Один день — две удивительные истории. Вы прогуляетесь по улочкам древнего Дербента и почувствуете дыхание веков. Заглянете в крепость, которая охраняла город на протяжении столетий.
А ещё побываете на побережье Каспийского моря, где стоит гигантский экраноплан «Лунь» — чудо советской эпохи.
Описание экскурсии
Дербент
- В одном из старейших городов мира вы посетите крепость Нарын-Кала, которая охраняет город на протяжении веков.
- А ещё — прогуляетесь по узким улочкам Старого города, увидите мечети и дома, сохранившие дух времени.
Экраноплан «Лунь»
- Вы полюбуетесь уникальным образцом советской инженерии, его масштабом и необычным дизайном.
- Узнаете о его предназначении, истории создания и значении для военно-морского флота.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes.
- В стоимость включён входной билет в крепость, обед оплачивается отдельно (700 ₽).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пр. Акушинского или на пр. Насрудинова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Патимат — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 615 туристов
Меня зовут Патимат. По профессии я учитель географии и краевед. Друзья, я здесь родилась и выросла. Я объездила всю республику, чтобы подобрать для вас лучшие отели и рестораны, составить интересные маршрутыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
21 окт 2025
Отзывчивые местные жители, доброжелательный гид, прекрасные виды, фрукты на деревьях- всё очень понравилось, притом это Россия…
Х
Ханова
1 окт 2025
Все прошло отлично,цена была бы выше, если бы исправили описание.
В описании указано, что оплачивается входной билет в крепость 300 рублей.
По факту поменяли и не изменили описание, обед 700 рублей с каждого оплачивается индивидуально, а входной билет в крепость 300 рублей включили в стоимость.
Патимат
Ответ организатора:
Благодарим за ваш отзыв! Рады, что вам все понравилось. По программе экскурсии в стоимость билета входит посещение крепости (300 рублей), обед оплачивается отдельно (700 рублей).
Н
Надежда
9 мая 2025
Лучше самостоятельно поехать в Дербент и оплатить экскурсию в Цитадель+по старому городу. Наш гид Шамиль всю дорогу молчал, потом ему позвонило руководство после жалоб других ребят из группы, и он
Е
Елена
28 апр 2025
Очень хорошо продуман маршрут, хотя пробок и нам не удалось полностью избежать. Но водитель Абдурашид умело маневрировал и показал себя внимательным (откликался на наши просьбы по возможности). Это очень приятно.
