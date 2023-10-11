Давайте отправимся в увлекательное путешествие по Дагестану.
Перед вами предстанут величественный бархан Сары-кум, грандиозное Чиркейское водохранилище и живописный Сулакский каньон, по которому вы при желании сможете покататься на катере. Время экскурсии не ограничено — вы сами решаете, сколько времени проводить на локациях.
Перед вами предстанут величественный бархан Сары-кум, грандиозное Чиркейское водохранилище и живописный Сулакский каньон, по которому вы при желании сможете покататься на катере. Время экскурсии не ограничено — вы сами решаете, сколько времени проводить на локациях.
Ближайшие даты:
28
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29
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Что вас ожидает:
- Бархан Сары-кум
- Чиркейское водохранилище
- Сулакский каньон
- Пещера Нохъо
- Подвесной мост на рекой Сулак
- Язык тролля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Бархан Сары-кум — самый высокий бархан в ЕвропеЯ расскажу историю возникновения бархана который появился сотни тысяч назад. Вы узнаете об уникальной флоре и фауне бархана, прогуляетесь по дюне, а по желанию сможете покататься на лошадях или квадроциклах.
Вкусный обед в самом живописном местеМы доедем до форелевого хозяйства — облагороженного комплекса для семейного отдыха. Здесь вы отведаете нежную сочную форель или другие дагестанские блюда.
Я предоставлю вам на выбор возможность пообедать в форелевом хозяйстве «ГлавРыба» или в форелевом хозяйстве, где намного меньше туристов, но намного больше тишины и природы, на веранде у самой реки Сулак, где плавают дикие утки, кружат чайки над рекой и пролетают цапли.
Водная прогулка по каньону (по желанию)У вас будет возможность покататься на катере на Чиркейском водохранилище с заплывом в ущелье откуда вытекает река Сулак.
От форелевого хозяйства вы также сможете отправиться на прогулку по реке Сулак минуя ГЭС и ее 800 метровый тоннель. Сначала вас провезут на джипах по горным, захватывающим дух дорогам, а после вы пересядете на катер. Во время приключения полюбуетесь стенами гигантского каньона и плачущими водопадами. Прогулка на катере проводится строго индивидуально для вашей компании, во время катания на катере будете исключительно вы и капитан судна.
Пещера Нохъо и подвесной мост на рекой СулакУ вас будет возможность пройти через пещеру Нохъо и выйти к подвесному мосту над рекой Сулак вблизи Миатлинской ГЭС. Перед вами предстанет головокружительный вид на реку Сулак и умопомрачительные красоты.
Дальнейший маршрут пролегает по серпантину вдоль красных, зеленых, желтых и даже черных склонов. На вершине каньона я отвезу вас на не туристические точки, чтобы вы сполна ощутили величие природы без толп туристов. С километровой высоты вы взглянете на плотину Чиркейской ГЭС и можете сделать головокружительные фото над обрывом стоя на скале — «Язык тролля».
Грандиозное Чиркейское водохранилище и обратная дорогаС высоты берега смотровой водохранилища вы полюбуетесь озером в обрамлении гор. Во время или после экскурсии вы сможете искупаться в чистой, родниковой воде Чиркейского водохранилища, там где не проходят туристические маршруты и нет туристов.
В завершение экскурсии мы вернемся в Махачкалу по одной из двух дорог на выбор:
- через санаторий «Талги», серные источники и гигантский каменный карьер, или.
- через Буйнакский перевал — чтобы увидеть уходящий за горизонт Каспий и вечерние огни города.
- Важно знать:• Путешествие пройдет на комфортабельном вместительном автомобиле Hyundai Sonata.
- Я заберу вас у места вашего проживания в Махачкале, в Каспийске или из аэропорта и привезу обратно.
- Путешествие подойдет взрослым и детям.
- Время экскурсии не ограничено! Вы сами сможете выбирать, где проведете времени больше, а где можно не задерживаться.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Махачкалы, Каспийска, аэропорта
- Путешествие на комфортабельном вместительном автомобиле
- Что не входит
- Поездка на бархан — 2000 руб. за всю группу и +2 часа к продолжительности экскурсии.
