Гуниб – туры в Махачкале

Найдено 20 туров в категории «Гуниб» в Махачкале, цены от 18 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
На машине
На катере
3 дня
-
15%
26 отзывов
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
«В 18:00 поедем в Гуниб, где и останемся на ночь»
7 мая в 08:00
9 мая в 08:00
29 750 ₽35 000 ₽ за человека
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
На машине
На катере
3 дня
48 отзывов
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
«Ночевать уедем в Гуниб или старый горный аул, в отель или гостевой дом, где радушные хозяева будут ждать нас на ужин и предложат все условия для комфортного отдыха»
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
21 900 ₽ за человека
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Джиппинг
На машине
3 дня
46 отзывов
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
«После первого насыщенного дня джип-тура по Дагестану приедем в село Гуниб, разместимся в номерах, поужинаем и отдохнём»
9 мая в 08:00
12 мая в 08:00
25 500 ₽ за человека
Выходные в окружении гор, тишины и покоя: Сулак, Хунзах и Гуниб в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 дня
-
15%
12 отзывов
Выходные в окружении гор, тишины и покоя: Сулак, Хунзах и Гуниб в мини-группе
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
Завтра в 08:00
9 мая в 08:00
18 700 ₽22 000 ₽ за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
На машине
5 дней
4 отзыва
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 9:00
«К вечеру доберёмся до горного села Гуниб, разместимся в отеле и поужинаем»
8 июн в 09:30
9 июн в 09:30
38 900 ₽ за человека
Горный Дагестан вместе с местным жителем
На машине
5 дней
106 отзывов
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, пр. Имама Шамиля, 46, в 08:30. Рекоменд...
«После вернёмся в отель, пообедаем, немного отдохнём и отправимся в Гуниб»
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
28 500 ₽ за человека
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
На машине
3 дня
5 отзывов
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
Погулять по горному заброшенному аулу и бархану, увидеть подземный водопад и промчаться по каньону
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
«А проводить закат поднимемся на площадку художника-мариниста Айвазовского — увидим, что же вдохновило великого художника на написание картины «Аул Гуниб с восточной стороны»»
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
24 990 ₽ за человека
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
На машине
3 дня
-
15%
7 отзывов
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
«Дальше отправимся в село Гуниб, где солнце светит более 300 дней в году»
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
23 800 ₽28 000 ₽ за человека
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
На машине
5 дней
-
15%
12 отзывов
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
«Вечером прибудем в Гуниб и заселимся в гостевой дом»
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
44 200 ₽52 000 ₽ за человека
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
5 дней
1 отзыв
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Начало: Махачкала, 09:00
8 мая в 08:00
13 мая в 08:00
44 000 ₽ за человека
От Сулакского каньона до Дербента
На машине
5 дней
84 отзыва
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
«Попьем кофе в турке, наслаждаясь видом на Чиркейское водохранилище, и отправимся в Гуниб»
9 мая в 08:00
19 мая в 08:00
39 000 ₽ за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
«После обеда, во время которого вы попробуете традиционную кухню одного из народов Дагестана, доедем до села Гуниб»
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
38 000 ₽ за человека
Самые известные места Дагестана
На машине
5 дней
1 отзыв
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
«Завершим день в селе Гуниб, простирающемся на одноимённом плато на высоте 1500 метров над уровнем моря»
4 июн в 08:00
20 июн в 08:00
80 000 ₽ за человека
Дотянуться до неба: в горы Дагестана в мини-группе
На машине
3 дня
1 отзыв
Дотянуться до неба: в горы Дагестана в мини-группе
Влюбиться в вершины Кавказа, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Начало: Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня Co...
«После обеда отправимся к точке, с которой Айвазовский писал знаменитую картину «Аул Гуниб в Дагестане»
12 июн в 08:00
16 июн в 08:00
28 000 ₽ за человека
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
3 дня
6 отзывов
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
Начало: По договорённости
«Бархан Сарыкум, Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, село Гуниб и Царская поляна — все это будет на нашем пути»
Расписание: Ежедневно в 8:00
7 мая в 08:00
8 мая в 08:00
30 000 ₽ за человека
Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
3 дня
4 отзыва
Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
Начало: Махачкала
«Вас ждет легендарный Гуниб, яркий Чох, памятники природы — Карадахская теснина, подземный водопад и много-много интересного»
8 мая в 08:00
11 мая в 08:00
26 000 ₽ за человека
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Пешая
На катере
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Начало: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
19 000 ₽ за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
На машине
7 дней
4 отзыва
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
«Увидим достопримечательности села Гуниб, прогуляемся по аулу-призраку и пройдёмся по старинным магалам Дербента»
9 мая в 08:00
12 мая в 08:00
47 000 ₽ за человека
Золото Дагестана: Махачкала и Дербент, Сулакский каньон, Кахиб и Гоор
Джиппинг
На автобусе
На катере
6 дней
Золото Дагестана: Махачкала и Дербент, Сулакский каньон, Кахиб и Гоор
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
«В пятый день отправимся в высокогорное село Гуниб, где находится мемориальный комплекс памяти павших защитников Родины «Белые журавли»»
Расписание: начало по вторникам в 12:00
13 мая в 12:00
20 мая в 12:00
50 000 ₽ за человека
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
На машине
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
«Следующая локация — село Гуниб»
8 мая в 12:00
15 мая в 12:00
40 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    1 мая 2025
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Только что вернулись из потрясающего трехдневного тура по Дагестану! Благодарю Шамиля и Гамида за организацию тура. Хочу отдельно поблагодарить нашего гида
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    Набиюлу - он очень хороший, душевный и приятный человек. Что особенно запомнилось: - Всегда аккуратное и безопасное вождение по горным дорогам - Гибкость и внимание к нашим пожеланиям - Искренняя забота о том, чтобы нам было комфортно - Приятная дружеская атмосфера на протяжении всей поездки - Уникальность каждого посещаемого места - не было ни одной похожей локации! Каждая остановка маршрута была по-своему восхитительна и оставила особый след в памяти. Особо хочется отметить, как Набиюла переживал за наш комфорт и впечатления - это чувствовалось в каждой мелочи. Он смог показать нам настоящий, многогранный Дагестан, где каждая достопримечательность открывала новую грань этого удивительного края. Если говорить о пожеланиях на будущее - это организация мест для ночлега: в обговаривали одно по факту было другое, в обоих местах для ночлега было холодно. Также иногда не хватало более подробных рассказов об истории посещаемых мест. Но это совсем не испортило общего впечатления - тур получился насыщенным, хорошо организованным и очень душевным. С уверенностью можем рекомендовать данный тур и гида Набиюлу как отличного гида и просто замечательного человека! Уже скучаем по атмосфере этих дней и обязательно вернемся в Дагестан снова. Большое спасибо за незабываемые впечатления и этот калейдоскоп уникальных мест, каждое из которых стало маленьким открытием!

    Только что вернулись из потрясающего трехдневного тура по Дагестану! Благодарю Шамиля и Гамида за организацию тураТолько что вернулись из потрясающего трехдневного тура по Дагестану! Благодарю Шамиля и Гамида за организацию тураТолько что вернулись из потрясающего трехдневного тура по Дагестану! Благодарю Шамиля и Гамида за организацию тураТолько что вернулись из потрясающего трехдневного тура по Дагестану! Благодарю Шамиля и Гамида за организацию тураТолько что вернулись из потрясающего трехдневного тура по Дагестану! Благодарю Шамиля и Гамида за организацию тураТолько что вернулись из потрясающего трехдневного тура по Дагестану! Благодарю Шамиля и Гамида за организацию тураТолько что вернулись из потрясающего трехдневного тура по Дагестану! Благодарю Шамиля и Гамида за организацию тура
  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2025
    От Сулакского каньона до Дербента
    Была в Дагестане с 18 по 22 апреля. Все прошло прекрасно, можно сказать тур был почти индивидуальный, так как людей
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    было мало. Из-за этого гид с легкостью мог менять локации специально под нас и было полное ощущение, что мы просто путешествуем на машине с друзьями и хорошо проводим время. За эти пять дней Ахмед успел показать нам самые красивые локации региона. Тур однозначно рекомендую! *Если вас укачивает в машине, то обязательно берите с собой средства от укачивания, тошноты и головокружения, так как дорога в 90 процентах случаях будет проходить по горному серпантину.

