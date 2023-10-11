Бархан Сары-кум — самый высокий бархан в Европе

Я расскажу историю возникновения бархана который появился сотни тысяч назад. Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по дюне, а по желанию сможете покататься на лошадях или квадроциклах.

Вкусный обед в самом живописном месте

Мы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для семейного отдыха. Здесь вы отведаете нежную сочную форель или другие дагестанские блюда.

Я предоставлю вам на выбор возможность пообедать в форелевом хозяйстве «Глав

Рыба» или в форелевом хозяйстве, где намного меньше туристов, но намного больше тишины и природы, на веранде у самой реки Сулак, где плавают дикие утки, кружат чайки над рекой и пролетают цапли. Водная прогулка по каньону (по желанию)У вас будет возможность покататься на катере на Чиркейском водохранилище с заплывом в ущелье откуда вытекает река Сулак. От форелевого хозяйства вы также сможете отправиться на прогулку по реке Сулак минуя ГЭС и ее 800 метровый тоннель. Сначала вас провезут на джипах по горным, захватывающим дух дорогам, а после вы пересядете на катер. Во время приключения полюбуетесь стенами гигантского каньона и плачущими водопадами. Прогулка на катере проводится строго индивидуально для вашей компании, во время катания на катере будете исключительно вы и капитан судна.

Пещера Нохъо и подвесной мост на рекой Сулак

У вас будет возможность пройти через пещеру Нохъо и выйти к подвесному мосту над рекой Сулак вблизи Миатлинской ГЭС. Перед вами предстанет головокружительный вид на реку Сулак и умопомрачительные красоты. Дальнейший маршрут пролегает по серпантину вдоль красных, зеленых, желтых и даже черных склонов. На вершине каньона я отвезу вас на не туристические точки, чтобы вы сполна ощутили величие природы без толп туристов. С километровой высоты вы взглянете на плотину Чиркейской ГЭС и можете сделать головокружительные фото над обрывом стоя на скале — «Язык тролля».

Грандиозное Чиркейское водохранилище и обратная дорога

С высоты берега смотровой водохранилища вы полюбуетесь озером в обрамлении гор. Во время или после экскурсии вы сможете искупаться в чистой, родниковой воде Чиркейского водохранилища, там где не проходят туристические маршруты и нет туристов. В завершение экскурсии мы вернемся в Махачкалу по одной из двух дорог на выбор: