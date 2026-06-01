1 день

Бархан Сарыкум, пещеры «Нохъо», Сулакский каньон, прогулка на катере и водохранилища

Встретим вас и отправимся на бархан Сарыкум, вторую по величине песчаную дюну в мире. Затем посетим пещеру «Нохъо», где желающие промчатся на зиплайне или прыгнут с тарзанки над рекой Сулак. Проедем по смотровым площадкам Сулакского каньона и прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере. При желании можно проплыть по глади реки на сапе. Остановимся на кофе у Ирганайского водохранилища, а затем заселимся в гостиницу с видом на горы.