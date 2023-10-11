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Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище

Давайте отправимся в увлекательное путешествие по Дагестану.

Перед вами предстанут величественный бархан Сары-кум, грандиозное Чиркейское водохранилище и живописный Сулакский каньон, по которому вы при желании сможете покататься на катере. Время экскурсии не ограничено — вы сами решаете, сколько времени проводить на локациях.
5
13 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище
Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище

Описание экскурсии

Бархан Сары-кум — самый высокий бархан в Европе

Я расскажу историю возникновения бархана который появился сотни тысяч назад. Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по дюне, а по желанию сможете покататься на лошадях или квадроциклах.

Вкусный обед в самом живописном месте

Мы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для семейного отдыха. Здесь вы отведаете нежную сочную форель или другие дагестанские блюда.
Я предоставлю вам на выбор возможность пообедать в форелевом хозяйстве «Глав
Рыба» или в форелевом хозяйстве, где намного меньше туристов, но намного больше тишины и природы, на веранде у самой реки Сулак, где плавают дикие утки, кружат чайки над рекой и пролетают цапли. Водная прогулка по каньону (по желанию)У вас будет возможность покататься на катере на Чиркейском водохранилище с заплывом в ущелье откуда вытекает река Сулак. От форелевого хозяйства вы также сможете отправиться на прогулку по реке Сулак минуя ГЭС и ее 800 метровый тоннель. Сначала вас провезут на джипах по горным, захватывающим дух дорогам, а после вы пересядете на катер. Во время приключения полюбуетесь стенами гигантского каньона и плачущими водопадами. Прогулка на катере проводится строго индивидуально для вашей компании, во время катания на катере будете исключительно вы и капитан судна.

Пещера Нохъо и подвесной мост на рекой Сулак

У вас будет возможность пройти через пещеру Нохъо и выйти к подвесному мосту над рекой Сулак вблизи Миатлинской ГЭС. Перед вами предстанет головокружительный вид на реку Сулак и умопомрачительные красоты. Дальнейший маршрут пролегает по серпантину вдоль красных, зеленых, желтых и даже черных склонов. На вершине каньона я отвезу вас на не туристические точки, чтобы вы сполна ощутили величие природы без толп туристов. С километровой высоты вы взглянете на плотину Чиркейской ГЭС и можете сделать головокружительные фото над обрывом стоя на скале — «Язык тролля».
Грандиозное Чиркейское водохранилище и обратная дорога
С высоты берега смотровой водохранилища вы полюбуетесь озером в обрамлении гор. Во время или после экскурсии вы сможете искупаться в чистой, родниковой воде Чиркейского водохранилища, там где не проходят туристические маршруты и нет туристов. В завершение экскурсии мы вернемся в Махачкалу по одной из двух дорог на выбор:
  • через санаторий «Талги», серные источники и гигантский каменный карьер, или • через Буйнакский перевал — чтобы увидеть уходящий за горизонт Каспий и вечерние огни города. Важно знать:• Путешествие пройдет на комфортабельном вместительном автомобиле Hyundai Sonata.
  • Я заберу вас у места вашего проживания в Махачкале, в Каспийске или из аэропорта и привезу обратно.
  • Путешествие подойдет взрослым и детям.
  • Время экскурсии не ограничено! Вы сами сможете выбирать, где проведете времени больше, а где можно не задерживаться.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бархан Сары-кум
  • Чиркейское водохранилище
  • Сулакский каньон
  • Пещера Нохъо
  • Подвесной мост на рекой Сулак
  • Язык тролля
Что включено
  • Трансфер из Махачкалы, Каспийска, аэропорта
  • Путешествие на комфортабельном вместительном автомобиле
Что не входит в цену
  • Поездка на бархан - 2000 руб. за всю группу и +2 часа к продолжительности экскурсии.
  • Входной билет на бархан - 200 руб. с человека
  • Прогулка на катере реке Сулак (по желанию) - от 6000 руб. за всю группу в зависимости от времени катания и маршрута.
  • Конная прогулка по бархану (по договоренности)
  • Обед - приблизительно 700 руб. на человека
  • Вход в пещеру Нохъо - 500 руб. с человека (выходные дни 700 руб.)
  • Зип-лайн над рекой Сулак - 1000 руб.
  • Тарзанка - 5000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес проживания
Завершение: По вашему выбору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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3
2
1
И
Была вчера на экскурсии с Гаджи. Нет слов, только восторг!!! От момента, как села к нему в машину и до момента прощания. Когда берёшь индивидуальную экскурсию очень для меня важно
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ни столько знание экскурсоводом материала, сейчас всё можно нагуглить в большом объёме получить информацию, сколько то что за человек с тобой разделит этот день. Гаджи умеет расположить к себе, он очень интересный собеседник и опытный экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя заняла весь день и была очень разнообразной, одни локации, лучше другой. Я сама долго выбирала на сайте и забронировала именно этого гида, экскурсию и всем своим знакомым буду советовать чтобы искали в его расписании окошечко и стремились попасть к нему. Катание на катере, катал Камиль, его команда Гаджи это выше всех похвал. Это мое мнение об экскурсоводе, а саму программу можно прочитать в его описании, поверьте вы получите гораздо больше, чем он там описано. Обязательно еще вернусь!

