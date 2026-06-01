Описание тура
Организационные детали
Дресс-код: одежда должна прикрывать зону декольте, плечи и колени. Также понадобится удобная обувь с нескользящей подошвой, солнечные очки, головной убор, крем с SPF, ветровка.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилища
Встретим вас и отправимся на бархан Сарыкум, вторую по величине песчаную дюну в мире. Затем посетим пещеру «Нохъо», где желающие промчатся на зиплайне или прыгнут с тарзанки над рекой Сулак. Проедем по смотровым площадкам Сулакского каньона и прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере. При желании можно проплыть по глади реки на сапе. Остановимся на кофе у Ирганайского водохранилища, а затем заселимся в гостиницу с видом на горы.
Салтинская теснина, плато Матлас и Хунзахское
Поедем в Салтинскую теснину — узкое ущелье с подземным водопадом, чьи струи пробиваются сквозь отверстие в потолке. Выпьем кофе у горной реки и отправимся на плато Матлас с головокружительными обрывами, ущельем и водопадом. Желающие прокатятся на зиплайне, багги, лошадях или квадроциклах. После обеда поднимемся на Хунзахское плато: к Цолотлинскому каньону, водопадам Тобот и Итлятляр и Аранийской крепости. Вечером поужинаем домашней горской кухней с видами на вершины.
Музей истории Гуниба, Карадахская теснина, Старый Гоор и Язык Тролля
Утром погуляем по парку им. Расула Гамзатова, откуда открываются виды на горы, и посетим музей истории Гуниба, чтобы узнать о Кавказской войне и быте и традициях аварского народа. Выпьем кофе в живописной локации, а после прибудем в Карадахскую теснину — узкий проход между каменными стенами. Напоминает декорации к фантастическому фильму. Заедем в аул Старый Гоор, где сохранились старинные башни, и на Язык Тролля — скальный выступ над пропастью. В селе Дарада-Мурада встретим закат, сидя у костра, уютно закутавшись в пледы и попивая душистый чай.
Аул-призрак Гамсутль, селение Чох, экраноплан «Лунь» и вечер в Дербенте
Отправимся в аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 м и прогуляемся по заброшенным улочкам. А затем побываем в ауле Чох, стоящем на пересечении шести дорог Великого Шелкового пути. И полюбуемся террасами — живописными ступенчатыми склонами. Дальше поедем на Каспийское море, в Дербент. Осмотрим экраноплан «Лунь» — чудо советской инженерной мысли. Ужинать будем в ресторане с живой музыкой.
Свободное время на море, цитадель Нарын-Кала, магалы и Джума-мечеть
Утром — свободное время, чтобы пройтись по набережной и искупаться в море. Затем посетим цитадель Нарын-Кала, полюбуемся открывающейся с крепостных стен панорамой, прогуляемся по древним магалам Старого города и увидим старейшую в России Джума-мечеть. После обеда по желанию заглянем на рынок за специями, сладостями и сувенирами. И отвезём вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|45 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Входные билеты
- Катание на катере
- Помощь в бронировании гостиницы, дополнительный трансфер (если прилетаете раньше или задерживаетесь)
- Индивидуальная поддержка во время подготовки к путешествию и консультация с подбором авиабилета
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 13 000 ₽
- Катание на сапах