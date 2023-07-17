Индивидуальная экскурсия на катере по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Мы отправимся к бирюзовой реке Сулак протекающей по дну каньона, посетим смотровые площадки. Остановимся у Черкейского водохранилища, затем спустимся к селу Зубутли где прокатимся на катере. После нас ждет поездка в форелевое хозяйство, где отведаем свежеприготовленную рыбу. На пути к песчаной дюне Сарыкум, остановимся у Качелей любви, парящими над обрывом. Величественная песчаная гора не оставит никого равнодушным.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чиркейский ГЭС
- Смотровая площадка в с. Дубки
- Скала «Язык тролля»
- Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство
- Пещера и подвесной мост
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Дагестанские красоты: От каньона до бархана.
- Путешествие по природным сокровищам Дагестана начинается у берегов бирюзовой реки Сулак, которая извивается по дну величественного каньона. Мы с радостью исследуем ее прелестные берега и насладимся потрясающими видами с высоты смотровых площадок, открывающих грандиозность и красоту окружающей природы.
- Затем наш путь приведет нас к очаровательному Черкейскому водохранилищу, где мы сможем насладиться покоем и спокойствием этих водных просторов. Продолжая наше путешествие, мы спустимся к уютному селу Зубутли, где нас ждет увлекательная прогулка на катере. Ощущая свежий воздух и слушая пение птиц, мы окунемся в атмосферу спокойствия и гармонии.
- На следующей остановке нашего увлекательного путешествия мы отправимся в форелевое хозяйство, где нас ждет настоящий кулинарный праздник. Мы попробуем свежеприготовленную рыбу, богатую вкусом и ароматом, и насладимся гастрономическим разнообразием этого региона.
- Завершающим аккордом нашего путешествия станет впечатляющая песчаная дюна Сарыкум, которая возвышается перед нами, будто созданная волшебником. Остановившись у Качелей любви, парящих над обрывом, мы будем созерцать неповторимую красоту и эстетическую гармонию этого места.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Сувениры
- Обед
- Прогулка на катере, зиплайн, катание на лошадях
- Входной билет на бархан
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
17 июля 2023
И
Илья
16 июля 2023
Считайте, что вы не видели Дагестана если не побывали в горах. Спасибо нашему гиду Амину за прекрасное путешествие по самым красивым местам. Вся экскурсия длилась около 10 часов. По локациям перемещались на комфортном минивэне, обуродванным кондиционером, что не мало важно, т. к. днём температура была выше 30 градусов. Ближе к завершению программы поужинали в ресторане на территории форелевого хозяйства ГЛАВРЫБА. Всем рекомендуем!
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Дагестан
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Бархан Сарыкум
Чиркейская ГЭС
Язык Тролля
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