Южный Дагестан позволяет нам создавать интересные треккинговые маршруты и посещать малоизвестные секретные места.
Ведь именно здесь находятся самые высокие горы и самые высокогорные аулы! В этой поездке мы посетим экраноплан «Лунь»,
Ведь именно здесь находятся самые высокие горы и самые высокогорные аулы! В этой поездке мы посетим экраноплан «Лунь»,
Описание тураЧто вас ожидает: Республика Дагестан огромная: здесь есть горы, Каспийское море и даже настоящая пустыня. Плюс к этому — множество природных и рукотворных достопримечательностей, разбросанных по всей территории. Сюда мы едем, чтобы посмотреть на новые горы, заброшенные аулы, необычные башни и посетить секретные места Дагестана. А также чтобы попробовать местные лепешки, чуду и абрикосовую кашу. Даты поездок на 2025 г. (7 дней): ЛЕТО 01 июня - 07 июня 2025 08 июня - 14 июня 2025 ОСЕНЬ 07 сентября - 13 сентября 2025 14 сентября - 20 сентября 2025 День 1. Город Махачкала, крепость Нарын-кала. 10:50-11:20 – сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Махачкала. 13:30-14:00 – сбор группа на железнодорожном вокзале г. Дербент. В г. Махачкала можно остановиться в гостинице Марказ (http://markaz.ru/) которая находится в 400 м. от железнодорожного вокзала. Сегодня нас ждёт Дербент – «Каспийские ворота», как называл этот город древнегреческий географ Гекатей Милетский. И для подтверждения его слов мы обязательно осмотрим главную достопримечательность Дербента – крепость Нарын-кала. После экскурсии по крепости – переезд в южный Дагестан, в село Курукал. Здесь поселимся в гостинице, где будем жить в течение всего тура. Продолжительность переезда и экскурсии: 7-8 часов, пешком 3 км. День 2. Селение Зрых, Зрыхский водопад. Утром едем в селение Зрых, это аул в горах Дагестана с населением в 1500 человек. Начало нашей тропы — мост через реку Самур, а далее двигаемся вверх вдоль ручья. Для любителей горного чая по пути можем собирать облепиху и барбарис! Сегодня у нас сочетание живописной дикой природы и треккинга! Туристов здесь не так много, ущелье не тронуто цивилизацией, но среди водопадов Дагестана, Зрыхский водопад, высотой 25 метров, занимает достойное место! Водопад срывается со скального уступа, вода с грохотом падает в каменную чашу, распыляя вокруг миллионы водных брызг!! В конце весны - начале лета река Зрых становится полноводной, некоторые участки проходятся в обуви по реке. Активная часть: 8 км, перепад высот 1065-1520 м, продолжительность 6-7 часов. День 3. Село-призрак Старый Филя. Наш день пройдёт с мыслью «Увидеть аул, которому 3000 лет!». Аул Филя образовался в 12 веке на склоне горы Чучейсын выше реки Самур и был населён до 1966 года, после был покинут жителями после мощного землетрясения. Сейчас это место с захватывающими пейзажами! Первая легенда гласит, что село названо в честь арабского полководца 7 века Фила, погибшего в этих краях во время вторжения. Другая легенда говорит, что с лезгинского языка название села переводится, как «слоны». По третьей версии название аула созвучно с лезгинским «вилер», что переводится как «глаза». Не можем не согласиться с третьей легендой — отсюда наши с вами глаза увидят самую высокую вершина Дагестана — Базардюзю (4466 м) и священную гору Шалбуздаг (4142 м). Из Старого Филя открывается действительно захватывающий вид! Мы пройдёмся по склону горы и пообедаем с шикарным пейзажем! Активная часть: 8 км, перепад высот 1160-1600 м, продолжительность 6-7 часов. День 4. Село Куруш — самое южное и самое высокогорное селение России. Аул Куруш — одновременно самое южное селение и самое высокогорное: оно расположено на высоте 2560 м. над уровнем моря. Нас ждёт долгий серпантин вверх, по которому мы будем наблюдать потрясающие пейзажи, возможно даже будем въезжать в облака и выезжать из них, попадать то в тучи, то в яркое солнце. Осмотревшись и познакомившись с селом, где местные жители лезгины занимаются скотоводством, земледелием, изготавливают сукно, ковры, сыр