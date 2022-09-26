Туры на лошадях в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Конные прогулки» в Махачкале, цены от 21 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🏄 SUP-прогулки
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Начало: Махачкала
«Подъем в горы на лошадях, сапы на озере, спуск по горной реке, прогулка на катере»
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
137 700 за человека
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
Начало: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, сбор в 7:45, выез...
«Прокатимся на катере в Сулакском каньоне, восхитимся бескрайними песками на бархане, поднимемся на красную гору Маяк и почувствуем себя горцами верхом на лошадях»
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
30 000 за человека
Истоки Дагестана. Верхом к башням
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Истоки Дагестана. Верхом к башням
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Митлиуриб Шамильского района на оседланных лошадях»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
21 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2022
    Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
    Поездка прошла великолепно!
  • И
    Илья
    20 августа 2022
    Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
    Наверное 5 с минусом. Красивые горы, вкусная еда, хороший гид, новые эмоции. Нас было 2-ое в группе, поэтому мы никуда не торопились,
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    могли насладиться видами. Водитель очень аккуратный, ни разу не укачало). Что очень понравились - форелевое хозяйство, водопад Тобот, страна Башен со своими видами и Самурский парк. Еда и проживание в гостевом доме на 5+. Еда и проживание в гостинице Апельсин в Дербенте на 3-4. Был неприятный запах в номере, не было горячей воды и не понравился ближайший ресторан, где были оплачены завтраки. Но мы договорились с гидом и поменяли ресторан, за что ему спасибо.

  • В
    Виктор
    26 июля 2022
    Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
    Поездка была просто сногшибательная, не без сложностей и косяков, конечно, но оно того стоило. Невероятно красивые виды Дагестана и приветливые
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    местные жители - только ради этого стоит брать этот тур. Не говорю про вкусную кухню и адреналиновые развлечения! Отдельная наша благодарность нашему гиду Абдуле! Так вышло что нам попался такой вот добропорядочный, честный и профессиональный гид, впечатления произвёл очень хорошее, на него всегда можно положиться:) P.S. Спасибо тебе за помощь в поиске временного убежища после окончания тура для ожидания своего рейса;) Теперь немного дёгтя в бочку с мёдом:) Будьте готовы к местным туалетам - иногда там нет туалетной бумаги, руки моются водой, если вас это приводит в культурный шок, рекомендую брать с собой туалетную бумагу. Об этом нас не предупредили. В целом ничего страшного, местные жители уже знают об этой особенности и в гостевых домах и гостинницах вы спокойно найдёте туалетную бумагу. Программа тура ОЧЕНЬ активная и будьте готовы сильно устать к окончанию тура от постоянных поездок, перепад высот и температур. Так что люди со слабым здоровьем (особенно если имеете сердечно-сосудистые заболевания) - будьте осторожны. Желательно иметь с собой в аптечке таблетки от укачивания если вас укачивает в дороге. В любом случае с организаторами можно договориться о более щадащих условиях и это хорошо. Также отмечу что один раз нас повели кататься на катерах без спасательных желетов. В целом поездка прошла без курьёзов, да и катеру так просто не перевернуться на воде, это ещё постараться надо, выпасть тоже непросто - волн почти нет, борта высокие, но всё равно этот момент смутил. Были другие катера с пассажирами в жилетах и без. Такое ощущение что либо нет снаряжения, либо нет консенсуса по вопросу о безопасности. Возможно это на совсести исключительно развозчиков, но в таком случае лучше им лишний раз напоминать что безопасность важнее. Больше даже не знаю к чему придраться, в остальном всё было на высоте, спасибо за незабываемый отдых!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Конные прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
  2. Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
  3. Истоки Дагестана. Верхом к башням
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 тура от 21 000 до 137 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Махачкале. Максимально сближение с природой Махачкалы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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