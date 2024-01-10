Туры от вашего отеля в Махачкале

Найдено 6 туров в категории «От вашего отеля» в Махачкале, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинные аулы и природа Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Старинные аулы и природа Дагестана
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
22 000 за человека
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
5 июля в 08:00
17 июля в 08:00
22 000 за человека
За 2 дня - главные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
За 2 дня - главные места Дагестана
Провести ночь в горах, пройтись по аулу-призраку и увидеть один из самых высоких водопадов Дагестана
Начало: Махачкала, место вашего проживания. Если вы остано...
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
24 900 за человека
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
37 000 за человека
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
68 000 за человека
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Заберём вас от места вашег...
3 июля в 10:00
7 июля в 10:00
20 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    10 января 2024
    3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
    Это было нечто потрясающее!!! Дагестан только начинает раскрываться во всей своей аутентичной красоте. Мурад — не просто Гид с большой
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    буквы. Это человек, который не только стремится выполнить свою работу на 200%, но и проявляет лучшие человеческие качества, помогая в сложных ситуациях и всегда входя в непростое положение. Например, проблемы со здоровьем не станут путешественнику помехой, поверьте на слово. Даже не как гид, а практически как друг, Мурад сделает всё и еще больше, чтобы вам было комфортно и поездка оставила незабываемые впечатления. Спасибо!!!

  • Е
    Елена
    9 августа 2023
    3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
    Можно описать путешествие с Мурадом, как максимально аутентичное знакомство с Дагестаном, начиная от гостеприимства и наполнения всего маршрута историческими смыслами
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    о местах и республике в целом! Еда, маршруты ритм и темп, с которым Мурад подстраивался под нас, сохраняя Горское достоинство,что также является визитной карточкой различных народов живущих в Дагестане. Я была с 15 летним сыном, для которого тоже всегда находилось важная и познавательная информация! хочется отметить, что все локации подобранные гидом, и даже те которые возникали походу были интересными и отвечали нашим запросом! С большой благодарностью к Мураду и любовью к Дагестану.

    Можно описать путешествие с Мурадом, как максимально аутентичное знакомство с Дагестаном, начиная от гостеприимства и наполненияМожно описать путешествие с Мурадом, как максимально аутентичное знакомство с Дагестаном, начиная от гостеприимства и наполнения
  • С
    Сергей
    25 мая 2022
    Старинные аулы и природа Дагестана
    Очень интересное путешествие продолжительностью 2 дня, состоявшееся 14-15 мая 2022 года. Наш гид - Хасбулат. Можно отметить хорошую организацию путешествия
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    (экскурсией это назвать нельзя, потому-что это что-то большее), профессиональное вождение автомобиля в сложных горных районах, прекрасное знание Хасбулатом истории и владение другими знаниями, связанными с тематикой путешествия, хорошее знание местности, что позволило нам увидеть"открыточные" места на маршруте, вкусно поесть в красивых местах (завтраки, обеды и ужины включены в стоимость экскурсии и поскольку мы завтракали в отеле в первый день, нам стоимость экскурсии пересчитали с учетом этого). К тому-же у Хасбулата всегда с собой газовая плитка, на которой он на остановках варил нам вкусный кофе, нашлись у него для нас и бутылочка Кизлярского коньячка и песня на мобильнике о Дагестане, за что ему отдельное спасибо. Путешествие хорошо тем, что за два дня можно было увидеть очень много достопримечательностей, не возвращаясь в Махачкалу. Ночевали в маленьком горном селе. Уже само это событие могло бы стать отдельной экскурсией. Хозяева дома накрыли стол и, таким образом, мы имели возможность пообщаться с местными жителями и узнать о их жизни. Утром хозяин провел по нашей просьбе экскурсию по селу. На протяжении всего путешествия мы имели возможность убедиться в гостеприимстве местных жителей, купить сувениры и продукты, сделать прекрасные фотоснимки. Природа Дагестана до ужаса красивая. До ужаса это потому, что в некоторых местах на смотровых площадках и горных дорогах действительно захватывало дух. Чтобы подвести итог - прекрасно провели время, зарядились энергией и набрали полный чемодан впечатлений.

  • С
    Салават
    11 мая 2022
    Старинные аулы и природа Дагестана
    Эльдар придумал прекрасный тур. Насыщенно, интересно и не напрягает, так как всего за 2 дня. Можно увидеть красоты и разнообразие
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    Дагестана от равнины до высокогорья, посмотреть на жизнь как сельчан, так и городских жителей не через витрину, а изнутри. все хорошо организовано. Нам не удалось попасть в Гамсутль, но Эльдар нашёл вполне интересную замену. Нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Старинные аулы и природа Дагестана
  2. 3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
  3. За 2 дня - главные места Дагестана
  4. В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
  5. Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Хунзах
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2024
Сейчас в Махачкале в категории "От вашего отеля" можно забронировать 6 авторских туров от 20 000 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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