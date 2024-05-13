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Авторский тур
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Отправляемся в путешествие, чтобы насладиться кавказским колоритом и восточной экзотикой, постараться не заплутать на старинных улочках Дербента и увидеть современные небоскрёбы и роскошные мечети Грозного»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
«Прогуляемся по старым улочкам города, увидим центральную Джума-мечеть и дом-музей сосланного в Дагестан декабриста Бестужева-Марлинского»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВера13 мая 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
- ННаталья10 октября 2023Добрый день. Тур очень понравился. Отличные гиды, замечательно составлен маршрут, жаль, что убрали прогулку на катере по Сулакскому каньону, всей
- ЕЕвгения2 октября 2023Отличный насыщенный маршрут для тех, кто не располагает временем, но хочет увидеть много. Организация мероприятия четкая, хороший транспорт, проживание, компетентные гиды, любящие свою профессию. А природа - восторг!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Святые места»
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