Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся в путешествие по дивным природным красотам Дагестана. Вы увидите Чиркейское водохранилище, пос. Дубки, посетите смотровую площадку и сам Сулакский каньон. У Вас будет возможность покататься на катерах, посетите форелевое хозяйство и многое другое. Эта экскурсия не оставит равнодушным никого. 5 2 отзыва

Магомед Ваш гид в Махачкале Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 10 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы отправимся в путешествие по дивным природным красотам Дагестана. Вы увидите Чиркейское водохранилище, пос. Дубки, посетите смотровую площадку и сам Сулакский каньон. У Вас будет возможность покататься на катерах, посетите форелевое хозяйство и многое другое. Эта экскурсия не оставит равнодушным никого.

Ежедневно в 09:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Бархан Сарыкум

Чиркейское водохранилище

Чиркейский ГЭС

Поселок Дубки

Форелевое хозяйство

Сулакский каньон Что включено Транспорт туда обратно,

Услуги гида. Что не входит в цену Личные расходы,

Сувениры,

Питания в ресторанах,

Прогулка на катере,

Поездка на квадроциклах. Где начинаем и завершаем? Начало: То желанию туриста Завершение: По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 09:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.