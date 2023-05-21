Величие природы в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Величие природы в сердце Дагестана

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Сулакский каньон — одно из самых красивых туристических мест, где величественные горы с отвесными скалами сочетаются с бирюзовой лентой реки, протекающей внизу. Каждый миг здесь окутан магией и красотой, захватывающей дух.
Величие природы в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Величие природы в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Величие природы в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Величие природы в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Величие природы в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Величие природы в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
28
мая
29
мая
4
июн
5
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • Смотровая площадка «Язык тещи»
  • Сулакский каньон
  • Дубки
  • Фареловое хозяйство «ГлавРыба»
  • Бархан Сарыкум
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Описание

Что вас ожидает:

  • Сулакский каньон: Великолепие природы и потрясающие виды.
  • Одним из главных привлечений Сулакского каньона являются его смотровые площадки. Ступеньки каньона открывают вам панораму, которая заставит замирать от восторга. Взглянув на простирающиеся горы и плавную бирюзовую реку, вы почувствуете, как природа пробуждает ваше воображение и восхищение.
  • Одной из таких площадок является Чиркейское водохранилище. Здесь вас ждет обзорная площадка, с которой вы сможете увидеть необычный «Язык тролля» — скалу, выступающую над пропастью. Ваши фотографии сделанные здесь будут просто нереально красивыми, и вы поймете, какую великолепную природу способна создать природа. Взгляните на этот мир сверху, и душа ваша ощутит истинное величие природы.
  • Однако настоящая изюминка ожидает вас на главной смотровой площадке в поселке Дубки. Сверху вниз, с высоты каньона, вас ждет вид, который запечатлеется в вашей памяти навсегда. Панорама, открывающаяся перед вами, простирается на весь каньон, и вы будете ошеломлены его мощью и красотой. Это место позволяет по-настоящему ощутить непреходящую величие природы и восхититься ее творчеством. Не забудем посетить Бархан Сарыкум — песчаную дюну, которая точно не оставит вас равнодушными.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

С понедельника по воскресенье с 08:00 до 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • По желанию для любителей, кофе на природе
Что не входит
  • Катание на катерах
  • Входные билеты
  • Обед
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье с 08:00 до 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 29 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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