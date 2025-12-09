Мои заказы

Экскурсии по барам Махачкалы

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Махачкале, цены от 1500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Неожиданная Махачкала
Пешая
2.5 часа
185 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Неожиданная Махачкала
Прогулка по центру и набережной Махачкалы раскроет её тайны и стереотипы. Откройте для себя жизнь махачкалинцев и удивительные архитектурные решения
Начало: На проспекте Гамзатова
«Бариста обязательно предложит попробовать раф с урбечом — фирменный напиток Дагестана с неповторимым вкусом»
Завтра в 12:00
11 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
На машине
10 часов
-
10%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат и винные заводы
Индивидуальная экскурсия для ценителей алкоголя: старейший коньячный завод Кавказа и два винных завода в Дербенте с дегустациями ждут вас
«Для ценителей хорошего алкоголя Дербент станет приятным открытием»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с виноделием Дербента - поездка из Махачкалы
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с виноделием Дербента - поездка из Махачкалы
Пройтись по историческим местам самого южного города России и побывать на винных производствах
«Зову в путешествие ценителей истории и хорошего алкоголя»
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
13 300 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неожиданная Махачкала
  2. Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент (14+)
  3. Знакомство с виноделием Дербента - поездка из Махачкалы
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Язык Тролля
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Салтинский водопад
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в декабре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 13 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 210 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль