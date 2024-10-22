Туры на квадроциклах – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Туры на квадроциклах» в Махачкале, цены от 40 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Пешая
На квадроциклах
SUP-прогулки
15 отзывов
5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
«Желающие прокатиться с ветерком возьмут в аренду квадроциклы и подъедут к обрыву, чтобы насладиться умопомрачительными видами»
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
40 000 за человека
Женский тур в Дагестан «всё включено»: море приключений, фотосессии и вкуснейшая еда
На машине
На катере
На квадроциклах
SUP-прогулки
скидка
10%
2 отзыва
3 дня
Женский тур в Дагестан «всё включено»: море приключений, фотосессии и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, покататься на сапах, квадроциклах, катере и верхом в седле
Начало: Махачкала, 8:00. Встретим вас в городе или заберём...
«В туре запланирована прогулка верхом (1 час), катание на квадроциклах и сапах и прогулки»
8 мар в 08:00
15 мар в 08:00
4950044 550 за человека
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Пешая
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Начало: Г. Махачкала
«Экстрим-развлечения в туре: рафтинг и квадроциклы, как в настоящем приключении, по желанию зиплайн и банджи-джампинг»
13 апр в 10:00
20 апр в 10:00
от 79 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Артём
    22 октября 2024
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Огромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл наши ожидания. Кто ещё сомневается, ехать или нет - не сомневайтесь)
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  • О
    Оксана
    22 сентября 2024
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Если собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туре прекрасно всё: атмосфера, жилье
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    (ночёвка), еда, автомобиль, музыка 🔥 и конечно люди. Организованно всё, вам думать не придется, только отдых!! Все локации поражают, удивляют, вдохновляют!!! Но лично моя любовь- село у озера Мочох, родина Узлипат. Это место сочетает в себе естественные красоты и культурные особенности, о которых с радостью рассказывают родственники организатора тура. Благодарю каждого, кто причастен к нашему отдыху! От души (по-братски) хочу, чтобы все ваши мечты и желания сбылись. У вас офигенная энергия, которой вы с радостью делитесь. Слова кончаются, чтобы описать, как было великолепно у вас и с вами!!! И, да, я умею готовить чуду, уверена дети оценят! Узлипат, спасибо.

    Если собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туре
  • И
    Игорь
    22 сентября 2024
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Отличный автомобиль Тур из 7ми человек в удовольствие Организаторы большие молодцы! С гид-водитель был хорош! Очень активный
  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
    Вернулись из путешествия по Дагестану. Тур очень насыщенный, для тех, кто любит много ходить. 4 дня из тура были полноценные
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    походы. Организатор, Ахмед, помог нам устроить прекрасный отдых. Менял маршрут под наши хотелки, отвез нас на мельницу урбеча, где мы смогли все попробовать и выбрать самый вкусный. Купили всем родственникам. Нам очень повезло - группа была маленькая - всего 4 человека. Поэтому посмотрели все быстро и с комфортом. Еда в местных заведениях в туре была очень вкусная, когда были без тура, было сложно найти что-то подобное. Пришлось завершить тур раньше, турфирма вызвала нам такси в аэропорт (очень волновались, как будем сами из Гуниба добираться). Советую добавить в контекст запросы: "походы без рюкзаков", "походы без палаток". Чтобы расширить целевую аудиторию.

  • М
    Марина
    24 сентября 2023
    Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
    Благодарю за прекрасную организацию тура и интересный маршрут! Тур превзошел все ожидания! Благодарю за тёплое гостеприимство Ирайганат-хозяйки гостевого дома, и нашего замечательного гида Ахмеда!
  • a
    avsazonov
    25 августа 2023
    Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
    Ребята, смело езжайте! Организация и маршрут тура на высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Туры на квадроциклах»

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  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Ирганайское водохранилище
  10. Село Гуниб
Сколько стоит тур в Махачкале в ноябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Туры на квадроциклах" можно забронировать 3 тура от 40 000 до 79 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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