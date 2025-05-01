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15%
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
«В 18:00 поедем в Гуниб, где и останемся на ночь»
7 мая в 08:00
9 мая в 08:00
29 750 ₽
35 000 ₽ за человека
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
«Ночевать уедем в Гуниб или старый горный аул, в отель или гостевой дом, где радушные хозяева будут ждать нас на ужин и предложат все условия для комфортного отдыха»
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
21 900 ₽ за человека
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
«После первого насыщенного дня джип-тура по Дагестану приедем в село Гуниб, разместимся в номерах, поужинаем и отдохнём»
9 мая в 08:00
12 мая в 08:00
25 500 ₽ за человека
-
15%
Выходные в окружении гор, тишины и покоя: Сулак, Хунзах и Гуниб в мини-группе
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
Завтра в 08:00
9 мая в 08:00
18 700 ₽
22 000 ₽ за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 9:00
«К вечеру доберёмся до горного села Гуниб, разместимся в отеле и поужинаем»
8 июн в 09:30
9 июн в 09:30
38 900 ₽ за человека
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, пр. Имама Шамиля, 46, в 08:30. Рекоменд...
«После вернёмся в отель, пообедаем, немного отдохнём и отправимся в Гуниб»
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
28 500 ₽ за человека
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
Погулять по горному заброшенному аулу и бархану, увидеть подземный водопад и промчаться по каньону
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
«А проводить закат поднимемся на площадку художника-мариниста Айвазовского — увидим, что же вдохновило великого художника на написание картины «Аул Гуниб с восточной стороны»»
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
24 990 ₽ за человека
-
15%
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
«Дальше отправимся в село Гуниб, где солнце светит более 300 дней в году»
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
23 800 ₽
28 000 ₽ за человека
-
15%
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
«Вечером прибудем в Гуниб и заселимся в гостевой дом»
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
44 200 ₽
52 000 ₽ за человека
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Начало: Махачкала, 09:00
8 мая в 08:00
13 мая в 08:00
44 000 ₽ за человека
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
«Попьем кофе в турке, наслаждаясь видом на Чиркейское водохранилище, и отправимся в Гуниб»
9 мая в 08:00
19 мая в 08:00
39 000 ₽ за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
«После обеда, во время которого вы попробуете традиционную кухню одного из народов Дагестана, доедем до села Гуниб»
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
38 000 ₽ за человека
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
«Завершим день в селе Гуниб, простирающемся на одноимённом плато на высоте 1500 метров над уровнем моря»
4 июн в 08:00
20 июн в 08:00
80 000 ₽ за человека
Дотянуться до неба: в горы Дагестана в мини-группе
Влюбиться в вершины Кавказа, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Начало: Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня Co...
«После обеда отправимся к точке, с которой Айвазовский писал знаменитую картину «Аул Гуниб в Дагестане»
12 июн в 08:00
16 июн в 08:00
28 000 ₽ за человека
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
Начало: По договорённости
«Бархан Сарыкум, Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, село Гуниб и Царская поляна — все это будет на нашем пути»
Расписание: Ежедневно в 8:00
7 мая в 08:00
8 мая в 08:00
30 000 ₽ за человека
Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
Начало: Махачкала
«Вас ждет легендарный Гуниб, яркий Чох, памятники природы — Карадахская теснина, подземный водопад и много-много интересного»
8 мая в 08:00
11 мая в 08:00
26 000 ₽ за человека
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Начало: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
19 000 ₽ за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
«Увидим достопримечательности села Гуниб, прогуляемся по аулу-призраку и пройдёмся по старинным магалам Дербента»
9 мая в 08:00
12 мая в 08:00
47 000 ₽ за человека
Золото Дагестана: Махачкала и Дербент, Сулакский каньон, Кахиб и Гоор
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
«В пятый день отправимся в высокогорное село Гуниб, где находится мемориальный комплекс памяти павших защитников Родины «Белые журавли»»
Расписание: начало по вторникам в 12:00
13 мая в 12:00
20 мая в 12:00
50 000 ₽ за человека
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
«Следующая локация — село Гуниб»
8 мая в 12:00
15 мая в 12:00
40 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей1 мая 2025Только что вернулись из потрясающего трехдневного тура по Дагестану! Благодарю Шамиля и Гамида за организацию тура. Хочу отдельно поблагодарить нашего гида
- ЮЮлия28 апреля 2025Была в Дагестане с 18 по 22 апреля. Все прошло прекрасно, можно сказать тур был почти индивидуальный, так как людей
- ННаталия27 апреля 2025Первый раз брала тур. Очень довольна. Получилась небольшая группа. Была камерная атмосфера, как-будто путешествую с друзьями. Программу на ходу могли менять в зависимости от обстоятельств. Гид был внимателен к просьбам. Спасибо Ахмеду, все очень понравилось
- ГГаджиева27 апреля 2025Добрый день! Все очень понравилось, рекомендую однозначно, единственное о чем пожалела, что взяла тур на три дня, а не больше! Ахмеду огромное спасибо) обязательно вернусь)
- ЕЕлена26 апреля 2025Очень содержательно, зрелищно. Грамотно организован маршрут, места обедов и отдыха. Спасибо Эльдару!
- ККирилл26 апреля 2025Это были незабываемые 5 дней. Программа тура максимально интересная и разнообразная. Арсен отличный гид и душевный человек. Посетили очень красивые
- ЕЕкатерина23 апреля 2025Ну что сказать - Шамиль лучший гид, которого встречали за весь отпуск! У нас была минигруппа - 4 человека, нас забрали
- ТТуяна22 апреля 2025Для тех, кому лень читать большой текст: ОГНЕННО РЕКОМЕНДУЮ данный тур, за короткий промежуток вы узнаете тот достаточный минимум о
- ППолина17 апреля 2025Дагестан невероятно красив. Тур отлично спланирован, мы приезжали на локации, когда еще не было толпы людей и уезжали, когда она уже набиралась. Локации очень впечатляющие, еда вкусна, по жилью тоже никаких вопросов не возникло, все отлично.
- ВВячеслав16 апреля 2025Прошли пятидневный тур по красотам Дагестана Большое спасибо организаторам и сложенной работе на маршруте Немного подкачала погода, но ребята выжали максимум из возможностей Вернёмся летом на прыжок с тарзанки
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