Встреча на Казанском вокзале, посадка в поезд.
11:00 - отправление туристического поезда № 930 из Москвы.
(14.05.2022, 21.05.2022, 28.05.2022, 04.06.2022 отправление поезда в 10:50).
Отдых в поезде.
Первый длинный день в поезде даст время переключиться с повседневного ритма жизни на путешествие под стук колес и пролетающие за окном пейзажи нашей необъятной страны.
Всем участникам будут предложен ассортимент настольных игр, включенных в стоимость тура.
Завтрак в поезде.
13:07 – прибытие поезда в г. Майкоп.
(01.05, 08.05, 15.05, 22.05—прибытие поезда в г. Майкоп в 12:35).
Встреча гостей на станции.
Посадка в автобус, переезд к Хаджохской теснине, 40 км.
Прогулка в Хаджохскую теснину. Хаджохская теснина представляет из себя каньон реки Белая, где река входит в узкое русло, созданное скалами, превращаясь из широкой и мелководной в глубоководный бурный поток. В самом узком месте глубина реки достигает 8 метров. А расстояние между ее скалистыми берегами – 1 метр. Естественно, людьми сложено много легенд об этом месте.
Посещение Хаджохского дольмена. Дольмены – одно из самых таинственных сооружений в истории человечества. Адыги называли дольмены «домами карликов», в которые въезжали, восседая на зайце. Есть возможность увидеть хорошо сохранившееся палеолитическое сооружение и самому решить, какой из легенд стоит верить.
Трансфер в Майкоп.
Ужин в Майкопе из блюд национальной кухни с выступлением исполнителей национального танца.
Дегустация адыгейского сыра. Адыгейский сыр – фирменный продукт Республики Адыгея, получивший всемирную известность во времена Олимпиады-80. И сегодня адыгейский сыр – обязательный компонент ежедневного питания адыгов. Легендарный «дар богов» является основой и ингредиентом многих блюд национальной кухни.
Трансфер на вокзал.
18:40—отправление поезда.
Завтрак в поезде.
07:42 - прибытие к ж/д вокзал г. Нальчик, встреча с гидом, посадка в автобус.
Трансфер на поляну Азау — нас ждет Эльбрус! Мы совершим подъем по новейшей канатной дороге на высоту 3846 метров на самую высокогорную в Европе станцию Гара-Баши. Она построена в 2015 году и отвечает самым современным европейским требованиям притязательного туриста.
Мастер-класс «на высоте» по приготовлению национальных хычинов, где каждый может стать настоящим поваром и узнать все кулинарные секреты.
Обед в кафе на поляне Азау.
Трансфер в Нальчик.
Остановка на Поляне Нарзанов – место, где из-под земли выходят минерализованные воды. Всего там три источника, можно не только вдоволь напиться из каждого, но и налить немного воды с собой.
Трансфер на ж/д вокзал.
20:00—отправление поезда.
Завтрак в поезде.
06:22 – прибытие поезда на ж/д вокзал города Грозный.
09:00—встреча гостей на перроне вокзала города Грозный.
Посещение Нихалоевских водопадов на территории Аргунского государственного заповедника. Нихалоевские водопады — одно из прекраснейших мест Чеченской Республики.
Обед в кафе.
Посадка в автобусы, трансфер в Грозный.
Обзорная автобусная и пешеходная экскурсии по городу. Посещение высотной смотровой площадки, Мечети «Сердце Чечни», Цветочного парка.
Нас ждет ужин в городе с мастер-классом по приготовлению национальных пирогов – чепалгаш — очень тонких, нежных и вкусных!
Трансфер на жд вокзал г. Грозный.
22:00—посадка в поезд.
23:00—отправление поезда.
06:46 – прибытие поезда на станцию Кизилюрт. Встреча с гидом, посадка в автобус.
Трансфер в кафе.
Завтрак в кафе с национальным колоритом. Гости отведают свежеприготовленный чай из настоящего самовара и домашние чуду (пироги с начинками). Также здесь можно фотографироваться в национальных одеждах и купить домой полезные продукты местного производства.
Трансфер на Сулакский каньон. Прибытие на смотровую площадку. Готовьте фотоаппараты – от видов каньона захватывает дух!
Трансфер в форелевое хозяйство «Главрыба». Здесь можно отдохнуть, полюбовавшись еще раз прекрасным видом и отведать свежевыловленную форель. Также нас ждет небольшая экскурсия по форелевому хозяйству.
Обед в форелевом хозяйстве.
Трансфер на бархан Сарыкум.
Экскурсия по территории музея-заповедника. Бархан Сарыкум отделен от среднеазиатских пустынь 300 километрами Каспийского моря. Кинофильм «Белое солнце пустыни» снимался именно здесь!
Трансфер в отель Сары-Кум.
Ужин в национальном стиле. Мы уверены, что кухня Дагестана не оставит вас равнодушными, а разнообразные блюда и напитки кухни добавят кавказской атмосферы этому прекрасному застолью.
Трансфер на ж/д вокзал ст. Кизилюрт.
19:57—отправление поезда со ст. Кизилюрт.
Завтрак в поезде.
07:10 – прибытие поезда на жд вокзал Кисловодск. Встреча гостей, посадка в автобус.
Трансфер в Пятигорск.
Экскурсия по парку «Цветник». Это историческое место – сердце города.
На высоте находится самая важная скульптура, символизирующая город – орел, сжимающий в когтях змею.
Посещение пятигорского Провала – маленького озера ярко-голубого цвета в толще горного массива.
Трансфер в Казачье Подворье.
Вы пробовали чечевичный суп с мятой?
А бывали на восточно-казачьем чаепитии?
И даже не слушали казачьи сказки?
А знаете, что такое «казачий боулинг»? И какие диковинные «казачьи законы» и традиции бережно хранят хозяева «Казачьего подворья?»
В это путешествии мы предлагаем все узнать и попробовать на вкус!
Экскурсия и ранний обед с казаками с элементами колоритной казачьей кухни.
Трансфер в Кисловодск.
Обзорная экскурсия по Кисловодску. Визит к каскадной лестнице.
Посещение центра города.
16:21—отправление поезда со ст. Кисловодск.
Свободное время для отдыха в поезде.
Настольные игры.
Подведение итогов поездки.
23:48—прибытие поезда в Москву на Казанский вокзал.
(28.05.2022 прибытие поезда в 00:05).
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Тур предусматривает проживание в комфортабельном вагоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Взрослый на основном месте
|94 000
|Ребёнок 13—17 лет на дополнительном месте
|94 000
|Ребёнок 5—12 лет на дополнительном месте
|82 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется.
Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.