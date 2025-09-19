Мы отправимся в путешествие по дивным природным красотам Дагестана. Вы увидите Чиркейское водохранилище, пос. Дубки, посетите смотровую площадку и сам Сулакский каньон. У Вас будет возможность покататься на катерах, посетите форелевое хозяйство и многое другое. Эта экскурсия не оставит равнодушным никого.
Описание экскурсииМы отправимся в путешествие по дивным природным красотам Дагестана. Вы увидите Чиркейское водохранилище, пос. Дубки, посетите смотровую площадку и сам Сулакский каньон. У Вас будет возможность покататься на катерах, посетите форелевое хозяйство и многое другое. Эта экскурсия не оставит равнодушным никого.
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Сарыкум
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейский ГЭС
- Поселок Дубки
- Форелевое хозяйство
- Сулакский каньон
Что включено
- Транспорт туда обратно,
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы,
- Сувениры,
- Питания в ресторанах,
- Прогулка на катере,
- Поездка на квадроциклах.
Где начинаем и завершаем?
Начало: То желанию туриста
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная экскурсия. Спасибо организаторам и конечно, прекрасному гиду Рустаму. Увидели все своими глазами - бархан Сарыкум, Сулакский каньон. Поездка на катере была превосходной, несмотря на тяжелую дорогу по серпантину и бездорожью. Это того стоило. Большое спасибо.
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А
Очень понравилась экскурсия на Сунакский каньон, красота неповторимая, высота гор захватывает дух, веселый гид Абдула, хоть и молодой но много знает и интересно рассказывает. Если будем еще раз в Дагестане снова возьмем эту экскурсию
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