Описание тура
Собираетесь в Дагестан, но не можете выбрать тур? Я разработал уникальный тур, который сильно отличается от других. Помимо основных и популярных локаций вы побываете в труднодоступных и красивых местах, куда добирается меньше 1% всех посетителей республики!
Тур для тех, кто ценит комфорт и сервис организации, хочет перезагрузиться и отдохнуть в горах, увидеть все Топ-локации и побывать в отдаленных уголках без толп туристов, предусмотрено все от встречи в аэропорту и до отправления на самолет. Дипломированные гиды, гарантии проведения и безопасность.
Ксения Собчак, Сми, блогеры-миллинники, корпоративные клиенты и все наши гости поставили среднюю оценку 9,7 из 10! Более 500+ реальных отзывов
Повышенный комфорт и красивые местами проживания в домиках и гостиницах среди гор
Наличие лицензии на организацию туров в Федеральном реестре! Гарантия проведения и безопасность! Организатор туров с 2015 года
Хотите увидеть самые красивые и популярные локации Дагестана, а еще побывать в малодоступных для туристов местах, попробовать все блюда национальной кухни и чтобы было время на активности, экстремальные развлечения и отдых?
Проживать в комфортных условиях с красивыми видами, где можно встречать закаты и рассветы?
Во время поездки мы будем менять места проживания и уезжать дальше и выше в горы, практически до границы с Грузией, где видны многотысячники Кавказского Хребта. Это позволит не ездить по одним и тем же дорогам и увидеть гораздо больше красивых локаций, оставив свободное время на отдых или активности: квадроциклы, конные прогулки, трекинг и баня в горах.
В одном путешествии вы побываете на море и в горах, посмотрите на водопады, горные реки, ущелья и каньоны. Архитектурные и природные памятники. После насыщенного дня можно отдохнуть и встретить закат в красивом месте, посидеть у костра и увидеть яркое звездное небо.
К туру часто присоединяются по одному, пары и компании, но каждое путешествие все обретают хороших друзей с которыми продолжают общение и после путешествия!
Ежегодно мы обновляем программу и улучшаем ее, но критерии, которые оценили наши гости за последние 6 лет оставили неизменные:
Программа тура по дням
Встреча, сбор группы и приветственный ужин
Как пройдет день:
Вы можете любым удобным рейсом до 19:00 или на день раньше. Мы вас встретим в аэропорту (или Ж/Д вокзала) и отвезем в гостиницу в г. Махачкала. Сбор группы в 19:30 часов, поэтому у вас будет свободное время чтобы отдохнуть от перелета или самостоятельно погулять по городу, сходить на рынок за сезонными фруктами или провести время на Каспийском море. Мы пришлем информацию как провести время. Вечером прогуляемся по городу, набережной и улочкам Махачкалы. Устроим приветственный ужин в ресторане, где познакомимся и обсудим поездку. После ужина свободное время и отдых.
Локации и расписание:
Встреча в аэропорту, трансфер в отель
Свободное время
Сбор участников тура
Ужин
Отдых
Выезд в горы: Бархан Сарыкум, Сулакский каньон
Как пройдет день:
Завтрак, выселение из гостиницы и старт путешествия в нагорную часть Дагестана. Первая остановка по пути в горы бархан Сарыкум (крупнейший в Евразии песчаный бархан, где снимался фильм Белое солнце пустыни) с интересными мифами и легендами от нашего проводника о том, как он там образовался. По желанию вы сможете посетить дополнительную локацию - пещеру Нохъо экстрим-парк с комплексом подвесных мостов и классными видами на Сулак. Следующая остановка на обед крупнейшее форелевое хозяйство с парком отдыха Главрыба или Персиковый сад, там кушаем, гуляем по парку, делаем фото, отдыхаем, после обеда отправляемся на смотровые площадки Сулакского каньона (одна из главных достопримечательностей Дагестана, глубина которого 1920 м, больше, чем Гранд Каньон в Аризоне). Желающие смогут прокатиться на скоростном катере по Чиркейскому водохранилищу где находится самая мощная на Северном Кавказе гэс и вторая в Рф по величине арочная плотина. Завершим первый день ужином и совместной встречей заката, где познакомимся поближе и поделимся первыми впечатлениями от Дагестана. Ночуем сегодня в гостинице среди гор с видами на пики Кавказского хребта.
Локации и расписание:
Сбор участников от гостиниц/из аэропорта
Бархан Сарыкум (сезонно)
Обед
Смотровые площадки Сулакского каньона
По желанию - прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Заселение в гостиницу, отдых
Ужин
Заброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык Тролля
Как пройдет день:
Позавтракаем на базе и посвятим часть дня отдыху в горах с красивыми видами. Прогулки на лошадях и квадроциклах (по желанию). Также можно сходить в баню (по желанию), искупаться в бассейне с горной водой. Недалеко от базы спрятана смотровая Хучада, или как еще ее называют Аламида - место, о котором знают далеко не все организаторы и бывают лишь единицы туристов. Если захотите, сможете добраться и до нее. Входит в топ-3 смотровых по отзывам наших туристов. После обеда отправимся к заброшенным высокогорным аулам-призракам Кахиб и Гоор, и встретим красивый закат с красивыми видами у Языка Тролля - так называют нависающий над обрывом каменную плиту. После легкого трекинга по аулам призракам обедаем и возвращаемся на турбазу. Вечером ждет сытный ужин, отдых у костра.
Порядок посещения локаций может меняться по усмотрению организатора.
Локации и расписание:
Завтрак
Отдых на базе. По желанию - баня, смотровая Аламида, прогулки на лошадях/ квадроциклах
Обед
Выезд с базы отдыха по маршруту
Заброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык Тролля
Возвращение на турбазу
Ужин
День водопадов и гор! Плато Матлас, Хунзах
Как пройдет день:
Кто готов проснуться пораньше, может встретить рассвет с завораживающими видами, затем завтрак и выселение из гостиницы, отправляемся дальше и выше в горы в центральную часть нагорного Дагестана Хунзахское Плато на высоту 1658м. Дорога с красивыми пейзажами займет около 2 часов с остановкой на кофе и фотографии Ирганайского водохранилища. Прогулка по Хунзахскому плато, где образовались водопады Тобот и Итляр высотой 70 м. После прогулки пообедаем в лучшем кафе с домашней кухней этого региона с красивыми видами на горы. После обеда отправляемся на высоту 1800 м Плато Матлас. Дорога проходит вдоль волнообразных хребтов с красивыми видами, где увидим еще один водопад и ущелье. Тут открывается вид на все окрестности, они как на ладони. После прогулки по плато отправляемся на базу отдыха, расположенную на высоте 1700 м, заселяемся по номерам, отдых и ужин. Тут, в окружении невероятных видов на горы, мы проведем 2 ночи!
Локации и расписание:
Завтрак
Выезд из гостиницы
Кофебрейк у Ирганайского водохранилища
Хунзахское плато. Водопады Тобот и Итляр
Обед
Плато Матлас. Водопад и ущелье
Выезд к турбазе
Заселение на турбазу, отдых
Ужин
Альтернативный маршрут (уточняйте при бронировании, в какие жаты туров едем по нему)
После выселения из гостиницы мы отправляемся в Гунибский район, где увидим Гуниб, Чохские террасы, Гамсутль и Салтинский подземный водопад!
К Морю в Дербент, храмы и Карадахская теснина
Как пройдет день:
Последний день в нагорной части Дагестана. Завтракаем, выселяемся с турбазы и отправляемся к самому южному и древнему городу на территории рф расположенном на берегу Каспийского моря г. Дербент. По пути остановимся и прогуляемся по уникальному памятнику природы Карадахской теснине и заглянем в спрятанный в ущелье гор Датунский Храм возведенный грузинскими миссионерами предположительно в 910 веке. По приезду в г. Дербент заселяемся в гостиницу, немного свободного времени, чтобы познакомиться с городом и увидеть на крупнейший поющий фонтан. Потом - завершающий ужин в лучшем ресторане. После ужина - свободное время для прогулки по красивым улочкам вечернего Дербента.
