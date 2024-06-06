Без преувеличения, это будет незабываемая поездка. Вы посетите Сулакский каньон и полюбуетесь фантастическими пейзажами с разных смотровых площадок. Попробуете свежую рыбу в форелевом хозяйстве и заглянете в уникальный комплекс пещер Нохъо — отличный план знакомства с визитными карточками Дагестана.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сулакский каньон . Мы исследуем его с разных точек и полюбуемся видами с нескольких смотровых площадок. В Дубках я расскажу, для кого был возведен посёлок и какое отношение он имеет к гидроэлектростанции. А со скалы Тёщин язык вы увидите самую высокую арочную плотину в России — и узнаете, что нас ждёт, если она разрушится.

. Мы исследуем его с разных точек и полюбуемся видами с нескольких смотровых площадок. В Дубках я расскажу, для кого был возведен посёлок и какое отношение он имеет к гидроэлектростанции. А со скалы Тёщин язык вы увидите самую высокую арочную плотину в России — и узнаете, что нас ждёт, если она разрушится. Форелевое хозяйство , где особенно вкусно готовят свежевыловленную рыбу — у вас будет возможность её попробовать.

, где особенно вкусно готовят свежевыловленную рыбу — у вас будет возможность её попробовать. Пещеры Нохъо. Поистине уникальное место: некогда заброшенные штольни превратились в настоящий развлекательный комплекс. Здесь вы можете покататься на тарзанке или зиплайне и постоять на подвесном мосту. А пройдя через комплекс пещер — увидеть каньон и Миатлинскую ГЭС с нового ракурса.

Бархан Сарыкум (по желанию, за доплату)

Дополнить поездку можно посещением крупнейшего песчаного бархана в Европе, где снимали фильм «Белое солнце пустыни». Вы сделаете впечатляющие кадры, а я поделюсь интересными фактами о том, почему бархан не мигрирует по степи, и как через него может проходить река.

Организационные детали

В летнее время возьмите с собой головной убор для защиты от солнца

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. По запросу можем предоставить детское кресло (не более двух).

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

— входные билеты в пещерный комплекс: 500 руб. /будни, 700 руб. /выходные

— по желанию: катание на зиплайне и прыжок с тарзанки и поездка на катере по каньону

— обед в форелевом хозяйстве (оплата по меню)

— посещение бархана Сарыкум: 2000 руб. за группу + 200 руб. /входной билет