Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею

Адыгея - идеальное место, чтобы отдохнуть на Новогодние праздники всей семьей! В этом туре вы увидите целые каскады

4.7
3 отзыва
Адыгея – идеальное место, чтобы отдохнуть на Новогодние праздники всей семьей! В этом туре вы увидите целые каскады водопадов, подземное царство с древними сталактитами и великолепные горные панорамы, а также расслабитесь на термальных источниках и продегустируете травяной чай с медом от местных производителей.
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Ближайшие даты:
02
янв
04
янв

Что вас ожидает 🤩

Живительные термальные воды
Живительные термальные воды
Отдых на термальных источниках снимает стресс, замедляет процессы старения, улучшает самочувствие и настроение
Таинственная Азишская пещера
Таинственная Азишская пещера
Подземное царство со сталактитами, сталагмитами и сталагматами
Знаменитые водопады Руфабго
Знаменитые водопады Руфабго
Целый каскад водопадов, которые носят свои имена: «Три братца», «Каскадный», «Девичья коса» или «Шнурок», «Сердце Руфабго»
Древняя Хаджохская теснина
Древняя Хаджохская теснина
Зимой теснина особенно живописна: высокие каменные стены украшают свисающие сосульки, а ледяная бахрома придает нарядность ущелью.
Веселые зимние покатушки в горах
Веселые зимние покатушки в горах
Свободное время для катания на надувных плюшках и покупки сувениров на местном рынке

Программа тура по дням

1 день
Встреча, отдых на термальных источниках, водопады Руфабго

07:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе (сбор за 20 мин.).

Переезд в пос. Тульский (~ 150 км).

Отдых на термальных источниках.

Поднимаясь на поверхность, подземные воды нагреваются до +30 и выше градусов, а заодно насыщаются бромом, йодом, кальцием и другими полезными веществами.

Такой «коктейль» снимает стресс, замедляет процессы старения, улучшает самочувствие и настроение.

База отдыха «Водная Ривьера» – это пять термальных бассейнов под открытым небом разной температуры от 20 до 40 градусов (4 взрослых и 1 детский), оборудованный теплый зал для отдыха, раздевалки, душевые, кафе.

Территория базы оборудована уютными беседками и мангалами (с собой иметь купальник, полотенце, тапочки и др. купальные принадлежности).

Прибытие в п.Каменномостский, размещение в ГК «Водопады Руфабго» (гостевой дом «За рекой).

Свободное время, отдых.

Посещение водопадов Руфабго.

В переводе с адыгского языка "Руфабго" означает "белая возвышенность".

Такое название они получили по цвету стремительно падающей воды, привлекающей внимание путешественников.

Целый каскад водопадов, которые носят свои имена: «Три братца», «Каскадный», «Девичья коса» или «Шнурок», «Сердце Руфабго» и т.д.

18:00 Возвращение в ГК «Водопады Руфабго».

Ужин (самостоятельно, не входит в стоимость).

Свободное время, отдых.

Встреча, отдых на термальных источниках, водопады РуфабгоВстреча, отдых на термальных источниках, водопады Руфабго
2 день
Экскурсия в Большую Азишскую пещеру, плато Лаго-Наки

08:00 Завтрак.

Экскурсия в Большую Азишскую пещеру.

Дорогу в «подземное царство» обнаружили больше века назад.

Один из сводов обрушился, провал заметили местные жители.

Но только в 1987 году коридор оборудовали лестницей для туристов.

Запоминающиеся названия растущих снизу и сверху «сосулек» стали особенностью этого места: сталактиты, сталагмиты, сталагматы.

Чтобы каменный отросток прибавил в росте хотя бы 1 сантиметр, требуется не менее 100 лет.

Далее желающие смогут подняться на внедорожниках на плато Лаго-Наки и полюбоваться восхитительными горными панорамами.

Обед в кафе (за доп. плату).

Свободное время для катания на надувных плюшках, покупки сувениров на местном рынке, дегустации травяного чая и меда от местных производителей.

18:00 Возвращение в ГК «Водопады Руфабго».

Ужин (за доп. плату).

Свободное время, отдых.

