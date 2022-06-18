Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз

Национальные танцы, Сулакский каньон, мечети Грозного, шаляпинский Кисловодск

5
3 отзыва
Национальные танцы, Сулакский каньон, мечети Грозного, шаляпинский Кисловодск и другие достопримечательности гостеприимного Кавказа в нашем туристическом приключении — гастрономическом туре на Кавказ.

На целую неделю вашим отелем станет круизный поезд, где можно будет набраться сил перед новым отрезком путешествия. Ну а гастрономические удовольствия во время тура принесут воспоминания на много месяцев. Будут замечательные адыгейские сыры, и блюда с казачьего стола.
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
Гастрономический тур на Кавказ. Железнодорожный круиз
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Что вас ожидает 🤩

Древние дольмены Адыгеи
Древние дольмены Адыгеи
Отправимся в Хаджохскую теснину и познакомимся с тайнами древних сооружений
Подъем по канатной дороге на Эльбрус
Подъем по канатной дороге на Эльбрус
Поднимемся на станцию Гара-Баши, где нас ждет мастер-класс "на высоте" по приготовлению национальных хычинов
Знаменитый Сулакский каньон
Знаменитый Сулакский каньон
Побываем на смотровой площадке, где от видов каньона с изумрудными водами захватывает дух!
Казачье Подворье
Казачье Подворье
Узнаем диковинные «казачьи законы» и отведаем этнический обед с элементами колоритной кухни в традициях казачества.
Кулинарные мастер-классы
Кулинарные мастер-классы
Попробуем национальные блюда каждой из пяти республик и научимся сами их готовить

Программа тура по дням

1 день

До свидания, Москва!

Встреча на Казанском вокзале, посадка в поезд.

11:00 - отправление туристического поезда № 930 из Москвы.

(14.05.2022, 21.05.2022, 28.05.2022, 04.06.2022 отправление поезда в 10:50).

Отдых в поезде.

Первый длинный день в поезде даст время переключиться с повседневного ритма жизни на путешествие под стук колес и пролетающие за окном пейзажи нашей необъятной страны.

Всем участникам будут предложен ассортимент настольных игр, включенных в стоимость тура.

До свидания, Москва!До свидания, Москва!До свидания, Москва!До свидания, Москва!
2 день

Майкоп

Завтрак в поезде.

13:07 – прибытие поезда в г. Майкоп.

(01.05, 08.05, 15.05, 22.05—прибытие поезда в г. Майкоп в 12:35).

Встреча гостей на станции.

Посадка в автобус, переезд к Хаджохской теснине, 40 км.

Прогулка в Хаджохскую теснину. Хаджохская теснина представляет из себя каньон реки Белая, где река входит в узкое русло, созданное скалами, превращаясь из широкой и мелководной в глубоководный бурный поток. В самом узком месте глубина реки достигает 8 метров. А расстояние между ее скалистыми берегами – 1 метр. Естественно, людьми сложено много легенд об этом месте.

Посещение Хаджохского дольмена. Дольмены – одно из самых таинственных сооружений в истории человечества. Адыги называли дольмены «домами карликов», в которые въезжали, восседая на зайце. Есть возможность увидеть хорошо сохранившееся палеолитическое сооружение и самому решить, какой из легенд стоит верить.

Трансфер в Майкоп.

Ужин в Майкопе из блюд национальной кухни с выступлением исполнителей национального танца.

Дегустация адыгейского сыра. Адыгейский сыр – фирменный продукт Республики Адыгея, получивший всемирную известность во времена Олимпиады-80. И сегодня адыгейский сыр – обязательный компонент ежедневного питания адыгов. Легендарный «дар богов» является основой и ингредиентом многих блюд национальной кухни.

Трансфер на вокзал.

18:40—отправление поезда.

МайкопМайкопМайкопМайкоп
3 день

Нальчик

Завтрак в поезде.

07:42 - прибытие к ж/д вокзал г. Нальчик, встреча с гидом, посадка в автобус.

Трансфер на поляну Азау — нас ждет Эльбрус! Мы совершим подъем по новейшей канатной дороге на высоту 3846 метров на самую высокогорную в Европе станцию Гара-Баши. Она построена в 2015 году и отвечает самым современным европейским требованиям притязательного туриста.

Мастер-класс «на высоте» по приготовлению национальных хычинов, где каждый может стать настоящим поваром и узнать все кулинарные секреты.

Обед в кафе на поляне Азау.

Трансфер в Нальчик.

Остановка на Поляне Нарзанов – место, где из-под земли выходят минерализованные воды. Всего там три источника, можно не только вдоволь напиться из каждого, но и налить немного воды с собой.

Трансфер на ж/д вокзал.

20:00—отправление поезда.

