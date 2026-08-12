Описание тура
Хотите отметить праздник в весёлой душевной компании, проведя новогодние каникулы в путешествии по гордой кавказской республике? Планируете увидеть главные достопримечательности Дагестана и насладиться видами самостоятельно либо с близкими? Вам точно ко мне!
Вас ждут: зажигательный банкет, самые известные места Дагестана, местные согревающие напитки после активных прогулок, свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами, очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью, душевная мини-компания до 16 человек, комфортное жильё со всеми удобствами в номерах, джипы и минивэны зарубежного производства (Mitsubishi Pajero, Toyota Alphard и др.) и местные горцы-гиды, которые обещают сделать Ваш отдых незабываемым. Все расходы включены в стоимость!
В т. ч. подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах.
Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) и детям до 10 лет предусмотрены скидки. Для уточнения размера и брони со скидкой пишите в личные сообщения. Автоматически скидка не применяется и обе эти скидки не суммируются. Также возможен индивидуальный тур в любые даты и на любое количество человек. Уточняйте условия в чате.
Кроме этого, мы с командой готовы:
подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.),
предоставить жильё другого формата за доп оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только),
предложить одноместное размещение за доп оплату,
организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.),
помочь с жильём до/после тура в любом месте,
организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания,
помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только).
И это не всё! Давайте обсудим в личных сообщениях всё что Вам нужно)
- Новогодний вечер с зажигательными танцами, вкусной кухней и праздничной атмосферой
- 1 ночь в Дербенте и 3 ночи в горах - проживание со всеми удобствами
- Невероятные виды, которые надолго останутся в памяти - самые известные локации республики
- Привалы на полянках с классными видами + сваренные прямо там чай и кофе
- Угощение местными горячительными напитками (в качестве дегустации)
- Уютные душевные вечера с танцами и веселыми историями
- Комфортный транспорт - иномарки, джипы и минивэны
- Позитивная и очень гостеприимная, душевная команда
- Яркие снимки и ролики на память о путешествии, которые помогут сделать наши гиды
- Топовые локации республики - древний Дербент, экраноплан Лунь, знаменитый Гуниб, глубочайший Сулакский каньон, точка Айвазовского, бархан Сарыкум и не только!
Программа тура по дням
Дербент - самый южный город России
Встреча: самостоятельно позавтракав, встречаемся на месте сбора в 08:00, также можем в 8:45-9:30 забрать в аэропорту.
Место встречи сообщается после бронирования. Также после бронирования высылается памятка с рекомендациями по жилью до/после тура, полезной информацией для подготовки к туру, чек-листом, облегчающим сборы и пр. В общем, вышлю Вам всё необходимое и отвечу на любые вопросы - задавайте не стесняясь!)
Прилететь можно в день старта тура, либо днём ранее. Рекомендую, при возможности, прилететь заранее: так Вы сможете отдохнуть перед туром, погулять по городу и меньше переживать за возможные задержки/переносы рейсов (такое редко, но бывает; если вдруг у Вас что-то такое произойдёт - не переживайте, мы найдём решение).
Локации: Дербент, крепость Нарын-Кала, магалы, гала-ужин.
Подробная программа
Встретившись в Махачкале и комфортно разместившись в нашем транспорте, отправляемся в Дербент. Это один из самых древних городов России, который, также, является и самым южным городом страны. Он интересен, прежде всего, крепостью и старой частью города, их мы на экскурсии и увидим.
Нарын-Кала - доарабская цитадель из Списка всемирного наследия Юнеско. Здесь местный экскурсовод познакомит Вас с историей фортеции, покажет Даг-капу, зиндан, подземные водохранилища, баню, крестово-купольную церковь и другие древние сооружения, после чего у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по стенам крепости.
Магалы - небольшой район старинного восточного города. По магальной части Дербента очень интересно гулять, то и дело встречая на своем пути объекты средневековой архитектуры, которые до сих пор остаются действующими объектами культуры или жильем. Самые известные: Джума-мечеть, Килиса-мечеть, дом-музей Бестужева-Марлинского, Девичья баня, ворота Орта-Капы. Проведёт нас по этому району также местный экскурсовод.
