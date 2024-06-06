Без преувеличения, это будет незабываемая поездка. Вы посетите Сулакский каньон и полюбуетесь фантастическими пейзажами с разных смотровых площадок.
Попробуете свежую рыбу в форелевом хозяйстве и заглянете в уникальный комплекс пещер Нохъо — отличный план знакомства с визитными карточками Дагестана.
Попробуете свежую рыбу в форелевом хозяйстве и заглянете в уникальный комплекс пещер Нохъо — отличный план знакомства с визитными карточками Дагестана.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Сулакский каньон. Мы исследуем его с разных точек и полюбуемся видами с нескольких смотровых площадок. В Дубках я расскажу, для кого был возведен посёлок и какое отношение он имеет к гидроэлектростанции. А со скалы Тёщин язык вы увидите самую высокую арочную плотину в России — и узнаете, что нас ждёт, если она разрушится.
- Форелевое хозяйство, где особенно вкусно готовят свежевыловленную рыбу — у вас будет возможность её попробовать.
- Пещеры Нохъо. Поистине уникальное место: некогда заброшенные штольни превратились в настоящий развлекательный комплекс. Здесь вы можете покататься на тарзанке или зиплайне и постоять на подвесном мосту. А пройдя через комплекс пещер — увидеть каньон и Миатлинскую ГЭС с нового ракурса.
Бархан Сарыкум (по желанию, за доплату)
Дополнить поездку можно посещением крупнейшего песчаного бархана в Европе, где снимали фильм «Белое солнце пустыни». Вы сделаете впечатляющие кадры, а я поделюсь интересными фактами о том, почему бархан не мигрирует по степи, и как через него может проходить река.
Организационные детали
- В летнее время возьмите с собой головной убор для защиты от солнца
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. По запросу можем предоставить детское кресло (не более двух).
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
— входные билеты в пещерный комплекс: 500 руб. /будни, 700 руб. /выходные
— по желанию: катание на зиплайне и прыжок с тарзанки и поездка на катере по каньону
— обед в форелевом хозяйстве (оплата по меню)
— посещение бархана Сарыкум: 2000 руб. за группу + 200 руб. /входной билет
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 612 туристов
Вырос и живу в Дагестане. Общителен и стрессоустойчив. Очень люблю рассказывать истории нашего края и показывать всю красоту моей родины. Мои программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для меня — ваш комфорт и безопасность, за которые я отвечаю.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
6 июня 2024
Сегодня посетили Сулакский каньон и пещеры Нохъо,нашем гидом был Тимур,мы провели незабываемый день,шквал эмоций,Тимур очень эрудированный,отзывчивый человек отлично знающий историю своей республики,узнали много интересного,поездка прошла больше чем отлично, было круто!!!!! Тимур- спасибо огромное за незабываемый день,любая следующая экскурсия только с тобой,ты лучший!!!!!
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