и масло, отправимся далее — в сторону самой Южной точки России — горы Базардюзю (4466 м). Если нам повезёт, то издалека мы увидим самый высокий водопад Дагестана — Чараур! Водопад сезонный, поэтому появляется не всегда. Высота водопада 250 метров, причём он двухступенчатый — верхняя ступень Чараура имеет высоту 150 метров, нижняя — около 100 метров. Верхняя точка водопада находится на высоте 3350 метров, но за 20 метров до обрыва река исчезает в толще глубоких, скрытых от глаз трещин хребта, после чего водные струи вырываются ниже кромки обрыва двумя потоками. Если погода и сезон не позволят увидеть водопад Чараур, то мы не расстроимся. Ведь перед нами будут потрясающие пейзажи на долину реки Усухчай и стену Ерыдага (3925 м). Активная часть треккинга по южному Дагестану: 10 км, перепад высот 2560-2820 м, продолжительность похода 7-8 часов. День 5. Селение Гдым, Гдымский водопад и термальные источники Снова едем в горы по весьма колоритной дороге, пейзажи за окном один краше другого! Под северными склонами Главного Кавказского хребта расположились живописные луга, дающие силу животным, а среди лугов – высокогорное селение Гдым с тесными улочками, напоминающее орлиное гнездо. С арабского языка «гдым» переводится как «тупик». И это правда, за ним уже нет сел, вокруг только горы, за которыми находится Азербайджан. Погуляем по селу, посмотрим, как в наше время живут люди в таких отдаленных районах. Также в ауле Гдым посетим отличную смотровую площадку и небольшой водопад. Во второй половине дня посетим термальные источники или Ахтынские бани – одно из самых популярных мест южного Дагестана! Их воды богаты сероводородом, йодом, бромом, радоном. Всего в Ахтах насчитывается 14 источников. В завершении этого дня тура мы получим расслабление и удовольствие от горячей термальной воды. Активная часть треккинга в Дагестан: 10,6 км, перепад высот до 200 м, продолжительность 6-7 часов. День 6. Треккинг на гору Шалбуздаг к озеру Зам-Зам К этому дню наш организм прошел акклиматизацию, ноги привыкли к ходьбе и вот мы готовы совершить треккинг по самой знаменитой вершине Дагестана – горе Шалбуздаг. Для дагестанцев эта гора священна, поэтому, кому позволяет здоровье, считают своим долгом хоть раз в жизни совершить восхождение на её вершину, веря в исполнение желаний и отпущение грехов. Наш автомобиль по горным серпантинам снова везёт нам всё ближе к облакам, пейзажами из окон - невозможно налюбоваться! И вот мы на высоте примерно 2800 м. Пологое начало тропы позволит нам уловить свой ритм подъёма. Дальше и выше растительность сменяется скалами, а когда скалы расступаются, нашему взгляду предстают изумительные горные пейзажи и долина реки Самур. И вот после преодоления нескольких километров вы не поверите своим глазам! Среди безжизненных скал взору открывается озеро чистейшей воды, называющееся Зам-Зам. Нам обязательно нужно набрать и попить этой священной воды! Вода действительно очень вкусная и весьма холодная. Активная часть треккинга в Дагестан: 7,2 км, перепад высот 2900-3620, продолжительность 9-10 часов. День 7. Город Дербент, экраноплан «Лунь». С утра покидаем южный Дагестан и отправляемся в сторону Дербента. На его окраине посмотрим на настоящее чудо - экраноплан «Лунь». Что же это за такое сооружение со странным именем? Экраноплан-ракетоносец «Лунь» (проект №903) – один из советских проектов перспективного вида вооружения, созданный в 80-х годах. Его длина – 74 метра, вес – 243 тонны. И этот огромный красавец должен был тихо и плавно летать над морем. Экраноплан очень необычный. К тому же, он стоит на берегу моря)). В такие моменты всегда хочется снять обувь и походить босыми ногами по кромке воды)). Возле экраноплана раскинулся местный рыночек. Ведь вас однозначно посещала мысль, что привезти в качестве сувениров? Обязательно урбеч, рахат-лукум, халва, пахлава, пастила, орехи, сухофрукты, чай и специи! А ещё обязательно обратите внимание на изделия из серебра, известные далеко за пределами нашей страны! Активная часть: 2 км. 16:00-17:00 – прибытие в в аэропорт и на ЖД вокзал г. Махачкала, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен. Важно: Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону. Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время проведения тура, для этого каждому туристу следует взять с собой в поездку черно-белую копию второго разворота паспорта и страницы с регистрацией. Для граждан иностранных государств (Беларусь и др) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