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Г
Гаджи, дай бог вам здоровья, радости и благости! Такого настроения, взрыва эмоций, ощущения радости, счастья, тепла и добра очень давно, даже и не помню когда, я не чувствовала! Дагестан -
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это волшебный мир! В сопровождении такого интересного, содержательного и очень внимательного во всем гида это в несколько раз сделало наше маленькое путешествие еще более впечатляющим и волшебным! Сыну 10 лет, он вовсе не любитель экскурсий, но он каждые пол часа перебирал названия сказок, все примерял в какой из них он очутился. Было некоторое волнение, и волнительная подозрительность при выборе маршрута и гида. Но как только наше путешествие началось я сразу успокоилась и все волнение о безопасности за нас улетучилось. Мы обязательно вернёмся еще и думаю не раз! И конечно, если у Гаджи будет возможность, обязательно обратимся к нему. Мы влюбились в Дагестан! Благодарю вас за это! Чудесные люди и чудесное место на земле

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А
Гаджи прекрасный гид, ненавязчивое общение, комментарии все строго по делу, никаких дополнительных затрат и заманух. В форелевом хозяйстве самостоятельно выбрали питание на свой вкус и бюджет, а не стандартный как
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у многих комплексный обед, вход на барханы всего по 200₽ с человека, дошкольники бесплатно. На каждой остановке никаких ограничений по времени, в дороге остановки в любом понравившемся месте. Умеет отлично фотографировать, знает лучшие локации, там где нет толп туристов, всегда даст возможность побыть с природой наедине столько, сколько пожелаете. Добрый, заботливый и культурный гид. Большое спасибо

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И
Посетить этот замечательный уголок нашей планеты мечтали давно, поэтому к выбору экскурсий и гидов отнеслись ответственно. Мы с мужем много путешествуем и понимаем, что первое впечатление о месте, куда едешь
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во многом зависит от организации путешествия и, конечно, от позитивного настроения. С позитивным настроем у нас всё отлично. Осталось правильно организовать путешествие. Просматривая различные варианты на сайте Спутника, обратили внимание на его экскурсию "Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище" Гаджи - пунктуальный человек, профессиональный водитель и очень интересный собеседник. Маршрут экскурсии спланирован идеально. Мастерски спланированный маршрут позволил нам без спешки и большого скопления людей рассмотреть все интересовавшие нас места, при этом маршрут был выстроен под наши пожелания. Огромное спасибо Гаджи! Обязательно будем рекомендовать друзьям!

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К
Огромная благодарность нашему чудесному гиду за великолепно проведённый день! Гаджи - очень приятный собеседник: эрудированный, интеллигентный, тактичный. Меня часто укачивает в транспорте и я заранее переживала за горные дороги, но
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ни разу даже не вспомнила про эту проблему! Очень деликатное аккуратное вождение, несмотря на сложные дороги местами. Мы заранее оговорили дополнительные опции с посещением бархана и катанием на катере по каньону и ни разу не пожалели! Это стоит своих денег на все 100%! Комфортное авто, приятная музыка. Шикарные виды, незабываемая поездка по каньону и на катере, вкусный обед на форелевой ферме, красивый закат на водохранилище. Всем рекомендую! Однозначно буду рекомендовать (и уже активно это делаю) всем своим знакомым Гаджи и его команду. Они сделали наше пребывание в Дагестане просто незабываемым!

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С
Гаджи приехал в оговорённое время к нашему отелю. Проследовали по заранее оговорённому маршруту. Начали с бархана, потом поехали на обед в ГлавРыбу, следующий по маршруту был сулакский каньон и т.
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д. Что важно для нас так это то, что мы были были независимы и провели время семьей, захотели остановиться здесь - останавливаемся и смотрим, спрашиваем у гида - он рассказывает. Гаджи показал замечательный Дагестан по круговому маршруту, мы не возвращались по тем местам где уже были, для нас это важно. Кататься по федеральной трассе туда и обратно совсем неинтересно. Спасибо Гаджи.

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