Невозможно не сказать об экскурсоводе Мадине - она очень подробно со знанием дела рассказывала об истории и Дагестана, и об исторических личностях, и об истории появления экраноплана в этом месте, и об истории Дербента, его магалах, улице Счастливых людей и о многом другом. Очень хорошая организация поездки - наверное, это заслуга руководства фирмы (Патимат). И хоть мы устали (очень много информации, которую ещё надо осмыслить), поездка удалась. Спасибо большое!