См. календарь
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Махачкала
- Селение Зрых, Зрыхский водопад
- Село-призрак Старый Филя
- Село Куруш
- Селение Гдым
- Гора Шалбуздаг
- Дербент
- Крепость Нарын-кала
- Восточный рынок
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Автотранспортные переезды по маршруту на транспорте повышенной проходимости
- Проживание в гостевом доме «Ахтынские бани». Двух-, трёхместные номера, удобства в номере
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в крепость Нарын-Кала
- Входные билеты на термальные источники
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Махачкала)
- Питание: обеды (день 1, 5, 7) ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: от 500 руб.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старт маршрута: г. Махачкала (жд вокзал, аэропорт)
Завершение: Финиш маршрута: г. Дербент в 14:00 (ж/д вокзал), г. Махачкала в 16:00-17:00 МСК (аэропорт, ж/д вокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура
- Район путешествия: Российская Федерация, Республика Дагестан
- Старт маршрута: г. Махачкала (жд вокзал, аэропорт) в 08:00-09:00, г. Дербент (жд вокзал) в 11:00 МСК
- Финиш маршрута: г. Дербент в 14:00 (жд вокзал), г. Махачкала в 16:00-17:00 МСК (аэропорт, жд вокзал)
- Часовой пояс: московское время
- Денежная единица: российский рубль
- Тип отдыха: проживание в гостевом доме, треккинг налегке
- Проживание: гостевой дом
- Питание: двухразовое (завтраки и обеды)
- Маршрут проходит на высоте: 1200-3600 м
- Протяженность маршрута: 48,8 км
- Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет
- Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Лучше всего связь у оператора МТС. Во время похода в ущельях
- Мобильная связь зачастую отсутствует
- Инфраструктура. В селе Курукал есть продуктовый магазин, кафе. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, терминалов нет. Практикуется оплата безналичным переводом с карты на карту
- Список снаряжения:
- Кепка / панамка
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице
- Футболка
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор
- Ходовые брюки
- Нижнее белье
- Носки
- Треккинговые ботинки по щиколотку и выше
- Кроссовки с толстой подошвой
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Купальник
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =
- Непромокаемая одежда или дождевик
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию)
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте)
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
- Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися
- Термос объёмом 0,5-1,0 л для чая на обеды и в течение дня
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм)
- Подпопник
- Сушилки для обуви
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Наличные деньги
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Махачкалы
Похожие туры из Махачкалы
скидка
10%
5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, пр. Имама Шамиля, 46, в 08:30. Рекоменд...
16 дек в 08:30
23 дек в 08:30
4399039 591₽ за человека
3 дня
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Начало: Махачкала, время приезда до 8:00
31 дек в 08:00
26 500₽ за человека
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулакский каньон и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
60 000₽ за всё до 2 чел.