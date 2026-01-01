-
Водная прогулка
Сулакский каньон: смотровая Дубки, Тещин язык, Чиркейская ГЭС
Начало: Ваше место проживания в Махачкале
Расписание: Ежедневно, время начала по договоренности.
8990 ₽
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 316
Расписание: Ежедневно.
15 950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Сулакский каньон на больших квадроциклах
Начало: Респ Дагестан, Буйнакский район
22 700 ₽ за человека