Далее - важная часть дня: обед. Вкусно и плотно обедаем, а затем заселяемся в гостиницу в центре города. Сейчас у нас будет свободное время, чтобы отдохнуть перед главным вечером года, погулять по городу и привести себя в порядок.
Кульминация - празднование Нового года в одном из ресторанов города. В программе выступления артистов, дискотека, конкурсы, застолье и не только. Приготовьте праздничный наряд!)
Тайны экраноплана и виноградной лозы
Локации: Дербент, винзавод, экраноплан Лунь.
Подробное описание
Начинаем с позднего завтрака и времени, чтобы немного прийти в себя после фееричного празднования.
Выселяемся и едем смотреть на Каспийского монстра. Лунь - советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903, который стоит прямо на берегу Каспийского моря. Здесь у каждого будет свободное время, чтобы сделать фото и с Монстром, и с морем. А также прогуляться по парку Патриот, в котором, не смотря на незаконченность работ, уже есть на что посмотреть.
Далее свободное время в городе или экскурсия на винзавод - как пожелаете. В рамках экскурсии нас ждёт маршрут по внешней территории винодельни, знакомство с её историей, посещение цехов, а также рассказ о ключевых этапах винодельческого процесса. Завершит визит, конечно же, дегустация и возможность приобрести понравившиеся напитки.
Плотно обедаем, и выдвигаемся в горы. Нас ждёт живописная дорога с остановкой на смотровой. В завершении дня - ужин и заселение в горах в жильё со всеми удобствами на 4 ночи
Кто не был в Гунибе - тот не был в Дагестане
Локации: аул-призрак Гамсутль, Чохские террасы, Гунибский краеведческий музей с возможностью примерить национальные костюмы, Верхний Гуниб - Царская поляна, Ротонда Шамиля, Гунибская крепость, точка Айвазовского и совместный отдых
Подробное описание
Завтракаем, и начинаем новый, полный приключений, день!
Сначала останавливаемся у Чохских террас. Одни говорят, что они рукотворные, другие же утверждают, что человек такое создать точно не в состоянии. Интересно, что скажете Вы? Как бы то ни было, вид здесь великолепен, а от яркой зелени не знаешь куда отвести взгляд.
Далее нас ждёт знаменитый аул-призрак Гамсутль, который также называют дагестанским Мачу-Пикчу. Последний житель покинул этот мир в 2015-м году и теперь здесь больше никто не живёт. Однако в одном из домов и сегодня можно увидеть некоторые домашние вещи и, даже, встретить коров, а на горных склонах - коз и баранов.
Важно: к самому аулу доехать на машине нельзя, есть несколько вариантов подъёма: пешком (4 км), на Уазиках и пешком (по 2 км), верхом на лошади. Обратно же вернуться можно только пешком, но уже по другим тропам, где расстояние и время будут меньше. Гид заранее расскажет Вам подробнее обо всех вариантах и поможет подобрать оптимальный для группы.
Вдоволь насладившись видами, впечатлениями и пешей прогулкой едем на обед. Он снова очень разнообразный и плотный.
После обеда мы отправимся в краеведческий музей, где с помощью местного экскурсовода Вы познакомитесь с бытом горцев и историей Кавказской войны, а также сможете примерить национальные наряды и сделать фото в сакле горца. Далее мы посетим свидетелей описанных ранее событий: Царскую поляну и беседку Шамиля, поднимемся на Гунибскую крепость, с которой открываются прекрасные виды на окрестности.
Следом отправляемся получать удовольствие от вида с точки Айвазовского: с неё открывается лучший в Дагестане вид - обласканное лучами заходящего солнца село Гуниб, самое известное в Дагестане, ведь именно здесь когда-то была закончена Кавказская война. И именно об этом месте, говорят, Расул Гамзатов (автор знаменитого стиха Журавли, памятники и поэту, и произведению мы будем неоднократно проезжать во время тура) сказал: Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане.
Во время отдыха на поляне угостим Вас свежесваренным кофе и сладостями, споём известные песни и станцуем зажигательную лезгинку. Вдохновлённые возвращаемся, ужинаем и проводим вечер в приятной компании, продолжая танцевать и веселиться.
