Величественные горы и исторические улочки: Экскурсия в Гамсутль из Махачкалы
Приготовьтесь к незабываемому погружению в душу Дагестана, где природные чудеса и культурные сокровища ожидают вас на каждом шагу. Вас ждут волшебные встречи с природой и историей, неповторимые впечатления и яркие эмоции.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Салтинский водопад
- Гунибская ГЭС
- Чохские террасы
- Гамсутль
- Гуниб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Жемчужины Дагестана: История, пейзажи и гостеприимство.
- Мы начнем с Гимринского тоннеля, мастерского инженерного сооружения, которое удивит вас своей величественностью и техническими решениями. Проезжая через него, вы перенесетесь в другой мир, окутанный загадкой и интригой.
- Далее наш маршрут приведет нас к Ирганайскому водохранилищу, где вы сможете насладиться прекрасными видами озера, окруженного величественными горами. Это место идеально подходит для релаксации, пикников и фотографий, позволяющих запечатлеть неповторимую красоту дагестанской природы.
- Продолжая наше путешествие, мы достигнем Гунибской ГЭС - впечатляющего инженерного сооружения, созданного с целью освоения водных ресурсов и генерации электроэнергии. Вы узнаете о важности этой ГЭС для региона и насладитесь потрясающими панорамными видами, открывающимися с высоты ее башни.
- А затем мы отправимся к водопаду в Салтинском ущелье, где вода смело сбрасывается с высоты, создавая потрясающую картину природной красоты и звуковой симфонии. Вы сможете ощутить мощь природы и насладиться неповторимой атмосферой этого места.
- В финале нашего путешествия мы познакомимся с аутентичным аулом Гамсутль, который называют «Дагестанским Мачу-Пикчу». Прогуливаясь по его узким улочкам, вы окунетесь в атмосферу древней культуры и традиций, которые сохранились здесь на протяжении многих столетий.
- Гуниб, заключительная остановка нашего захватывающего путешествия, восхищает своей величественной красотой и уникальной атмосферой. Этот маленький городок расположен среди живописных гор, в окружении дикой природы и богатой культурой.
Важная информация:
- Подъем в аул Гамсутль не тяжелый, займёт примерно час (2 км). Обычно с ним хорошо справляются дети от 6 лет и взрослые без серьезных проблем с суставами. С надежной обувью и треккинговыми палками подъем будет удобнее и приятнее.
- В зависимости от сезона и светового дня локации маршрута могут меняться местами.
- Я забираю вас от места вашего размещения в Махачкале и привожу обратно после экскурсии. Транспорт: Lexus LX470.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Обед
- Сувениры
- Подъем в горы на джипе — 100 руб. с человека или 500 руб. за машину
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Подъем в аул Гамсутль не тяжелый, займёт примерно час (2 км). Обычно с ним хорошо справляются дети от 6 лет и взрослые без серьезных проблем с суставами. С надежной обувью и треккинговыми палками подъем будет удобнее и приятнее.
- В зависимости от сезона и светового дня локации маршрута могут меняться местами.
- Я забираю вас от места вашего размещения в Махачкале и привожу обратно после экскурсии. Транспорт: Lexus LX470
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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