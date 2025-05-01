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Дагестане, чтобы сюда вернуться вновь. Для тех, кто любит смотреть фото в отзывах, фото для вас в отзыве) Для тех, кто любит читать отзывы. У нас был отпуск 5 дней, 3 рюкзака, и настрой на знакомство с горами Кавказа (и у одной из нас сильное желание загадать днерождественское желание в горах Дагестана). Выбор пал на тур "Знаменитые места Дагестана за 3 дня". Тур подходит тем, кто хочет познакомиться с Дагестанским природным величием, душевнми местными людьми и очень вкусной и простой кухней. Вас точно охватит красота Кавказских гор. Этот маленький и ёмкий тур засядет в вашем сердечке и не отпустит, пока вы не вернётесь сюда снова. Безусловно этой бы любви не состоялось, если бы не наш гид Эльдар. Во-первых он услышит ваши пожелания, нам повезло, мы были втроём и последний день он построил специально для нас. История про Имама Шамиля и фельдмаршала Александра Барятинского не оставит вас равнодушными. В последний день тура мы прошлись по тем местам, где прокладывал свой путь император Александр II и его свита. Во-вторых, для наших эффектных красивых фотографий Эльдар забирался на дерево и стоял в песках бархана)). В-третьих, этот человек вкладывает душу в своё дело. Вы точно не пожалеете! Здесь совпало абсолютное комбо - подкованный в истории гид, хорошая солнечная погода, и маленькая приятная компания. Пишу этот отзыв спустя 2 недели, так как слишком насыщенная на эмоции состоялась поездка:) Эльдар, от всей своей широкой и искренней души благодарю за свой самый лучший день рождения! <3 p.s. фанатам исторических мест рекомендую посмотреть фильмы:"Осада Ахульго", док. фильм про Имама Шамиля и князя Барятинского,"Аманат".