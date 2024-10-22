читать дальше

(ночёвка), еда, автомобиль, музыка 🔥 и конечно люди. Организованно всё, вам думать не придется, только отдых!! Все локации поражают, удивляют, вдохновляют!!! Но лично моя любовь- село у озера Мочох, родина Узлипат. Это место сочетает в себе естественные красоты и культурные особенности, о которых с радостью рассказывают родственники организатора тура. Благодарю каждого, кто причастен к нашему отдыху! От души (по-братски) хочу, чтобы все ваши мечты и желания сбылись. У вас офигенная энергия, которой вы с радостью делитесь. Слова кончаются, чтобы описать, как было великолепно у вас и с вами!!! И, да, я умею готовить чуду, уверена дети оценят! Узлипат, спасибо.