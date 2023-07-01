Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня

Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду

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Ответы на вопросы
Мы покажем вам всё самое-самое в Дагестане, без чего невозможно представить настоящее знакомство со «Страной гор». Вы постоите на краю Сулакского каньона и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Сделаете впечатляющие фотографии на «Языке Тролля» и побываете в пустыне — на бархане Сарыкум.

Мы прогуляемся по Карадахской теснине, напоминающей затерянный мир, и пройдёмся по атмосферным улочкам древнего Дербента.

А жить будем в гостевом доме в горах, чтобы начинать каждое утро с потрясающих видов и глотка чистейшего воздуха.
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Ближайшие даты:
1
июл
8
июл
22
июл
29
июл
5
авг
11
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.
Местные просят уважать их традиции и соблюдать несложный дресс-код:
шорты/юбка до колена; несколько футболок (плечи должны быть прикрыты);
джинсы/длинные брюки; джинсовка/ветровка/кожанка; толстовка (если боитесь замёрзнуть в горах).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
Завершение: Махачкала, аэропорт, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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