Приглашаем вас посетить лучшие достопримечательности Дагестана в нашем однодневном путешествии.
Мы прогуляемся по смотровым площадкам Сулакского каньона — самого глубокого во всей Европе, увидим пустынные пейзажи бархана Сарыкум и прокатимся по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. На обед мы остановимся в форелевом хозяйстве — здесь можно попробовать свежую местную продукцию.
Мы прогуляемся по смотровым площадкам Сулакского каньона — самого глубокого во всей Европе, увидим пустынные пейзажи бархана Сарыкум и прокатимся по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. На обед мы остановимся в форелевом хозяйстве — здесь можно попробовать свежую местную продукцию.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30
Что вас ожидает:
- Миатлинская ГЭС
- Посёлок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Язык тролля
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство «Янтарное»
- Сулакский каньон
- Бархан Сары-кум
Описание экскурсии
Лучшие места Дагестана за один день Откройте для себя самые живописные места Дагестана в нашем однодневном путешествии. Вместе с нами вы убедитесь, что Сулакский каньон по своим масштабам ничуть не уступает американскому Большому, и пройдетесь по пустынным пейзажам бархана Сарыкум — когда-то он даже стал декорацией для знаменитого фильма «Белое солнце пустыни»! Нас ждут головокружительные виды со смотровых площадок и захватывающая прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу. Мы сделаем остановку в форелевом хозяйстве, где вы сможете покормить рыбу, отдохнуть или попробовать местную продукцию — обед включен в стоимость. Вперед, покорять дагестанские красоты!
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (10+ лет)
|3 300 ₽
|Детский (4-9 лет)
|3 100 ₽
|Пенсионный (60+ лет)
|3 100 ₽
|Детский (0-3 года)
|150 ₽
|Взрослый (12+)
|3 500 ₽
|Детский (0-11 лет)
|3 150 ₽
|Пенсионный
|3 150 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Миатлинская ГЭС
- Посёлок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Язык тролля
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство «Янтарное»
- Сулакский каньон
- Бархан Сары-кум
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Прогулка на катере (25-30 минут)
- Входной билет на бархан Сарыкум
- Удерживающее устройство для детей в авто (при необходимости)
- Обед в ресторане «Кавказ» при форелевом хозяйстве, также будет возможность перекусить (блюда из рыбы, хинкал)
- Прогулка по форелевому хозяйству
Что не входит в цену
- Личные расходы на сувениры
- Спуск на зип-лайне (по желанию) - 500 рублей
- Катание на лошадях (по желанию) - 10 минут/ 200 рублей
- Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы) - 500 рублей
Место начала и завершения?
Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Важная информация:
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 2285 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Борис
31 мая 2024
Замечательная экскурсия! Впечатлений-море, виды захватывают дух! Отдельное спасибо гиду Саиде, за ее душевность, помощь во всех вопросах, создание хорошего настроения:)
Ю
Юлия
31 мая 2024
А
Аркадий
31 мая 2024
Саида - гид по призванию! Вы не пожалеете, если поедете с ней. По программе все выполнено. Обед не в главрыбе, а в другом кафе (но сытно и вкусно). Прогулка на
Н
Наталья
31 мая 2024
Мы с дочкой попали к Надире. Потрясающий гид,было очень интересно,захватывающе. Грамотно и доходчиво было рассказано про места❤️
Спасибо огромное,буду теперь рекомендовать друзьям
Спасибо огромное,буду теперь рекомендовать друзьям
Е
Евнения
31 мая 2024
Хочу сказать большое спасибо Саиде - она оставила самые лучшие впечатления о Дагестане: до этого были на 2 экскурсиях, и мы практически ничего не поняли, куда-то таскали, что-то рассказывали, что-то
В
Валентина
31 мая 2024
Все понравилось
Н
Надежда
31 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Смогли увидеть максимальное количество впечатляющих локаций. Очень сытный национальный обед, познавательные истории от гидов Саиды и Яраги. Впечатления на всю жизнь! Благодарю.
Д
Диляра
30 мая 2024
Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря экскурсоводу Саиде и водителю Шаху. Заботливое отношение к каждому туристу,
В
Владимир
30 мая 2024
Ездили в Сулакский каньон и бархан Сарыкум 27.05.24. Все было организовано хорошо. Наш гид, Анвар, любитель своей Республики, с хорошо поставленной речью, и, главное, с великолепным тонким чувством юмора. Много
А
Александра
29 мая 2024
Всё было супер!!!!!
Д
Дмитрий
29 мая 2024
Ю
Юрий
29 мая 2024
И
Ирина
29 мая 2024
Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Шикарная природа Дагестана! Замечательный гид Динара! Профессиональный водитель Абдурашид. Всё очень понравилось!
А
Анастасия
29 мая 2024
Ездили с Кавказ Тур, гидом был Тарлан. Экскурсия очень понравилась, очень много популярных и красивых локаций, безумно вкусный обед, очень насыщенный день выдался. Рекомендую 👍🏼
А
Альбина
29 мая 2024
Организация сильно хромает, приехала на место сбора, гид говорит меня нет в списке и машина полная. Ждала 15 минут другую машину, где заняла место гида, а тот всю дорогу ехал
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