Религиозные туры по святым местам Махачкалы

Найдено 3 тура в категории «Святые места» в Махачкале, цены от 37 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
4 отзыва
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Отправляемся в путешествие, чтобы насладиться кавказским колоритом и восточной экзотикой, постараться не заплутать на старинных улочках Дербента и увидеть современные небоскрёбы и роскошные мечети Грозного»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400 за человека
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
37 000 за человека
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
«Прогуляемся по старым улочкам города, увидим центральную Джума-мечеть и дом-музей сосланного в Дагестан декабриста Бестужева-Марлинского»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
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    в Дагестане и гида Гамзата. Не было никаких накладок, не считая погоды)), все шло по расписанию и в этом большая заслуга Гамзата. Он сумел сплотить и сорганизовать группу туристов, в т. ч. на предварительном этапе дал очень правильные организационные советы. У него прекрасное чувство юмора и широкий кругозор. Далее на каждую экскурсию у нас каждый раз были разные гиды. В связи с этим также хочется отметить работу гидов Алихана по Ингушетии и Дэвида по Северной Осетии. Они заряжали своей энергией и впечатляли знаниями, юмором и эрудицей. Побольше бы таких гидов, после их экскурсий хочется еще больше узнавать об истории и особенностях соответствующей республики, а главное возникает стойкое желание вернуться в регион за новыми впечатлениями. Гид по Чечне Айза тоже обладала большим объемом знаний истории, традиций и обычаев, а также приводила примеры из собственного жизненного опыта, что существенно облегчает восприятие и запоминание информации. Из недостатков стоит обратить внимание, что в Северной Осетии с обедами происходили накладки, из-за большого числа туристов (3 группы одновременно) хозяева не успевали раздавать еду одновременно, в итоге когда одни поели, другие могли даже еще не получить свою порцию. Но главное, что голодным никто не остался.))) Как предложение на будущее, по возможности определять одного гида на все время экскурсий по соответствующей республике, чтобы они не менялись.

  • Н
    Наталья
    10 октября 2023
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Добрый день. Тур очень понравился. Отличные гиды, замечательно составлен маршрут, жаль, что убрали прогулку на катере по Сулакскому каньону, всей
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    красоты каньона не увидели, а ведь это визитная карточка Дагестана. Из пожеланий хорошо бы заменить автобус по Дагестану на более новый, очень тяжело перемещаться на транспорте, где продавлены сидения, да который еще и сломался, в последний день. Ну и гостиница в Избербаше оставляет желать лучшего. Старое застиранное белье никуда не годится, завтраки всегда были холодные. Вообщем есть над чем работать.

  • Е
    Евгения
    2 октября 2023
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Отличный насыщенный маршрут для тех, кто не располагает временем, но хочет увидеть много. Организация мероприятия четкая, хороший транспорт, проживание, компетентные гиды, любящие свою профессию. А природа - восторг!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Святые места»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
  2. От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
  3. Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 37 000 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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