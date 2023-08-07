Путешествие в Гамсутль: Исторические улочки и величественные пейзажи

Величественные горы и исторические улочки: Экскурсия в Гамсутль из Махачкалы

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Приготовьтесь к незабываемому погружению в душу Дагестана, где природные чудеса и культурные сокровища ожидают вас на каждом шагу. Вас ждут волшебные встречи с природой и историей, неповторимые впечатления и яркие эмоции.
Путешествие в Гамсутль: Исторические улочки и величественные пейзажи
Путешествие в Гамсутль: Исторические улочки и величественные пейзажи
Путешествие в Гамсутль: Исторические улочки и величественные пейзажи
Путешествие в Гамсутль: Исторические улочки и величественные пейзажи
Путешествие в Гамсутль: Исторические улочки и величественные пейзажи
Путешествие в Гамсутль: Исторические улочки и величественные пейзажи
Ближайшие даты:
7
авг
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авг
9
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авг
11
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Салтинский водопад
  • Гунибская ГЭС
  • Чохские террасы
  • Гамсутль
  • Гуниб
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Жемчужины Дагестана: История, пейзажи и гостеприимство.
  • Мы начнем с Гимринского тоннеля, мастерского инженерного сооружения, которое удивит вас своей величественностью и техническими решениями. Проезжая через него, вы перенесетесь в другой мир, окутанный загадкой и интригой.
  • Далее наш маршрут приведет нас к Ирганайскому водохранилищу, где вы сможете насладиться прекрасными видами озера, окруженного величественными горами. Это место идеально подходит для релаксации, пикников и фотографий, позволяющих запечатлеть неповторимую красоту дагестанской природы.
  • Продолжая наше путешествие, мы достигнем Гунибской ГЭС - впечатляющего инженерного сооружения, созданного с целью освоения водных ресурсов и генерации электроэнергии. Вы узнаете о важности этой ГЭС для региона и насладитесь потрясающими панорамными видами, открывающимися с высоты ее башни.
  • А затем мы отправимся к водопаду в Салтинском ущелье, где вода смело сбрасывается с высоты, создавая потрясающую картину природной красоты и звуковой симфонии. Вы сможете ощутить мощь природы и насладиться неповторимой атмосферой этого места.
  • В финале нашего путешествия мы познакомимся с аутентичным аулом Гамсутль, который называют «Дагестанским Мачу-Пикчу». Прогуливаясь по его узким улочкам, вы окунетесь в атмосферу древней культуры и традиций, которые сохранились здесь на протяжении многих столетий.
  • Гуниб, заключительная остановка нашего захватывающего путешествия, восхищает своей величественной красотой и уникальной атмосферой. Этот маленький городок расположен среди живописных гор, в окружении дикой природы и богатой культурой.

Важная информация:

  • Подъем в аул Гамсутль не тяжелый, займёт примерно час (2 км). Обычно с ним хорошо справляются дети от 6 лет и взрослые без серьезных проблем с суставами. С надежной обувью и треккинговыми палками подъем будет удобнее и приятнее.
  • В зависимости от сезона и светового дня локации маршрута могут меняться местами.
  • Я забираю вас от места вашего размещения в Махачкале и привожу обратно после экскурсии. Транспорт: Lexus LX470.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Обед
  • Сувениры
  • Подъем в горы на джипе — 100 руб. с человека или 500 руб. за машину
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Подъем в аул Гамсутль не тяжелый, займёт примерно час (2 км). Обычно с ним хорошо справляются дети от 6 лет и взрослые без серьезных проблем с суставами. С надежной обувью и треккинговыми палками подъем будет удобнее и приятнее.
  • В зависимости от сезона и светового дня локации маршрута могут меняться местами.
  • Я забираю вас от места вашего размещения в Махачкале и привожу обратно после экскурсии. Транспорт: Lexus LX470
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Дагестан
Выездные
Гамсутль
Популярные места
Село Гуниб

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