Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Мы покажем вам всё самое-самое в Дагестане, без чего невозможно представить настоящее знакомство со «Страной гор». Вы постоите на краю Сулакского каньона и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Сделаете впечатляющие фотографии на «Языке Тролля» и побываете в пустыне — на бархане Сарыкум.
Мы прогуляемся по Карадахской теснине, напоминающей затерянный мир, и пройдёмся по атмосферным улочкам древнего Дербента.
А жить будем в гостевом доме в горах, чтобы начинать каждое утро с потрясающих видов и глотка чистейшего воздуха.
Мы прогуляемся по Карадахской теснине, напоминающей затерянный мир, и пройдёмся по атмосферным улочкам древнего Дербента.
А жить будем в гостевом доме в горах, чтобы начинать каждое утро с потрясающих видов и глотка чистейшего воздуха.
Ближайшие даты:
1
июл
июл
8
июл
июл
22
июл
июл
29
июл
июл
5
авг
авг
11
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Местные просят уважать их традиции и соблюдать несложный дресс-код:
шорты/юбка до колена; несколько футболок (плечи должны быть прикрыты);
джинсы/длинные брюки; джинсовка/ветровка/кожанка; толстовка (если боитесь замёрзнуть в горах).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00Завершение: Махачкала, аэропорт, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Махачкале
Меня зовут Александра, и я путешественник со стажем. Начала активно путешествовать в 2017 году, и с тех пор не могу остановиться. В моём багаже уже 12 стран мира. Кроме того, я уже была во многих городах и даже республиках России. В какой-то момент я поняла, что хочу делиться своим опытом с другими и помогать организовывать отдых без лишних забот. В копилке проведенных мной туров - ретрит-тур в Сочи, тур в невероятный Дагестан, туры в Грузию и в Карелию, тур на Байкал и туры выходного дня в Коломну и в Плёс. Участники моих туров говорят, что со мной, интересно, весело и насыщенно. Поехали изучать этот мир безграничных возможностей вместе!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Групповые
На машине
Летние
Активный отдых
Выездные
Обзорные
Многодневные туры
Сулакский каньон
Природа и пейзажи
Популярные места
3-дневные туры
Бархан Сарыкум
Гамсутль
Карадахская теснина
Салтинский водопад
Дербент
Ирганайское водохранилище
Туры на 4 дня
Чиркейское водохранилище
Похожие туры из Махачкалы
Авторский тур
1 день
Старинные аулы и природа Дагестана
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
12 июня
20 июня
27 июня
28 июня
20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестан: путешествие-погружение
Познакомиться с традициями Дагестана через национальные блюда, плетение ковров и общение с местными
Аэропорт Махачкалы, 11:20
28 июня
26 июля
16 авг
6 сен
54 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Альтернативный Дагестан: незаезженные локации
Увидеть Сулакский каньон с новых ракурсов и побывать в секретных местах Ирганайского водохранилища
г. Махачкала. Прилетаем до 11:00
14 июня
21 июня
8 июля
22 июля
49 500₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании