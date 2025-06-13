Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Собираетесь в Дагестан, но не можете выбрать тур? Я разработал уникальный тур, который сильно отличается от других. Помимо основных и популярных локаций вы побываете в труднодоступных и красивых местах, куда добирается меньше 1% всех посетителей республики!

Тур для тех, кто ценит комфорт и сервис организации, хочет перезагрузиться и отдохнуть в горах, увидеть все Топ-локации и побывать в отдаленных уголках без толп туристов, предусмотрено все от встречи в аэропорту и до отправления на самолет. Дипломированные гиды, гарантии проведения и безопасность.

Ксения Собчак, Сми, блогеры-миллинники, корпоративные клиенты и все наши гости поставили среднюю оценку 9,7 из 10! Более 500+ реальных отзывов

Повышенный комфорт и красивые местами проживания в домиках и гостиницах среди гор

Наличие лицензии на организацию туров в Федеральном реестре! Гарантия проведения и безопасность! Организатор туров с 2015 года

Хотите увидеть самые красивые и популярные локации Дагестана, а еще побывать в малодоступных для туристов местах, попробовать все блюда национальной кухни и чтобы было время на активности, экстремальные развлечения и отдых?

Проживать в комфортных условиях с красивыми видами, где можно встречать закаты и рассветы?

Во время поездки мы будем менять места проживания и уезжать дальше и выше в горы, практически до границы с Грузией, где видны многотысячники Кавказского Хребта. Это позволит не ездить по одним и тем же дорогам и увидеть гораздо больше красивых локаций, оставив свободное время на отдых или активности: квадроциклы, конные прогулки, трекинг и баня в горах.

В одном путешествии вы побываете на море и в горах, посмотрите на водопады, горные реки, ущелья и каньоны. Архитектурные и природные памятники. После насыщенного дня можно отдохнуть и встретить закат в красивом месте, посидеть у костра и увидеть яркое звездное небо.

К туру часто присоединяются по одному, пары и компании, но каждое путешествие все обретают хороших друзей с которыми продолжают общение и после путешествия!

Ежегодно мы обновляем программу и улучшаем ее, но критерии, которые оценили наши гости за последние 6 лет оставили неизменные: