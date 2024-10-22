5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
«Желающие прокатиться с ветерком возьмут в аренду квадроциклы и подъедут к обрыву, чтобы насладиться умопомрачительными видами»
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
40 000₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Женский тур в Дагестан «всё включено»: море приключений, фотосессии и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, покататься на сапах, квадроциклах, катере и верхом в седле
Начало: Махачкала, 8:00. Встретим вас в городе или заберём...
«В туре запланирована прогулка верхом (1 час), катание на квадроциклах и сапах и прогулки»
8 мар в 08:00
15 мар в 08:00
4950044 550₽ за человека
8 дней
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Начало: Г. Махачкала
«Экстрим-развлечения в туре: рафтинг и квадроциклы, как в настоящем приключении, по желанию зиплайн и банджи-джампинг»
13 апр в 10:00
20 апр в 10:00
от 79 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААртём22 октября 2024Огромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл наши ожидания. Кто ещё сомневается, ехать или нет - не сомневайтесь)
- ООксана22 сентября 2024Если собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туре прекрасно всё: атмосфера, жилье
- ИИгорь22 сентября 2024Отличный автомобиль Тур из 7ми человек в удовольствие Организаторы большие молодцы! С гид-водитель был хорош! Очень активный
- ААнна8 мая 2024Вернулись из путешествия по Дагестану. Тур очень насыщенный, для тех, кто любит много ходить. 4 дня из тура были полноценные
- ММарина24 сентября 2023Благодарю за прекрасную организацию тура и интересный маршрут! Тур превзошел все ожидания! Благодарю за тёплое гостеприимство Ирайганат-хозяйки гостевого дома, и нашего замечательного гида Ахмеда!
- aavsazonov25 августа 2023Ребята, смело езжайте! Организация и маршрут тура на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Туры на квадроциклах»
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