять индивидуальную экскурсию на джипе! (было с чем сравнить). Супер-комфортабельный транспорт, приятный гид, и самое
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    главное - никто никуда тебя не торопит! Можно спокойно насладиться локациями и даже в ходе путешествия скорректировать или дополнить маршрут. Очень рекомендую!

  • В
    Владислав
    28 мая 2024
    Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
    Очень понравилось. Магомед отлично владеет русским языком, знает историю своего края,прекрасный рассказчик. Очень комфортно ехать небольшой группой 2-4 человека. У
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    Магомеда полно дополнительных опций, может помочь с прогулкой на катере по каньону. Около 8 часов по продолжительности экскурсия. Побывали в красивейших местах, море впечатлений и фоток. Посетили пещеры. Все очень круто. Рекомендую. P.S. В конце экскурсии был сюрприз, не буду спойлерить.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Сулакский каньон с прогулкой на катере»

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  3. Джип-тур! Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо! Индивидуально
  4. Сулакский Каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
  5. Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
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  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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