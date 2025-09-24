Групповая
до 20 чел.
Вековой «Питейный дом» в Майкопе
Посетите водочный завод «Питейный дом» в Майкопе и узнайте секреты производства крепких напитков. История и интерактив ждут вас
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
А поехали в Лаго-Наки?
Индивидуальная экскурсия по плато Лаго-Наки: смотровые площадки, пещеры и тайные места ждут вас! Погрузитесь в атмосферу горной Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Майкоп: встреча с горами
Погрузитесь в атмосферу Адыгеи, сменив городской шум на горные пейзажи и свежий воздух. Простая прогулка с видами на Лаго-Наки и реку Белую
Начало: В городском парке
Сегодня в 10:00
27 сен в 10:30
1400 ₽ за человека