Локации и расписание:
Завтрак
Выезд из турбазы (с вещами)
Датунский храм
Карадахская теснина
Обед
Выезд в Дербент
Заселение в гостиницу в г. Дербент
Ужин, отдых
Дербент, Крепость Нарынкала, Лунь и прощание
Как пройдет день:
Заключительный день нашего путешествия по стране гор начнется с завтрака и выселения из гостиницы. Горная местность закончилась, поэтому мы пересаживаемся на остаток дня на микроавтобус, чтобы быть мобильными и все успеть перед вылетом. Затем мы едем в возвышающуюся над городом крепость Нарынкала прогулка по крепости с экскурсоводом, который расскажет историю и интересные факты древнего сооружения. Затем прогуляемся с гидом по старому городу Дербента. Желающие могут съездить к экраноплану Лунь, отправиться на винную дегустацию на дербентский завод, провести время на море или погулять по Дербенту.
Обед, прощание с группой и трансфер в аэропорт. Рекомендуем смотреть рейс на самолет после 16:40. Если вы еще захотите остаться еще в Дагестане на некоторое количество дней или нет подходящего рейса, мы поможем вам организовать трансфер под ваш рейс. Если вам нужно в Махачкалу или другой город, мы сможем вас туда отвезти. Напишите нам:)
Локации и расписание:
Завтрак
Крепость Нарынкала. Экскурсия по крепости и старому городу
По желанию - экраноплан Лунь/ Дербентский коньячный комбинат
Обед
Выезд в аэропорт г. Махачкала/Каспийск
Если вы решили задержаться, то поможем организовать проживание и трансферы
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение более 20 локаций
- Комфортное проживание в 1 или 2 местных номерах в красивых локациях (гостиницы, турбаза с удобствами в номерах) без гостевых домов с общим санузлом. По желанию можем организовать домики и номера на 3+ человек
- Комфортные иномарки (джипы, минивены - Honda, Mercedes, Toyota, Hyundai, Lexus, Nissan, Ford и др)
- Завтраки, обеды и ужины (попробуете более 20 различных блюд)
- Сопровождение профессиональных турлидера и гидов
- Все входные билеты в парки, музеи (кроме активностей по желанию)
- Трансфер от/до аэропорта
- Заброски на внедорожнике в труднодоступных местах (Гоор и Кахиб)
- Индивидуальная поддержка во время подготовки к путешествию
- Консультация с подбором авиабилета
- Помощь в бронировании гостиницы, дополнительный трансфер (если прилетаете раньше или задерживаетесь)
- Чат для предварительного знакомства с группой, чеклисты, инструкции
Что не входит в цену
- Авиа, ждбилеты (Если нет подходящего рейса, напишите мне, я помогу вам подобрать билеты или сделаем индивидуальный трансфер)
- Такси по городу
- Дополнительные услуги
О чём нужно знать до поездки
Мы позаботились о вашем отдыхе от самого начала и до конца. Во всех местах проживания у вас будут полотенца и фен для волос, все удобства в номерах. В это путешествие вы можете взять минимум вещей.
Пожелания к путешественнику
Тур построен так, чтобы каждый мог провести его в комфортном для себя темпе.
Если вам хочется больше впечатлений и экстрима — можно добавить активности: прогулки на лошадях, квадроциклы, зиплайн, скоростной катер и т. д.
А если хотите просто перезагрузиться — будет достаточно времени, чтобы отдыхать, наслаждаться природой и любоваться горами в своем темпе.
Не придется подстраиваться под группу или кого-то ждать — у каждого будет возможность провести время в свое удовольствие, не завися от других.