- Входной билет на бархан — 200 руб. с человека
- Прогулка на катере реке Сулак (по желанию) — от 6000 руб. за всю группу в зависимости от времени катания и маршрута.
- Конная прогулка по бархану (по договоренности)
- Обед — приблизительно 700 руб. на человека
- Вход в пещеру Нохъо — 500 руб. с человека (выходные дни 700 руб.)
- Зип-лайн над рекой Сулак — 1000 руб.
- Тарзанка — 5000 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш адрес проживанияЗавершение: По вашему выбору
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Я заеду за Вами в Махачкале или в Каспийске у места вашего проживания.
- Для посещение бархана и прогулки на катере рекомендую взять солнцезащитные очки, удобную обувь, крем от загара.
- Так же можете взять купальные принадлежности, при желании можете искупаться в Чиркейском водохранилище
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
11 окт 2023
Была вчера на экскурсии с Гаджи. Нет слов, только восторг!!! От момента, как села к нему в машину и до момента прощания. Когда берёшь индивидуальную экскурсию очень для меня важно ни столько знание экскурсоводом материала, сейчас всё можно нагуглить в большом объёме получить информацию, сколько то что за человек с тобой разделит этот день. Гаджи умеет расположить к себе, он очень интересный собеседник и опытный экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя заняла весь день и была очень разнообразной, одни локации, лучше другой. Я сама долго выбирала на сайте и забронировала именно этого гида, экскурсию и всем своим знакомым буду советовать чтобы искали в его расписании окошечко и стремились попасть к нему. Катание на катере, катал Камиль, его команда Гаджи это выше всех похвал. Это мое мнение об экскурсоводе, а саму программу можно прочитать в его описании, поверьте вы получите гораздо больше, чем он там описано. Обязательно еще вернусь!
Г
Галина
9 окт 2023
Гаджи, дай бог вам здоровья, радости и благости! Такого настроения, взрыва эмоций, ощущения радости, счастья, тепла и добра очень давно, даже и не помню когда, я не чувствовала! Дагестан - это волшебный мир! В сопровождении такого интересного, содержательного и очень внимательного во всем гида это в несколько раз сделало наше маленькое путешествие еще более впечатляющим и волшебным! Сыну 10 лет, он вовсе не любитель экскурсий, но он каждые пол часа перебирал названия сказок, все примерял в какой из них он очутился. Было некоторое волнение, и волнительная подозрительность при выборе маршрута и гида. Но как только наше путешествие началось я сразу успокоилась и все волнение о безопасности за нас улетучилось. Мы обязательно вернёмся еще и думаю не раз! И конечно, если у Гаджи будет возможность, обязательно обратимся к нему. Мы влюбились в Дагестан! Благодарю вас за это! Чудесные люди и чудесное место на земле
А
Андрей
9 окт 2023
Гаджи прекрасный гид, ненавязчивое общение, комментарии все строго по делу, никаких дополнительных затрат и заманух. В форелевом хозяйстве самостоятельно выбрали питание на свой вкус и бюджет, а не стандартный как у многих комплексный обед, вход на барханы всего по 200₽ с человека, дошкольники бесплатно. На каждой остановке никаких ограничений по времени, в дороге остановки в любом понравившемся месте. Умеет отлично фотографировать, знает лучшие локации, там где нет толп туристов, всегда даст возможность побыть с природой наедине столько, сколько пожелаете. Добрый, заботливый и культурный гид. Большое спасибо
М
Михаил
24 авг 2023
Чудесная поездка! Все было превосходно, начиная от пунктуальности Гаджи, комфортного вождения, насыщенного и познавательного диалога, заканчивая живописными локациями, достаточно выделенного времени на каждой остановке. Обязательно вернемся еще и, по возможности, не раз, будем бронировать экскурсию именно с этим гидом. Настоятельно рекомендуем поехать на Сулакский каньон именно в сопровождении с Гаджи!
Н
Наталья
13 авг 2023
Спасибо Гаджи за интересную и познавательную экскурсию! Необыкновенно тёплое и душевное отношение к туристам, без посещения Сулакского каньона и катания на лодках не было бы такой полноценной экскурсии. Про то как добирались до каньона на машинах по горным дорогам отдельная тема. Такого адреналина не испытывала давно. Экскурсия вдохновляет на повторное посещение Дагестана. Рекомендуем всем посетить все достопримечательности этой прекрасной республики в сопровождении этого гида.
