Давайте отправимся в увлекательное путешествие по Дагестану.
Перед вами предстанут величественный бархан Сары-кум, грандиозное Чиркейское водохранилище и живописный Сулакский каньон, по которому вы при желании сможете покататься на катере. Время экскурсии не ограничено — вы сами решаете, сколько времени проводить на локациях.
Перед вами предстанут величественный бархан Сары-кум, грандиозное Чиркейское водохранилище и живописный Сулакский каньон, по которому вы при желании сможете покататься на катере. Время экскурсии не ограничено — вы сами решаете, сколько времени проводить на локациях.
Описание экскурсии
Бархан Сары-кум — самый высокий бархан в Европе
Я расскажу историю возникновения бархана который появился сотни тысяч назад. Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по дюне, а по желанию сможете покататься на лошадях или квадроциклах.
Вкусный обед в самом живописном месте
Мы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для семейного отдыха. Здесь вы отведаете нежную сочную форель или другие дагестанские блюда.
Я предоставлю вам на выбор возможность пообедать в форелевом хозяйстве «Глав
Рыба» или в форелевом хозяйстве, где намного меньше туристов, но намного больше тишины и природы, на веранде у самой реки Сулак, где плавают дикие утки, кружат чайки над рекой и пролетают цапли. Водная прогулка по каньону (по желанию)У вас будет возможность покататься на катере на Чиркейском водохранилище с заплывом в ущелье откуда вытекает река Сулак. От форелевого хозяйства вы также сможете отправиться на прогулку по реке Сулак минуя ГЭС и ее 800 метровый тоннель. Сначала вас провезут на джипах по горным, захватывающим дух дорогам, а после вы пересядете на катер. Во время приключения полюбуетесь стенами гигантского каньона и плачущими водопадами. Прогулка на катере проводится строго индивидуально для вашей компании, во время катания на катере будете исключительно вы и капитан судна.
Пещера Нохъо и подвесной мост на рекой Сулак
У вас будет возможность пройти через пещеру Нохъо и выйти к подвесному мосту над рекой Сулак вблизи Миатлинской ГЭС. Перед вами предстанет головокружительный вид на реку Сулак и умопомрачительные красоты. Дальнейший маршрут пролегает по серпантину вдоль красных, зеленых, желтых и даже черных склонов. На вершине каньона я отвезу вас на не туристические точки, чтобы вы сполна ощутили величие природы без толп туристов. С километровой высоты вы взглянете на плотину Чиркейской ГЭС и можете сделать головокружительные фото над обрывом стоя на скале — «Язык тролля».
Грандиозное Чиркейское водохранилище и обратная дорога
С высоты берега смотровой водохранилища вы полюбуетесь озером в обрамлении гор. Во время или после экскурсии вы сможете искупаться в чистой, родниковой воде Чиркейского водохранилища, там где не проходят туристические маршруты и нет туристов. В завершение экскурсии мы вернемся в Махачкалу по одной из двух дорог на выбор:
- через санаторий «Талги», серные источники и гигантский каменный карьер, или • через Буйнакский перевал — чтобы увидеть уходящий за горизонт Каспий и вечерние огни города. Важно знать:• Путешествие пройдет на комфортабельном вместительном автомобиле Hyundai Sonata.
- Я заберу вас у места вашего проживания в Махачкале, в Каспийске или из аэропорта и привезу обратно.
- Путешествие подойдет взрослым и детям.
- Время экскурсии не ограничено! Вы сами сможете выбирать, где проведете времени больше, а где можно не задерживаться.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Сары-кум
- Чиркейское водохранилище
- Сулакский каньон
- Пещера Нохъо
- Подвесной мост на рекой Сулак
- Язык тролля
Что включено
- Трансфер из Махачкалы, Каспийска, аэропорта
- Путешествие на комфортабельном вместительном автомобиле
Что не входит в цену
- Поездка на бархан - 2000 руб. за всю группу и +2 часа к продолжительности экскурсии.
- Входной билет на бархан - 200 руб. с человека
- Прогулка на катере реке Сулак (по желанию) - от 6000 руб. за всю группу в зависимости от времени катания и маршрута.
- Конная прогулка по бархану (по договоренности)
- Обед - приблизительно 700 руб. на человека
- Вход в пещеру Нохъо - 500 руб. с человека (выходные дни 700 руб.)
- Зип-лайн над рекой Сулак - 1000 руб.
- Тарзанка - 5000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес проживания
Завершение: По вашему выбору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Была вчера на экскурсии с Гаджи. Нет слов, только восторг!!! От момента, как села к нему в машину и до момента прощания. Когда берёшь индивидуальную экскурсию очень для меня важно
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Г
Гаджи, дай бог вам здоровья, радости и благости! Такого настроения, взрыва эмоций, ощущения радости, счастья, тепла и добра очень давно, даже и не помню когда, я не чувствовала! Дагестан -
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А
Гаджи прекрасный гид, ненавязчивое общение, комментарии все строго по делу, никаких дополнительных затрат и заманух. В форелевом хозяйстве самостоятельно выбрали питание на свой вкус и бюджет, а не стандартный как
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И
Посетить этот замечательный уголок нашей планеты мечтали давно, поэтому к выбору экскурсий и гидов отнеслись ответственно. Мы с мужем много путешествуем и понимаем, что первое впечатление о месте, куда едешь
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К
Огромная благодарность нашему чудесному гиду за великолепно проведённый день! Гаджи - очень приятный собеседник: эрудированный, интеллигентный, тактичный. Меня часто укачивает в транспорте и я заранее переживала за горные дороги, но
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С
Гаджи приехал в оговорённое время к нашему отелю. Проследовали по заранее оговорённому маршруту. Начали с бархана, потом поехали на обед в ГлавРыбу, следующий по маршруту был сулакский каньон и т.
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