2 день

Гуамское ущелье

В этот день нас ждёт захватывающее приключение в одном из самых интересных мест Краснодарского края – Гуамском ущелье.

Отправляемся в Гуамское ущелье.

Путь проходит по дну живописного ущелья вдоль реки Курджипс.

При наличии переправы можно будет посетить Монахову пещеру и водопад.

Нас ждут множество прекрасных смотровых площадок и сотни мест для красивых фотографий.

Пройдем мимо водопада на реке Сухая Балка, выйдем в поселок Мезмай и проедем до начала тропы на Орлиную полку.

Оттуда с высоты мы увидим почти все Гуамское ущелье.

Проживание: гостевой дом. Автобус: 222 км. Пешком: около 15 км. Питание: завтрак, ужин.