Сбор группы в Краснодаре на ж/д в 10:00.
Трансфер Краснодар – Каменномостский (170 км, 3 часа), размещение в гостинице.
Начнем знакомство с Адыгеей с экскурсии в Хаджохскую Теснину.
Глубина каньона достигает 20 м при длине 450-500 м.
Ширина – 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров.
В этой теснине река Белая несется со страшной силой.
После посещения Хаджохской теснины пройдем через живописный пляж под названием Черный шум.
Проживание: гостевой дом. Автобус: 170 км. Пешком: до 5 км. Питание: ужин.
В этот день нас ждёт захватывающее приключение в одном из самых интересных мест Краснодарского края – Гуамском ущелье.
Отправляемся в Гуамское ущелье.
Путь проходит по дну живописного ущелья вдоль реки Курджипс.
При наличии переправы можно будет посетить Монахову пещеру и водопад.
Нас ждут множество прекрасных смотровых площадок и сотни мест для красивых фотографий.
Пройдем мимо водопада на реке Сухая Балка, выйдем в поселок Мезмай и проедем до начала тропы на Орлиную полку.
Оттуда с высоты мы увидим почти все Гуамское ущелье.
Проживание: гостевой дом. Автобус: 222 км. Пешком: около 15 км. Питание: завтрак, ужин.
В этот день мы испытаем свои силы в водном туризме – нас ждет сплав на рафте по горной реке Белая.
Сплав начинается в районе поселка Хамышки.
Под руководством опытных инструкторов мы отправимся в захватывающее плавание по бурной воде, чтобы испытать ни с чем несравнимые ощущения адреналинового взрыва!
На сплаве возможно заказать видеосъемку и запечатлеть все ваши эмоции.
После сплава можно остановиться на смотровых площадках над Гранитным каньоном, проникнуться красотой голубого потока, зажатого в каменные тиски.
Казалось, эмоциональный резерв исчерпан.
Пополним запасы энергии – геотермальные источники расслабят усталые тела и подарят чувство покоя и умиротворения.
Это лучшее завершение насыщенного событиями дня!
Проживание: гостевой дом. Автобус: 60 км. Рафтинг. Питание: завтрак, ужин.
В этот нас ждет треккинг по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми стенами, скалистыми террасами, гротами и узкими скальными коридорами среди буковых лесов и колхидского плюща.
Название “Руфабго” означает – «бешеный», и это не случайно!
Мы увидим 7 водопадов реки Руфабго: Шнурок-2, Девичьи косы, Чаша любви, Шнурок, Сердце Руфабго, Каскадный и Шум.
Здесь мы проведем фотосессию и вдоволь полюбуемся водной стихией, чтобы ощутить первозданную мощь Руфабго.
По желанию группы возможно посещение Сквозного грота и шикарных смотровых площадок над Хаджохской тесниной с видом на ущелье Мешоко.
В этот день также возможны посещение экстрим-парка в ущелье Мишоко и конная прогулка на скалу Чертов палец.
Проживание: гостевой дом. Пешком: от 7 до 18 км. Питание: завтрак, перекус, ужин.
Нас ждет пешее путешествие по плато Лаго-Наки.
После завтрака отправимся на КПП заповедника, откуда и начнется наш маршрут.
Мы совершим продолжительную прогулку по территории заповедника, сделаем яркие фото в зоне альпийских лугов.
Пройдем через «Каменное море», чтобы увидеть бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно белыми пятнами снежников.
Нам откроется захватывающая панорама с высоты более двух километров – седой Оштен, гора Фишт и другие пики.
Маршрут не требует специальной подготовки.
После треккинга успеем посетить Большую Азишскую пещеру.
Она расположена на высоте 1520 м над уровнем моря, среди буковых и пихтовых лесов.
Пещера поистине уникальна – здесь мы увидим всевозможные натечные наросты (сталактиты и сталагмиты), огромные гроты и даже подземную речку.
Возраст Большой Азишской пещеры более двух миллионов лет.
На протяжении веков пещера хранила свои тайны, чтобы сегодня открыть их нам!
Естественная красота пещеры подсвечена с помощью рук человека – мягкое сияние светильников делает подземные галереи действительно незабываемыми.
Проживание: гостевой дом. Автобус: 80 км. Пешком: 17 км. Питание: завтрак, перекус, ужин.
Прощание с Адыгеей, отъезд участников домой.
Каменномостский – Краснодар.
Автобус: 170 км. Питание: завтрак.
Тур предполагает ночевки в гостевом доме.
Ночевки в гостевом доме, 2-х, 3-х, 4-х местное размещение.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.