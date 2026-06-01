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От гор-великанов к Каспийскому морю: джип-тур «всё включено» по Дагестану в мини-группе

Катание на катере, аулы-призраки Гамсутль и Гоор, гастрономия, Сулакский каньон и Дербент
Отправляемся в кругосветку по Дагестану: объедем республику с севера на юг! Покажем вам всё, чем знаменит край: бескрайние пески бархана Сарыкум и бирюзу Чиркейского водохранилища, средневековые крепости и аутентичные горные
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сёла, старинные магалы Дербента и инопланетные пейзажи Салтинской теснины.

Впечатлений масса: вы будете пить кофе с видом на вершины, сделаете кадры на скале над пропастью, промчитесь по Чиркейскому водохранилищу на катере. В стоимость уже включены разнообразное питание, комфортабельное проживание и трансферы на джипе.

От гор-великанов к Каспийскому морю: джип-тур «всё включено» по Дагестану в мини-группе
От гор-великанов к Каспийскому морю: джип-тур «всё включено» по Дагестану в мини-группе
От гор-великанов к Каспийскому морю: джип-тур «всё включено» по Дагестану в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Дресс-код: одежда должна прикрывать зону декольте, плечи и колени. Также понадобится удобная обувь с нескользящей подошвой, солнечные очки, головной убор, крем с SPF, ветровка.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилища

Встретим вас и отправимся на бархан Сарыкум, вторую по величине песчаную дюну в мире. Затем посетим пещеру «Нохъо», где желающие промчатся на зиплайне или прыгнут с тарзанки над рекой Сулак. Проедем по смотровым площадкам Сулакского каньона и прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере. При желании можно проплыть по глади реки на сапе. Остановимся на кофе у Ирганайского водохранилища, а затем заселимся в гостиницу с видом на горы.

Бархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилищаБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилищаБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилищаБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилищаБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилищаБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилищаБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилищаБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилищаБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилищаБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилищаБархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилища
2 день

Салтинская теснина, плато Матлас и Хунзахское

Поедем в Салтинскую теснину — узкое ущелье с подземным водопадом, чьи струи пробиваются сквозь отверстие в потолке. Выпьем кофе у горной реки и отправимся на плато Матлас с головокружительными обрывами, ущельем и водопадом. Желающие прокатятся на зиплайне, багги, лошадях или квадроциклах. После обеда поднимемся на Хунзахское плато: к Цолотлинскому каньону, водопадам Тобот и Итлятляр и Аранийской крепости. Вечером поужинаем домашней горской кухней с видами на вершины.

Салтинская теснина, плато Матлас и ХунзахскоеСалтинская теснина, плато Матлас и ХунзахскоеСалтинская теснина, плато Матлас и ХунзахскоеСалтинская теснина, плато Матлас и ХунзахскоеСалтинская теснина, плато Матлас и ХунзахскоеСалтинская теснина, плато Матлас и ХунзахскоеСалтинская теснина, плато Матлас и ХунзахскоеСалтинская теснина, плато Матлас и ХунзахскоеСалтинская теснина, плато Матлас и Хунзахское
3 день

Музей истории Гуниба, Карадахская теснина, Старый Гоор и Язык Тролля

Утром погуляем по парку им. Расула Гамзатова, откуда открываются виды на горы, и посетим музей истории Гуниба, чтобы узнать о Кавказской войне и быте и традициях аварского народа. Выпьем кофе в живописной локации, а после прибудем в Карадахскую теснину — узкий проход между каменными стенами. Напоминает декорации к фантастическому фильму. Заедем в аул Старый Гоор, где сохранились старинные башни, и на Язык Тролля — скальный выступ над пропастью. В селе Дарада-Мурада встретим закат, сидя у костра, уютно закутавшись в пледы и попивая душистый чай.