Экскурсия в Большую Азишскую пещеру, плато Лаго-НакиЭкскурсия в Большую Азишскую пещеру, плато Лаго-НакиЭкскурсия в Большую Азишскую пещеру, плато Лаго-НакиЭкскурсия в Большую Азишскую пещеру, плато Лаго-Наки
3 день
Хаджохская теснина, экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, отъезд

08:00 Завтрак.

Освобождение номеров.

Посещение Хаджохской теснины (каньона р. Белой) – одной из самых знаменитых достопримечательностей горной Адыгеи.

Хаджохская теснина представляет собой узкий каменный каньон между двух обрывистых берегов, на дне которого бьется, клокочет и неистовствует своенравная река Белая.

Зимой теснина особенно живописна: высокие каменные стены украшают свисающие сосульки, а ледяная бахрома придает нарядность ущелью.

Обед в кафе (по желанию за доп.плату).

Непродолжительный переезд в п. Победа.

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь.

Осмотр самого высокогорного монастыря в нашей стране, построенного старцами из Афона, – места непрекращающихся молитв о спасении человечества.

Также мы посетим источник святого великомученика и целителя Пантелеймона у горы Физиабго, откуда и увидим всю панораму монастырских построек и окрестностей.

Наберем воды, желающие смогут окунуться в купели.

От дороги на Святой источник можно спуститься к пещерным кельям монастыря.

Пещера пробита в плотных песчаниках первыми монахами-отшельниками задолго до основания самого монастыря.

17:00 Выезд в Краснодар.

21:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно).

Хаджохская теснина, экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, отъездХаджохская теснина, экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме "Водопады Руфабго" в двухместных номерах стандарт. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в отеле 2-х мест. номера с удобствами
  • Питание: 2 завтрака
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание на маршруте
  • Входные билеты на экскурсионные объекты (взр. /дет): термальные источники – 1000/500 руб. Большая Азишская пещера – 600/300 руб. внедорожники на плато Лаго-Наки ~ 600 руб. Хаджохская теснина - 500/250 руб. экскурсия по монастырю – 100 руб. посещение пещеры при монастыре – 100 руб. катание на санках ~ 300 руб. /30 мин стоимость входных билетов может меняться, уточняйте при бронировании.
  • Термальные источники – 1000/500 руб.
  • Большая Азишская пещера – 600/300 руб.
  • Внедорожники на плато Лаго-Наки ~ 600 руб.
  • Хаджохская теснина - 500/250 руб.
  • Экскурсия по монастырю – 100 руб.
  • Посещение пещеры при монастыре – 100 руб.
  • Катание на санках ~ 300 руб. /30 мин
  • Стоимость входных билетов может меняться, уточняйте при бронировании
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда должна быть по погоде, удобной и не стеснять движений.

Для купания в термальных источниках необходимо иметь:

  • купальник;
  • полотенце;
  • тапочки и др. купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начинается и заканчивается тур?

Тур начинается и заканчивается у Драмтеатра (Главная городская площадь, 2, Краснодар).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
10 янв 2022
Тур неплохой, но очень неудачное включение в программу Свято-Михайло-Афонской пустыни. 6 часов, фактически целый день на объект не на который достаточно 1 часа, очень жалко времени, тем более когда всего три дня на тур. На мой взгляд, это время можно было провести более полезно
Также неудобное время начала и окончания тура. Из-за раннего начала и позднего окончания, вынуждены добавить к туру по одному дню в начале и конце туру, чтобы приехать заранее в Краснодар и успеть к началу, и в конце, так как плановое время окончание экскурсии по программе не позволяло без риска успеть брать билеты на рейс. Таким образом вместо 3-х дней получается 5 дней с доп. расходами на гостиницу.
Д
10 янв 2022
Ездили в Адыгею в период с 4 по 6 января. Все очень здорово, тур очень насыщенный, за что большое спасибо! Единственное хочу обратить внимание на тот факт, что очень много времени отведено на помещение монастыря на 3 день. Так как тур не паломнический, 5 часов для монастыря это очень много, в связи с чем обращаю внимание организаторов на возможную корректировку этого дня и изменение его в сторону добавления ещё какой-либо красивой локации с видом на горные вершины.
А
10 янв 2022
Спасибо, за такую замечательную программу) нам все очень понравилось 😍

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