В
Валерий
6 авг 2023
Гаджи- замечательный человек, отличный организатор и собеседник!!! Экскурсия просто потрясла!!!! Особые слова благодарности хочу сказать Шамилю, этому замечательному человеку!!!, который катал нас на катере по реке Сулак. Совершили поездку на Сулакский каньон и бархан. Брали всё по максимуму, с прогулкой на катере, джипинге, зиплайне. Ни о чем не пожалели. Эта экскурсия произвела неизгладимое впечатление, мы весь оставшийся вечер обсуждали её и рассматривали фото с сумасшедшими красотами Гаджи, огромное Вам спасибо, спасибо Вашей команде, от души!!!
И
Ирина
30 июля 2023
Посетить этот замечательный уголок нашей планеты мечтали давно, поэтому к выбору экскурсий и гидов отнеслись ответственно. Мы с мужем много путешествуем и понимаем, что первое впечатление о месте, куда едешь во многом зависит от организации путешествия и, конечно, от позитивного настроения. С позитивным настроем у нас всё отлично. Осталось правильно организовать путешествие. Просматривая различные варианты на сайте Спутника, обратили внимание на его экскурсию "Сулакский каньон, бархан Сары-кум и Чиркейское водохранилище" Гаджи - пунктуальный человек, профессиональный водитель и очень интересный собеседник. Маршрут экскурсии спланирован идеально. Мастерски спланированный маршрут позволил нам без спешки и большого скопления людей рассмотреть все интересовавшие нас места, при этом маршрут был выстроен под наши пожелания. Огромное спасибо Гаджи! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
М
Мария
29 июля 2023
Гости из Hовосибирска. Маршрут очень понравился. Гаджи был нашим экскурсоводом. Очень грамотный и образованный человек. Маршрут захватывающий. Сначала посетили бархан "Сары-кум", потом поехали по горным дорогам, покатались на катере по Сулакскому каньону, это просто неописуемо красиво! Позже посетили форелевое хозяйство и пообедали в ресторане. Всё очень понравилось. Рекомендуем и маршрут и гида Гаджи. Благодарим.
К
Ксения
24 июля 2023
Огромная благодарность нашему чудесному гиду за великолепно проведённый день! Гаджи - очень приятный собеседник: эрудированный, интеллигентный, тактичный. Меня часто укачивает в транспорте и я заранее переживала за горные дороги, но ни разу даже не вспомнила про эту проблему! Очень деликатное аккуратное вождение, несмотря на сложные дороги местами. Мы заранее оговорили дополнительные опции с посещением бархана и катанием на катере по каньону и ни разу не пожалели! Это стоит своих денег на все 100%! Комфортное авто, приятная музыка. Шикарные виды, незабываемая поездка по каньону и на катере, вкусный обед на форелевой ферме, красивый закат на водохранилище. Всем рекомендую! Однозначно буду рекомендовать (и уже активно это делаю) всем своим знакомым Гаджи и его команду. Они сделали наше пребывание в Дагестане просто незабываемым!
Б
Богдан
15 июля 2023
Большое спасибо Гаджи за продуманный маршрут и внимательное и терпеливое отношение к туристам. повозил нас по самым живописным точкам, рассказал много интересного, очень рады, что обратились именно к нему. Экскурсию рекомендуем!
С
Светлана
17 июня 2023
Гаджи приехал в оговорённое время к нашему отелю. Проследовали по заранее оговорённому маршруту. Начали с бархана, потом поехали на обед в ГлавРыбу, следующий по маршруту был сулакский каньон и т. д. Что важно для нас так это то, что мы были были независимы и провели время семьей, захотели остановиться здесь - останавливаемся и смотрим, спрашиваем у гида - он рассказывает. Гаджи показал замечательный Дагестан по круговому маршруту, мы не возвращались по тем местам где уже были, для нас это важно. Кататься по федеральной трассе туда и обратно совсем неинтересно. Спасибо Гаджи.
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