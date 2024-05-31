Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере

Приглашаем вас посетить лучшие достопримечательности Дагестана в нашем однодневном путешествии.

Мы прогуляемся по смотровым площадкам Сулакского каньона — самого глубокого во всей Европе, увидим пустынные пейзажи бархана Сарыкум и прокатимся по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. На обед мы остановимся в форелевом хозяйстве — здесь можно попробовать свежую местную продукцию.
4.87
2285 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30

Что вас ожидает:

  • Миатлинская ГЭС
  • Посёлок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • Язык тролля
  • Река Сулак
  • Форелевое хозяйство «Янтарное»
  • Сулакский каньон
  • Бархан Сары-кум

Описание экскурсии

Лучшие места Дагестана за один день Откройте для себя самые живописные места Дагестана в нашем однодневном путешествии. Вместе с нами вы убедитесь, что Сулакский каньон по своим масштабам ничуть не уступает американскому Большому, и пройдетесь по пустынным пейзажам бархана Сарыкум — когда-то он даже стал декорацией для знаменитого фильма «Белое солнце пустыни»! Нас ждут головокружительные виды со смотровых площадок и захватывающая прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу. Мы сделаем остановку в форелевом хозяйстве, где вы сможете покормить рыбу, отдохнуть или попробовать местную продукцию — обед включен в стоимость. Вперед, покорять дагестанские красоты!

Ежедневно

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (10+ лет)3 300 ₽
Детский (4-9 лет)3 100 ₽
Пенсионный (60+ лет)3 100 ₽
Детский (0-3 года)150 ₽
Взрослый (12+)3 500 ₽
Детский (0-11 лет)3 150 ₽
Пенсионный3 150 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Миатлинская ГЭС
  • Посёлок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • Язык тролля
  • Река Сулак
  • Форелевое хозяйство «Янтарное»
  • Сулакский каньон
  • Бархан Сары-кум
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида-проводника
  • Прогулка на катере (25-30 минут)
  • Входной билет на бархан Сарыкум
  • Удерживающее устройство для детей в авто (при необходимости)
  • Обед в ресторане «Кавказ» при форелевом хозяйстве, также будет возможность перекусить (блюда из рыбы, хинкал)
  • Прогулка по форелевому хозяйству
Что не входит в цену
  • Личные расходы на сувениры
  • Спуск на зип-лайне (по желанию) - 500 рублей
  • Катание на лошадях (по желанию) - 10 минут/ 200 рублей
  • Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) - 500 рублей
Место начала и завершения?
Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
  • Важная информация:
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 2285 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2118
4
91
3
44
2
19
1
13
Б
31 мая 2024
Замечательная экскурсия! Впечатлений-море, виды захватывают дух! Отдельное спасибо гиду Саиде, за ее душевность, помощь во всех вопросах, создание хорошего настроения:)
Ю
31 мая 2024
А
31 мая 2024
Саида - гид по призванию! Вы не пожалеете, если поедете с ней. По программе все выполнено. Обед не в главрыбе, а в другом кафе (но сытно и вкусно). Прогулка на
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катерах не по самому каньону, откуда вы смотрите со смотровой в Дубках, а с водохранилища с небольшим заездом в начало каньона. Но водители лодок те ещё шумахеры, без адреналина вы точно не останетесь. Я в восторге и советую и эту экскурсию и турфирму

Н
31 мая 2024
Мы с дочкой попали к Надире. Потрясающий гид,было очень интересно,захватывающе. Грамотно и доходчиво было рассказано про места❤️
Спасибо огромное,буду теперь рекомендовать друзьям
Е
31 мая 2024
Хочу сказать большое спасибо Саиде - она оставила самые лучшие впечатления о Дагестане: до этого были на 2 экскурсиях, и мы практически ничего не поняли, куда-то таскали, что-то рассказывали, что-то
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показывали… Эта экскурсия оставила только самые яркие и вкусные воспоминания о вашей республике ❤️
Огромное количество локаций, все в рамках тайминга, очень вкусная кухня и интересные истории о Дагестане, которые мы увезем с собой в Томск! Поездка на катерах - это вишенка на торте, ребята на всех локациях легкие на подъем и с прекрасным чувством юмора! Спа си до!

В
31 мая 2024
Все понравилось
Н
31 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Смогли увидеть максимальное количество впечатляющих локаций. Очень сытный национальный обед, познавательные истории от гидов Саиды и Яраги. Впечатления на всю жизнь! Благодарю.
Д
30 мая 2024
Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря экскурсоводу Саиде и водителю Шаху. Заботливое отношение к каждому туристу,
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интересные и удивительные рассказы Саиды сопровождали нас всю дорогу. Отдельная благодарность водителю Шаху за комфортную, аккуратную и безопасную езду, что в Дагестане, как оказалось, является редкостью. Море впечатлений и эмоций подарила нам эта экскурсия, рекомендуем каждому!

В
30 мая 2024
Ездили в Сулакский каньон и бархан Сарыкум 27.05.24. Все было организовано хорошо. Наш гид, Анвар, любитель своей Республики, с хорошо поставленной речью, и, главное, с великолепным тонким чувством юмора. Много
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интересного узнали еще, т. к. до этого были еще на экскурсиях. В нашу стоимость входило питание. Нас кормили в форелевом хозяйстве. Все было очень вкусно. Да и прогулка на катере по водохранилищу разбудила утром окончательно. Хочу сказать, что у подножия бархана есть очень приятное и вкусное кафе с верандой. Кто будет там - обязательно зайдите. Не пожалеете. Так же хотим выразить благодарность нашему водителю, Мухтару за его профессионализм и терпение. Рекомендую эту экскурсию всем желающим.

А
29 мая 2024
Всё было супер!!!!!
Д
29 мая 2024
Ю
29 мая 2024
И
29 мая 2024
Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Шикарная природа Дагестана! Замечательный гид Динара! Профессиональный водитель Абдурашид. Всё очень понравилось!
А
29 мая 2024
Ездили с Кавказ Тур, гидом был Тарлан. Экскурсия очень понравилась, очень много популярных и красивых локаций, безумно вкусный обед, очень насыщенный день выдался. Рекомендую 👍🏼
А
29 мая 2024
Организация сильно хромает, приехала на место сбора, гид говорит меня нет в списке и машина полная. Ждала 15 минут другую машину, где заняла место гида, а тот всю дорогу ехал
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стоя. Причем так было еще с одной девушкой, так что ситуация не единичная. Работают по ПРЕДОПЛАТЕ, так что на сайте вводят в заблуждение. Катают на катере по водохранилищу,не по каньону. В общем есть над чем еще поработать

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