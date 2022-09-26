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Авторский тур
8 дней
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Начало: Махачкала
«Подъем в горы на лошадях, сапы на озере, спуск по горной реке, прогулка на катере»
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
137 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
Начало: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, сбор в 7:45, выез...
«Прокатимся на катере в Сулакском каньоне, восхитимся бескрайними песками на бархане, поднимемся на красную гору Маяк и почувствуем себя горцами верхом на лошадях»
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Митлиуриб Шамильского района на оседланных лошадях»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
21 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия26 сентября 2022Поездка прошла великолепно!
- ИИлья20 августа 2022Наверное 5 с минусом. Красивые горы, вкусная еда, хороший гид, новые эмоции. Нас было 2-ое в группе, поэтому мы никуда не торопились,
- ВВиктор26 июля 2022Поездка была просто сногшибательная, не без сложностей и косяков, конечно, но оно того стоило. Невероятно красивые виды Дагестана и приветливые
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Конные прогулки»
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Сейчас в Махачкале в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 тура от 21 000 до 137 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Махачкале. Максимально сближение с природой Махачкалы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024