Водопады и развлечения
Локации: Салтинский подземный водопад, водопады Тобот и Итлятляр с каньоном Цолотль в Хунзахе, мельница по производству урбеча, плато Матлас с водопадом и экстрим-парком, Каменная чаша. Дополнительные развлечения по желанию: конная прогулка верхов, роупджампинг, зиплайн, катание на квадроциклах.
Подробное описание
Завтракаем и выдвигаемся.
Начнём с Салтинского подземного водопада, по дороге к которому нужно пройти по извилистой теснине. Далее - переезд в Хунзах по живописной горной дороге. В Хунзахе мы увидим знаменитый водопад Тобот, который часть исследователей называют одним из высочайших на Северном Кавказе. Рядом водопад Итлятляр и каньон Цолотль.
Кроме наслаждения видами здесь можно поучаствовать в экстремальном развлечении - роупджампинге (по желанию).
Вдохновившись видами едем на мельницу, на которой производят дагестанскую Нутеллу - урбеч: пасту из семян, орехов, натуральную по составу и с большим количеством витаминов, микроэлементов.
Далее нас ждёт очень сытный обед в гостях у местных жителей. Здесь будет не просто первое, второе и компот, а богатый стол из нескольких блюд, венчать который будет знаменитая абрикосовая каша с урбечем, чаем и конфетами. Нужно очень постараться, чтобы всё осилить!
Затем нас ждёт Каменная чаша - теснина с несколькими сводчатыми скалистыми залами, соединёнными пещерами и узкими проходами. Вас обязательно заинтригуют узкие проходы между залами и прекрасная акустика. А команда обязательно подскажет лучшие ракурсы для съёмки.
Следующая точка на нашем маршруте - экстрим-парк на плато Матлас, где мы насладимся видом на водопад (и даже пройдём под ним), а все желающие смогут прокатиться на зиплайне, лошадях и квадроциклах (по желанию).
В завершении дня ужин и возможность собраться вместе вечером.
Местная классика
Локации: Аварское койсу, Ирганайское водохранилище, Гимринский тоннель - самый длинный в России, Чиркейское водохранилище и прогулка с ветерком на катере, Сулакский каньон, бархан Сарыкум - крупнейшая песчаная дюна Евразии.
Подробное описание
Начинаем день мы с завтрака и выселения с вещами, после чего, наслаждаясь горными видами, едем к Ирганайскому водохранилищу, которое образовано прямо посреди Аварского койсу в результате строительства Гэс. Делаем красивые снимки (в том числе со знаменитыми качелями на фоне водной глади), и направляемся дальше, проезжая по Гимринскому тоннелю.
Вторая точка заключительного дня нашего путешествия - Чиркейское водохранилище, бирюзовой водой которого мы будем наслаждаться с борта катера (по желанию). По Вашему желанию наш катер будет идти с элементами экстрима либо в спокойном темпе. Катер обязательно побывает в узких частях каньона.
Зарядившись новыми эмоциями, направляемся смотреть на знаменитый Сулакский каньон свысока. Даже Большой каньон в США не такой глубокий как наш. Кроме каньона на смотровой площадке можно увидеть орлов, парящих совсем близко к гостям.
Проголодавшись, едем обедать. На Ваш выбор будут форель и мясо.
Далее нас ждёт заключительная достопримечательность тура - бархан Сарыкум, крупнейший песчаный бархан, признанный вторым по величине в мире (больше только в Сахаре). Гуляя по бархану складывается ощущение, что побывал на другой планете: так удивительны здесь пейзажи и климат. Именно на этом бархане проходили съёмки Белого солнца пустыни.
На этом наше совместное приключение подходит к концу и мы искренне прощаемся с каждым нашим гостем, приглашая Вас к нам за новыми впечатлениями в этот и новые туры. Поэтому говорим Вам не До свидания, а До новой встречи!.
Проводы: завершится наше путешествие около 18-19 часов, после чего мы завезём всех гостей куда им будет необходимо - в аэропорт, на вокзал либо к местам размещения в Махачкале/Каспийске.
