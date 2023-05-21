Величие природы в сердце Дагестана
Сулакский каньон — одно из самых красивых туристических мест, где величественные горы с отвесными скалами сочетаются с бирюзовой лентой реки, протекающей внизу. Каждый миг здесь окутан магией и красотой, захватывающей дух.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая площадка «Язык тещи»
- Сулакский каньон
- Дубки
- Фареловое хозяйство «ГлавРыба»
- Бархан Сарыкум
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Сулакский каньон: Великолепие природы и потрясающие виды.
- Одним из главных привлечений Сулакского каньона являются его смотровые площадки. Ступеньки каньона открывают вам панораму, которая заставит замирать от восторга. Взглянув на простирающиеся горы и плавную бирюзовую реку, вы почувствуете, как природа пробуждает ваше воображение и восхищение.
- Одной из таких площадок является Чиркейское водохранилище. Здесь вас ждет обзорная площадка, с которой вы сможете увидеть необычный «Язык тролля» — скалу, выступающую над пропастью. Ваши фотографии сделанные здесь будут просто нереально красивыми, и вы поймете, какую великолепную природу способна создать природа. Взгляните на этот мир сверху, и душа ваша ощутит истинное величие природы.
- Однако настоящая изюминка ожидает вас на главной смотровой площадке в поселке Дубки. Сверху вниз, с высоты каньона, вас ждет вид, который запечатлеется в вашей памяти навсегда. Панорама, открывающаяся перед вами, простирается на весь каньон, и вы будете ошеломлены его мощью и красотой. Это место позволяет по-настоящему ощутить непреходящую величие природы и восхититься ее творчеством. Не забудем посетить Бархан Сарыкум — песчаную дюну, которая точно не оставит вас равнодушными.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
С понедельника по воскресенье с 08:00 до 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- По желанию для любителей, кофе на природе
- Что не входит
- Катание на катерах
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по воскресенье с 08:00 до 13:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 29 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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