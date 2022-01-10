Адыгея – идеальное место, чтобы отдохнуть на Новогодние праздники всей семьей! В этом туре вы увидите целые каскады водопадов, подземное царство с древними сталактитами и великолепные горные панорамы, а также расслабитесь на термальных источниках и продегустируете травяной чай с медом от местных производителей.

Свободное время для катания на надувных плюшках и покупки сувениров на местном рынке

Зимой теснина особенно живописна: высокие каменные стены украшают свисающие сосульки, а ледяная бахрома придает нарядность ущелью.

Целый каскад водопадов, которые носят свои имена: «Три братца», «Каскадный», «Девичья коса» или «Шнурок», «Сердце Руфабго»

Подземное царство со сталактитами, сталагмитами и сталагматами

Отдых на термальных источниках снимает стресс, замедляет процессы старения, улучшает самочувствие и настроение

Программа тура по дням

1 день Встреча, отдых на термальных источниках, водопады Руфабго

07:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе (сбор за 20 мин.). Переезд в пос. Тульский (~ 150 км). Отдых на термальных источниках. Поднимаясь на поверхность, подземные воды нагреваются до +30 и выше градусов, а заодно насыщаются бромом, йодом, кальцием и другими полезными веществами. Такой «коктейль» снимает стресс, замедляет процессы старения, улучшает самочувствие и настроение. База отдыха «Водная Ривьера» – это пять термальных бассейнов под открытым небом разной температуры от 20 до 40 градусов (4 взрослых и 1 детский), оборудованный теплый зал для отдыха, раздевалки, душевые, кафе. Территория базы оборудована уютными беседками и мангалами (с собой иметь купальник, полотенце, тапочки и др. купальные принадлежности). Прибытие в п.Каменномостский, размещение в ГК «Водопады Руфабго» (гостевой дом «За рекой). Свободное время, отдых. Посещение водопадов Руфабго. В переводе с адыгского языка "Руфабго" означает "белая возвышенность". Такое название они получили по цвету стремительно падающей воды, привлекающей внимание путешественников. Целый каскад водопадов, которые носят свои имена: «Три братца», «Каскадный», «Девичья коса» или «Шнурок», «Сердце Руфабго» и т.д. 18:00 Возвращение в ГК «Водопады Руфабго». Ужин (самостоятельно, не входит в стоимость). Свободное время, отдых.

2 день Экскурсия в Большую Азишскую пещеру, плато Лаго-Наки

08:00 Завтрак. Экскурсия в Большую Азишскую пещеру. Дорогу в «подземное царство» обнаружили больше века назад. Один из сводов обрушился, провал заметили местные жители. Но только в 1987 году коридор оборудовали лестницей для туристов. Запоминающиеся названия растущих снизу и сверху «сосулек» стали особенностью этого места: сталактиты, сталагмиты, сталагматы. Чтобы каменный отросток прибавил в росте хотя бы 1 сантиметр, требуется не менее 100 лет. Далее желающие смогут подняться на внедорожниках на плато Лаго-Наки и полюбоваться восхитительными горными панорамами. Обед в кафе (за доп. плату). Свободное время для катания на надувных плюшках, покупки сувениров на местном рынке, дегустации травяного чая и меда от местных производителей. 18:00 Возвращение в ГК «Водопады Руфабго». Ужин (за доп. плату). Свободное время, отдых.

3 день Хаджохская теснина, экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, отъезд