Если нужно, я помогу подобрать гостиницу для отдыха после тура. Авиабилеты рекомендую брать начиная с рейса в 20:20.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортные иномарки (джипы и минивэны)
- Работа классных гидов-водителей
- Сопровождение на всех локациях, помощь в получении классных снимков и роликов
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Праздничная новогодняя вечеринка
- Уазики при подъёме в Гамсутль
- Советы по приобретении сувениров по приятным ценам самого лучшего качества
- Вкусное, разнообразное и очень сытное 3-разовое питание - завтраки, обеды и ужины по программе (все кроме завтрака в 1 день и ужина в 5 день). Если у Вас специфическое/ограниченное питание - свяжитесь со мной, обсудим как Вас накормить
- Кофе и чай, сваренные прямо на привалах + сладости к ним
- Угощение местным коньяком и вином
- Проживание в номерах/квартирах/домах по 2/3/4 человека со всеми удобствами, также возможно одноместное за доп оплату (см. доп услуги). 1 ночь в Дербенте и 3 ночи в горах
- Помощь в подборе проживания до/после тура и билетов до/из Махачкалы
- Национальные костюмы для фото
- Моя поддержка на всех этапах начиная с выбора тура, ответ на любые вопросы и в любое время. Мы с командой чувствуем ответственность за Вас всё время Вашего нахождения в Дагестане, не только на время тура
Что не входит в цену
- Экстремальные развлечения по желанию: катер - 1500 р/чел, прогулка верхом - 2000 р/чел, прогулка на квадроциклах - 1500 р/чел, зиплайн - 2000 р/чел, роупджампинг - 10000 р/чел. Цены ориентировочны и устанавливаются самим местом развлечения. Всё по желанию. Время работы и т.п. не зависит от организатора
- Экскурсия на вин завод - 1800-2200 р/чел, по желанию (бронировать необходимо заранее, сообщите мне о своём желании или нежелании время работы и т.п. не зависит от организатора)
- Личные траты - сувениры, алкогль
- Одноместное размещение - при желании
- Завтрак в 1 день до старта тура и ужин в 5 день после окончания тура
- Платья со шлейфом для фото и другой реквизит
- Билеты до/из Махачкалы и проживание до/после тура
О чём нужно знать до поездки
По объективным и независящим от организатора причинам (рекомендации Мчс, погодные и дорожные условия, угроза жизни и здоровью, технические работы и т. д.) список посещаемых локаций и их очерёдность, также как и очерёдность дней между собой, могут быть скорректированы координатором (в т. ч. заменены на аналогичные или отменены вообще). Также эти пункты могут быть скорректированы в связи с туристической нагрузкой на локациях из программы и с внезапным изменением графика работы туристических объектов.
Порядок дней, локаций и пр. между собой может быть изменён по усмотрению организатора без дополнительного предупреждения. Если для Вас очень важно знать какую-либо связанную с этим информацию - пожалуйста, уточните заранее.
В связи с частичной мобилизацией, объявленной на территории Рф, клиент обязан самостоятельно удостовериться в наличии у него права на выезд за пределы места прописки, в т. ч. в Республику Дагестан. В случае отмены тура по этой причине действуют общие правила отмены тура.
Скидка для компаний от 4-х человек не суммируется со скидкой по промокоду или для детей младше 10 лет. При этом любая из этих дополнительных скидок суммируется с основной скидкой на тур. Скидки не применяются автоматически. Пишите в личные сообщения - создам спец предложение.
Соблюдение дресс-кода - обязательное требование к гостям республики любого пола и возраста. Рекомендуем всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных, обтягивающих и прозрачных нарядов.
Пожелания к путешественнику
- Уважение к культуре и народам Дагестана, организаторам и другим гостям тура, окружающим.
- Соблюдение дресс-кода. Обязательно всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных и прозрачных нарядов. На места купания у моря это не распространяется.
- Связь со мной по всем вопросам, замечаниям и предложениям для своевременной координации отдыха.
- Своевременное уведомление о плохом самочувствии для возможности оказать медицинскую помощь.
- Следование указанием сопровождающих на локациях, соблюдение техники безопасности.
- Умеренность в алкоголе и других пристрастиях. - Связь с организаторами и группой в Вотсапе.