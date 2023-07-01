Александра — ваш гид в Махачкале

Меня зовут Александра, и я путешественник со стажем. Начала активно путешествовать в 2017 году, и с тех пор не могу остановиться. В моём багаже уже 12 стран мира. Кроме того, я уже была во многих городах и даже республиках России. В какой-то момент я поняла, что хочу делиться своим опытом с другими и помогать организовывать отдых без лишних забот. В копилке проведенных мной туров - ретрит-тур в Сочи, тур в невероятный Дагестан, туры в Грузию и в Карелию, тур на Байкал и туры выходного дня в Коломну и в Плёс. Участники моих туров говорят, что со мной, интересно, весело и насыщенно. Поехали изучать этот мир безграничных возможностей вместе!

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