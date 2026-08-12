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Описание тура

Хотите отметить праздник в весёлой душевной компании, проведя новогодние каникулы в путешествии по гордой кавказской республике? Планируете увидеть главные достопримечательности Дагестана и насладиться видами самостоятельно либо с близкими? Вам точно ко мне!

Вас ждут: зажигательный банкет, самые известные места Дагестана, местные согревающие напитки после активных прогулок, свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами, очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью, душевная мини-компания до 16 человек, комфортное жильё со всеми удобствами в номерах, джипы и минивэны зарубежного производства (Mitsubishi Pajero, Toyota Alphard и др.) и местные горцы-гиды, которые обещают сделать Ваш отдых незабываемым. Все расходы включены в стоимость!

В т. ч. подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах.

Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) и детям до 10 лет предусмотрены скидки. Для уточнения размера и брони со скидкой пишите в личные сообщения. Автоматически скидка не применяется и обе эти скидки не суммируются. Также возможен индивидуальный тур в любые даты и на любое количество человек. Уточняйте условия в чате.

Кроме этого, мы с командой готовы:

подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.),

предоставить жильё другого формата за доп оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только),

предложить одноместное размещение за доп оплату,

организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.),

помочь с жильём до/после тура в любом месте,

организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания,

помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только).

И это не всё! Давайте обсудим в личных сообщениях всё что Вам нужно)