2 день

Майкоп

Завтрак в поезде.

13:07 – прибытие поезда в г. Майкоп.

(01.05, 08.05, 15.05, 22.05—прибытие поезда в г. Майкоп в 12:35).

Встреча гостей на станции.

Посадка в автобус, переезд к Хаджохской теснине, 40 км.

Прогулка в Хаджохскую теснину. Хаджохская теснина представляет из себя каньон реки Белая, где река входит в узкое русло, созданное скалами, превращаясь из широкой и мелководной в глубоководный бурный поток. В самом узком месте глубина реки достигает 8 метров. А расстояние между ее скалистыми берегами – 1 метр. Естественно, людьми сложено много легенд об этом месте.

Посещение Хаджохского дольмена. Дольмены – одно из самых таинственных сооружений в истории человечества. Адыги называли дольмены «домами карликов», в которые въезжали, восседая на зайце. Есть возможность увидеть хорошо сохранившееся палеолитическое сооружение и самому решить, какой из легенд стоит верить.

Трансфер в Майкоп.

Ужин в Майкопе из блюд национальной кухни с выступлением исполнителей национального танца.

Дегустация адыгейского сыра. Адыгейский сыр – фирменный продукт Республики Адыгея, получивший всемирную известность во времена Олимпиады-80. И сегодня адыгейский сыр – обязательный компонент ежедневного питания адыгов. Легендарный «дар богов» является основой и ингредиентом многих блюд национальной кухни.

Трансфер на вокзал.

18:40—отправление поезда.