    Была в Дагестане с 18 по 22 апреля. Все прошло прекрасно, можно сказать тур был почти
  • Н
    Наталия
    27 апреля 2025
    От Сулакского каньона до Дербента
    Первый раз брала тур. Очень довольна. Получилась небольшая группа. Была камерная атмосфера, как-будто путешествую с друзьями. Программу на ходу могли менять в зависимости от обстоятельств. Гид был внимателен к просьбам. Спасибо Ахмеду, все очень понравилось
  • Г
    Гаджиева
    27 апреля 2025
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Добрый день! Все очень понравилось, рекомендую однозначно, единственное о чем пожалела, что взяла тур на три дня, а не больше! Ахмеду огромное спасибо) обязательно вернусь)
  • Е
    Елена
    26 апреля 2025
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Очень содержательно, зрелищно. Грамотно организован маршрут, места обедов и отдыха. Спасибо Эльдару!
  • К
    Кирилл
    26 апреля 2025
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Это были незабываемые 5 дней. Программа тура максимально интересная и разнообразная. Арсен отличный гид и душевный человек. Посетили очень красивые
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    места, а главное, малолюдные. Отдельное спасибо поварам на протяжении всего тура, кормили незабываемо вкусно и сытно. Очень порадовало, что программу можно делать индивидуальную, и нет привязки по времени на каждой локации было много времени для созерцания красот Дагестана и прогулок. Спасибо Арсену и команде за этот замечательный тур, буду рекомендовать всем знакомым.

  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2025
    В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
    Ну что сказать - Шамиль лучший гид, которого встречали за весь отпуск! У нас была минигруппа - 4 человека, нас забрали
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    из отеля, и мы начали свое путешествие. Нам не очень повезло с погодой, но Шамиль находил варианты локаций, которые были возможны в дождливую погоду. Мы жили в прекрасном гостевом доме в горах, где у нас был завтрак и ужин. В каждой экскурсии у нас был обед с национальной кухней. Отдельное спасибо за то, что Шамиль договорился, чтобы нам сделали чуду с картофелем, т. к. мы не ели творог. В Дербенте Шамиль для нас нашел прекрасного экскурсовода Василю - настоящего профессионала, которая с такой любовью рассказывала о крепости Нарын-Кала и о Дербенте. Сам Шамиль рассказывал очень подробно о самом Дагестане, о каждой локации и отвечал на самые глупые вопросы, за это мы ему очень благодарны! И дополнительный бонус: Шамиль снимал нас на фото и снял видео на коптер. Дагестан очень впечатлил, надеемся, что скоро вернемся вновь! Очень рекомендуем Шамиля и этот тур!