НальчикНальчикНальчикНальчикНальчик
4 день

Грозный

Завтрак в поезде.

06:22 – прибытие поезда на ж/д вокзал города Грозный.

09:00—встреча гостей на перроне вокзала города Грозный.

Посещение Нихалоевских водопадов на территории Аргунского государственного заповедника. Нихалоевские водопады — одно из прекраснейших мест Чеченской Республики.

Обед в кафе.

Посадка в автобусы, трансфер в Грозный.

Обзорная автобусная и пешеходная экскурсии по городу. Посещение высотной смотровой площадки, Мечети «Сердце Чечни», Цветочного парка.

Нас ждет ужин в городе с мастер-классом по приготовлению национальных пирогов – чепалгаш — очень тонких, нежных и вкусных!

Трансфер на жд вокзал г. Грозный.

22:00—посадка в поезд.

23:00—отправление поезда.

ГрозныйГрозныйГрозныйГрозный
5 день

Дагестан

06:46 – прибытие поезда на станцию Кизилюрт. Встреча с гидом, посадка в автобус.

Трансфер в кафе.

Завтрак в кафе с национальным колоритом. Гости отведают свежеприготовленный чай из настоящего самовара и домашние чуду (пироги с начинками). Также здесь можно фотографироваться в национальных одеждах и купить домой полезные продукты местного производства.

Трансфер на Сулакский каньон. Прибытие на смотровую площадку. Готовьте фотоаппараты – от видов каньона захватывает дух!

Трансфер в форелевое хозяйство «Главрыба». Здесь можно отдохнуть, полюбовавшись еще раз прекрасным видом и отведать свежевыловленную форель. Также нас ждет небольшая экскурсия по форелевому хозяйству.

Обед в форелевом хозяйстве.

Трансфер на бархан Сарыкум.

Экскурсия по территории музея-заповедника. Бархан Сарыкум отделен от среднеазиатских пустынь 300 километрами Каспийского моря. Кинофильм «Белое солнце пустыни» снимался именно здесь!

Трансфер в отель Сары-Кум.

Ужин в национальном стиле. Мы уверены, что кухня Дагестана не оставит вас равнодушными, а разнообразные блюда и напитки кухни добавят кавказской атмосферы этому прекрасному застолью.

Трансфер на ж/д вокзал ст. Кизилюрт.

19:57—отправление поезда со ст. Кизилюрт.

ДагестанДагестанДагестанДагестан
6 день

Минеральные Воды

Завтрак в поезде.

07:10 – прибытие поезда на жд вокзал Кисловодск. Встреча гостей, посадка в автобус.

Трансфер в Пятигорск.

Экскурсия по парку «Цветник». Это историческое место – сердце города.

На высоте находится самая важная скульптура, символизирующая город – орел, сжимающий в когтях змею.

Посещение пятигорского Провала – маленького озера ярко-голубого цвета в толще горного массива.

Трансфер в Казачье Подворье.

Вы пробовали чечевичный суп с мятой?

А бывали на восточно-казачьем чаепитии?

И даже не слушали казачьи сказки?

А знаете, что такое «казачий боулинг»? И какие диковинные «казачьи законы» и традиции бережно хранят хозяева «Казачьего подворья?»

В это путешествии мы предлагаем все узнать и попробовать на вкус!

Экскурсия и ранний обед с казаками с элементами колоритной казачьей кухни.

Трансфер в Кисловодск.

Обзорная экскурсия по Кисловодску. Визит к каскадной лестнице.

Посещение центра города.

16:21—отправление поезда со ст. Кисловодск.

Минеральные ВодыМинеральные ВодыМинеральные ВодыМинеральные Воды
7 день

Финишная прямая

Свободное время для отдыха в поезде.

Настольные игры.

Подведение итогов поездки.

23:48—прибытие поезда в Москву на Казанский вокзал.

(28.05.2022 прибытие поезда в 00:05).

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельном вагоне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Взрослый на основном месте94 000
Ребёнок 13—17 лет на дополнительном месте94 000
Ребёнок 5—12 лет на дополнительном месте82 000
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в комфортабельном вагоне типа СВ, с душевой кабиной (один душ на два купе)
  • Трансфер
  • Питание по программе тура
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание в вагоне-ресторане поезда
  • Дополнительные услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Особенности экскурсий

Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется.
Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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18 июня 2022
Огромное спасибо менеджеру. Это Инна Тужикова. Всегда на связи, на все вопросы отвечала оперативно и обстоятельно
В
17 июня 2022
Спасибо! Оперативно, четко, грамотно.
Э
15 июня 2022
Выше всех похвал. Организация Большой Страны, принимающей стороны, гиды - супер. Всем рекомендую!!!

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