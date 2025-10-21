Мои заказы

Жемчужины Южного Дагестана: Дербент и экраноплан «Лунь»

Из Махачкалы - в древний город и к чуду советской инженерии
Один день — две удивительные истории. Вы прогуляетесь по улочкам древнего Дербента и почувствуете дыхание веков. Заглянете в крепость, которая охраняла город на протяжении столетий.

А ещё побываете на побережье Каспийского моря, где стоит гигантский экраноплан «Лунь» — чудо советской эпохи.
3.5
4 отзыва
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Дербент

  • В одном из старейших городов мира вы посетите крепость Нарын-Кала, которая охраняет город на протяжении веков.
  • А ещё — прогуляетесь по узким улочкам Старого города, увидите мечети и дома, сохранившие дух времени.

Экраноплан «Лунь»

  • Вы полюбуетесь уникальным образцом советской инженерии, его масштабом и необычным дизайном.
  • Узнаете о его предназначении, истории создания и значении для военно-морского флота.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes.
  • В стоимость включён входной билет в крепость, обед оплачивается отдельно (700 ₽).
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пр. Акушинского или на пр. Насрудинова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Патимат
Патимат — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 615 туристов
Меня зовут Патимат. По профессии я учитель географии и краевед. Друзья, я здесь родилась и выросла. Я объездила всю республику, чтобы подобрать для вас лучшие отели и рестораны, составить интересные маршруты
и программы. Я и мои коллеги — опытные гиды — расскажем о местных достопримечательностях, познакомим вас с природой горного края, национальной кухней, культурой и традициями нашего народа. Здесь вы найдёте новые ощущения и… даже немного экстрима.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
2
1
В
Вадим
21 окт 2025
Отзывчивые местные жители, доброжелательный гид, прекрасные виды, фрукты на деревьях- всё очень понравилось, притом это Россия…
Х
Ханова
1 окт 2025
Все прошло отлично,цена была бы выше, если бы исправили описание.
В описании указано, что оплачивается входной билет в крепость 300 рублей.
По факту поменяли и не изменили описание, обед 700 рублей с каждого оплачивается индивидуально, а входной билет в крепость 300 рублей включили в стоимость.
Патимат
Патимат
Ответ организатора:
Благодарим за ваш отзыв! Рады, что вам все понравилось. По программе экскурсии в стоимость билета входит посещение крепости (300 рублей), обед оплачивается отдельно (700 рублей).
Н
Надежда
9 мая 2025
Лучше самостоятельно поехать в Дербент и оплатить экскурсию в Цитадель+по старому городу. Наш гид Шамиль всю дорогу молчал, потом ему позвонило руководство после жалоб других ребят из группы, и он
пытался что-то рассказать. В самом музее работает отличный экскурсовод, который провёл замечательную экскурсию и за доп. плату отвёл нас погулять по улочкам старого Дербента, рассказал много интересного о жизни и истории города. Наш же гид больше отработал как водитель, информацией особо никакой не владеет, скудный словарный запас, было тяжело слушать, остановки для посещения туалета не организовывал, на обед отвез в обычную столовую. Ездили на другие экскурсии, там нам бронировали столы в заведениях с местной кухней.

Е
Елена
28 апр 2025
Очень хорошо продуман маршрут, хотя пробок и нам не удалось полностью избежать. Но водитель Абдурашид умело маневрировал и показал себя внимательным (откликался на наши просьбы по возможности). Это очень приятно.
Невозможно не сказать об экскурсоводе Мадине - она очень подробно со знанием дела рассказывала об истории и Дагестана, и об исторических личностях, и об истории появления экраноплана в этом месте, и об истории Дербента, его магалах, улице Счастливых людей и о многом другом. Очень хорошая организация поездки - наверное, это заслуга руководства фирмы (Патимат). И хоть мы устали (очень много информации, которую ещё надо осмыслить), поездка удалась. Спасибо большое!

