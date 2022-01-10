07:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе (сбор за 20 мин.).
Переезд в пос. Тульский (~ 150 км).
Отдых на термальных источниках.
Поднимаясь на поверхность, подземные воды нагреваются до +30 и выше градусов, а заодно насыщаются бромом, йодом, кальцием и другими полезными веществами.
Такой «коктейль» снимает стресс, замедляет процессы старения, улучшает самочувствие и настроение.
База отдыха «Водная Ривьера» – это пять термальных бассейнов под открытым небом разной температуры от 20 до 40 градусов (4 взрослых и 1 детский), оборудованный теплый зал для отдыха, раздевалки, душевые, кафе.
Территория базы оборудована уютными беседками и мангалами (с собой иметь купальник, полотенце, тапочки и др. купальные принадлежности).
Прибытие в п.Каменномостский, размещение в ГК «Водопады Руфабго» (гостевой дом «За рекой).
Свободное время, отдых.
Посещение водопадов Руфабго.
В переводе с адыгского языка "Руфабго" означает "белая возвышенность".
Такое название они получили по цвету стремительно падающей воды, привлекающей внимание путешественников.
Целый каскад водопадов, которые носят свои имена: «Три братца», «Каскадный», «Девичья коса» или «Шнурок», «Сердце Руфабго» и т.д.
18:00 Возвращение в ГК «Водопады Руфабго».
Ужин (самостоятельно, не входит в стоимость).
Свободное время, отдых.
08:00 Завтрак.
Экскурсия в Большую Азишскую пещеру.
Дорогу в «подземное царство» обнаружили больше века назад.
Один из сводов обрушился, провал заметили местные жители.
Но только в 1987 году коридор оборудовали лестницей для туристов.
Запоминающиеся названия растущих снизу и сверху «сосулек» стали особенностью этого места: сталактиты, сталагмиты, сталагматы.
Чтобы каменный отросток прибавил в росте хотя бы 1 сантиметр, требуется не менее 100 лет.
Далее желающие смогут подняться на внедорожниках на плато Лаго-Наки и полюбоваться восхитительными горными панорамами.
Обед в кафе (за доп. плату).
Свободное время для катания на надувных плюшках, покупки сувениров на местном рынке, дегустации травяного чая и меда от местных производителей.
18:00 Возвращение в ГК «Водопады Руфабго».
Ужин (за доп. плату).
Свободное время, отдых.
08:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
Посещение Хаджохской теснины (каньона р. Белой) – одной из самых знаменитых достопримечательностей горной Адыгеи.
Хаджохская теснина представляет собой узкий каменный каньон между двух обрывистых берегов, на дне которого бьется, клокочет и неистовствует своенравная река Белая.
Зимой теснина особенно живописна: высокие каменные стены украшают свисающие сосульки, а ледяная бахрома придает нарядность ущелью.
Обед в кафе (по желанию за доп.плату).
Непродолжительный переезд в п. Победа.
Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь.
Осмотр самого высокогорного монастыря в нашей стране, построенного старцами из Афона, – места непрекращающихся молитв о спасении человечества.
Также мы посетим источник святого великомученика и целителя Пантелеймона у горы Физиабго, откуда и увидим всю панораму монастырских построек и окрестностей.
Наберем воды, желающие смогут окунуться в купели.
От дороги на Святой источник можно спуститься к пещерным кельям монастыря.
Пещера пробита в плотных песчаниках первыми монахами-отшельниками задолго до основания самого монастыря.
17:00 Выезд в Краснодар.
21:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно).
Тур предусматривает проживание в гостевом доме "Водопады Руфабго" в двухместных номерах стандарт.
Одежда должна быть по погоде, удобной и не стеснять движений.
Для купания в термальных источниках необходимо иметь:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Тур начинается и заканчивается у Драмтеатра (Главная городская площадь, 2, Краснодар).