    Ну что сказать - Шамиль лучший гид, которого встречали за весь отпуск!Ну что сказать - Шамиль лучший гид, которого встречали за весь отпуск!Ну что сказать - Шамиль лучший гид, которого встречали за весь отпуск!Ну что сказать - Шамиль лучший гид, которого встречали за весь отпуск!Ну что сказать - Шамиль лучший гид, которого встречали за весь отпуск!Ну что сказать - Шамиль лучший гид, которого встречали за весь отпуск!Ну что сказать - Шамиль лучший гид, которого встречали за весь отпуск!Ну что сказать - Шамиль лучший гид, которого встречали за весь отпуск!
  • Т
    Туяна
    22 апреля 2025
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Для тех, кому лень читать большой текст: ОГНЕННО РЕКОМЕНДУЮ данный тур, за короткий промежуток вы узнаете тот достаточный минимум о
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    Дагестане, чтобы сюда вернуться вновь. Для тех, кто любит смотреть фото в отзывах, фото для вас в отзыве) Для тех, кто любит читать отзывы. У нас был отпуск 5 дней, 3 рюкзака, и настрой на знакомство с горами Кавказа (и у одной из нас сильное желание загадать днерождественское желание в горах Дагестана). Выбор пал на тур "Знаменитые места Дагестана за 3 дня". Тур подходит тем, кто хочет познакомиться с Дагестанским природным величием, душевнми местными людьми и очень вкусной и простой кухней. Вас точно охватит красота Кавказских гор. Этот маленький и ёмкий тур засядет в вашем сердечке и не отпустит, пока вы не вернётесь сюда снова. Безусловно этой бы любви не состоялось, если бы не наш гид Эльдар. Во-первых он услышит ваши пожелания, нам повезло, мы были втроём и последний день он построил специально для нас. История про Имама Шамиля и фельдмаршала Александра Барятинского не оставит вас равнодушными. В последний день тура мы прошлись по тем местам, где прокладывал свой путь император Александр II и его свита. Во-вторых, для наших эффектных красивых фотографий Эльдар забирался на дерево и стоял в песках бархана)). В-третьих, этот человек вкладывает душу в своё дело. Вы точно не пожалеете! Здесь совпало абсолютное комбо - подкованный в истории гид, хорошая солнечная погода, и маленькая приятная компания. Пишу этот отзыв спустя 2 недели, так как слишком насыщенная на эмоции состоялась поездка:) Эльдар, от всей своей широкой и искренней души благодарю за свой самый лучший день рождения! <3 p.s. фанатам исторических мест рекомендую посмотреть фильмы:"Осада Ахульго", док. фильм про Имама Шамиля и князя Барятинского,"Аманат".

    Для тех, кому лень читать большой текст: ОГНЕННО РЕКОМЕНДУЮ данный тур, за короткий промежуток вы узнаетеДля тех, кому лень читать большой текст: ОГНЕННО РЕКОМЕНДУЮ данный тур, за короткий промежуток вы узнаетеДля тех, кому лень читать большой текст: ОГНЕННО РЕКОМЕНДУЮ данный тур, за короткий промежуток вы узнаетеДля тех, кому лень читать большой текст: ОГНЕННО РЕКОМЕНДУЮ данный тур, за короткий промежуток вы узнаетеДля тех, кому лень читать большой текст: ОГНЕННО РЕКОМЕНДУЮ данный тур, за короткий промежуток вы узнаетеДля тех, кому лень читать большой текст: ОГНЕННО РЕКОМЕНДУЮ данный тур, за короткий промежуток вы узнаетеДля тех, кому лень читать большой текст: ОГНЕННО РЕКОМЕНДУЮ данный тур, за короткий промежуток вы узнаетеДля тех, кому лень читать большой текст: ОГНЕННО РЕКОМЕНДУЮ данный тур, за короткий промежуток вы узнаетеДля тех, кому лень читать большой текст: ОГНЕННО РЕКОМЕНДУЮ данный тур, за короткий промежуток вы узнаетеДля тех, кому лень читать большой текст: ОГНЕННО РЕКОМЕНДУЮ данный тур, за короткий промежуток вы узнаете
  • П
    Полина
    17 апреля 2025
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Дагестан невероятно красив. Тур отлично спланирован, мы приезжали на локации, когда еще не было толпы людей и уезжали, когда она уже набиралась. Локации очень впечатляющие, еда вкусна, по жилью тоже никаких вопросов не возникло, все отлично.
  • В
    Вячеслав
    16 апреля 2025
    В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
    Прошли пятидневный тур по красотам Дагестана Большое спасибо организаторам и сложенной работе на маршруте Немного подкачала погода, но ребята выжали максимум из возможностей Вернёмся летом на прыжок с тарзанки
    Прошли пятидневный тур по красотам Дагестана

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гуниб»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 20
  1. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
  2. Знаменитые места Дагестана за 3 дня
  3. Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
  4. Выходные в окружении гор, тишины и покоя: Сулак, Хунзах и Гуниб в мини-группе
  5. От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Карадахская теснина
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит тур в Махачкале в мае 2025
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