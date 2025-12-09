Групповая
до 15 чел.
Неожиданная Махачкала
Прогулка по центру и набережной Махачкалы раскроет её тайны и стереотипы. Откройте для себя жизнь махачкалинцев и удивительные архитектурные решения
Начало: На проспекте Гамзатова
«Бариста обязательно предложит попробовать раф с урбечом — фирменный напиток Дагестана с неповторимым вкусом»
Завтра в 12:00
11 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат и винные заводы
Индивидуальная экскурсия для ценителей алкоголя: старейший коньячный завод Кавказа и два винных завода в Дербенте с дегустациями ждут вас
«Для ценителей хорошего алкоголя Дербент станет приятным открытием»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с виноделием Дербента - поездка из Махачкалы
Пройтись по историческим местам самого южного города России и побывать на винных производствах
«Зову в путешествие ценителей истории и хорошего алкоголя»
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
13 300 ₽ за всё до 4 чел.