Музей истории Гуниба, Карадахская теснина, Старый Гоор и Язык ТролляМузей истории Гуниба, Карадахская теснина, Старый Гоор и Язык ТролляМузей истории Гуниба, Карадахская теснина, Старый Гоор и Язык ТролляМузей истории Гуниба, Карадахская теснина, Старый Гоор и Язык ТролляМузей истории Гуниба, Карадахская теснина, Старый Гоор и Язык ТролляМузей истории Гуниба, Карадахская теснина, Старый Гоор и Язык ТролляМузей истории Гуниба, Карадахская теснина, Старый Гоор и Язык ТролляМузей истории Гуниба, Карадахская теснина, Старый Гоор и Язык ТролляМузей истории Гуниба, Карадахская теснина, Старый Гоор и Язык ТролляМузей истории Гуниба, Карадахская теснина, Старый Гоор и Язык Тролля
4 день

Аул-призрак Гамсутль, селение Чох, экраноплан «Лунь» и вечер в Дербенте

Отправимся в аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 м и прогуляемся по заброшенным улочкам. А затем побываем в ауле Чох, стоящем на пересечении шести дорог Великого Шелкового пути. И полюбуемся террасами — живописными ступенчатыми склонами. Дальше поедем на Каспийское море, в Дербент. Осмотрим экраноплан «Лунь» — чудо советской инженерной мысли. Ужинать будем в ресторане с живой музыкой.

Аул-призрак Гамсутль, селение Чох, экраноплан «Лунь» и вечер в ДербентеАул-призрак Гамсутль, селение Чох, экраноплан «Лунь» и вечер в ДербентеАул-призрак Гамсутль, селение Чох, экраноплан «Лунь» и вечер в ДербентеАул-призрак Гамсутль, селение Чох, экраноплан «Лунь» и вечер в ДербентеАул-призрак Гамсутль, селение Чох, экраноплан «Лунь» и вечер в ДербентеАул-призрак Гамсутль, селение Чох, экраноплан «Лунь» и вечер в ДербентеАул-призрак Гамсутль, селение Чох, экраноплан «Лунь» и вечер в ДербентеАул-призрак Гамсутль, селение Чох, экраноплан «Лунь» и вечер в ДербентеАул-призрак Гамсутль, селение Чох, экраноплан «Лунь» и вечер в Дербенте
5 день

Свободное время на море, цитадель Нарын-Кала, магалы и Джума-мечеть

Утром — свободное время, чтобы пройтись по набережной и искупаться в море. Затем посетим цитадель Нарын-Кала, полюбуемся открывающейся с крепостных стен панорамой, прогуляемся по древним магалам Старого города и увидим старейшую в России Джума-мечеть. После обеда по желанию заглянем на рынок за специями, сладостями и сувенирами. И отвезём вас в аэропорт.

Свободное время на море, цитадель Нарын-Кала, магалы и Джума-мечетьСвободное время на море, цитадель Нарын-Кала, магалы и Джума-мечетьСвободное время на море, цитадель Нарын-Кала, магалы и Джума-мечетьСвободное время на море, цитадель Нарын-Кала, магалы и Джума-мечетьСвободное время на море, цитадель Нарын-Кала, магалы и Джума-мечетьСвободное время на море, цитадель Нарын-Кала, магалы и Джума-мечетьСвободное время на море, цитадель Нарын-Кала, магалы и Джума-мечетьСвободное время на море, цитадель Нарын-Кала, магалы и Джума-мечетьСвободное время на море, цитадель Нарын-Кала, магалы и Джума-мечеть

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Входные билеты
  • Катание на катере
  • Помощь в бронировании гостиницы, дополнительный трансфер (если прилетаете раньше или задерживаетесь)
  • Индивидуальная поддержка во время подготовки к путешествию и консультация с подбором авиабилета
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 13 000 ₽
  • Катание на сапах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 8:30. Вы можете прилететь в Дагестан за день до начала тура или до 6:00 1-го дня. Мы встретим вас в аэропорту или у гостиницы и отвезём к месту сбора
Завершение: Аэропорт Дербента. Рекомендуем бронировать обратные рейсы не ранее 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Путешественник и турлидер, директор туристической компании, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей, веду блог. С командой подготовил для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением
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и транспортом. Лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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