Вы исследуете горную Адыгею: спокойная поездка к Лаго-Наки, прохлада Азишской пещеры и обед в итальянском ресторане, где готовят только аутентичные блюда.
Мы расскажем о географии края, необычных рощах, величественных скалах и озере, за которое велись большие войны.
Описание экскурсии
В пути — классные виды
- Горные хребты Гуама, Передовой, Главный Кавказский, Буреломный, Скалистый
- Леса — величественный серебряный бор, роща скалистого дуба, высокогорный сосновый бор
На смотровой площадке Лаго-Наки
Поднимемся на высоту 1750 метров над уровнем моря. Здесь — невероятная атмосфера гор и красивые пейзажи.
В пещере Азишской
Около 40 минут проведём здесь — посмотрим на сталактиты и сталагмиты, что образуют причудливые формы.
Обед по-итальянски
Появление аппетита обеспечено — едем в ресторан Giorgio 1502 от бренд-шефа из Италии Маттео Лаи. Вкусный обед в прекрасном интерьере — правильное завершение прогулки! У вас будет депозит 1700 ₽ — выбирайте блюда по вкусу.
Организационные детали
- Большую часть времени едем на автобусе, протяжённость пешей прогулки — около 1 км
- В стоимость экскурсии включён депозит в размере 1700 ₽ на чел. для оплаты обеда в ресторане — можете остаться в его рамках или позволить себе больше по своему усмотрению
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автовокзала Хаджох (Каменномостский)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 922 туристов
Представляю команду гидов-единомышленников, увлечённых Майкопом и горами Адыгеи. Мы считаем особо важным сделать отдых гостей интересным и познавательным, за короткий промежуток времени познакомить с основными аспектами истории города и региона, а также подготовить путешественников к дальнейшему путешествию в горы Адыгеи. Уверен, что нам по силам дополнить ваше приятное впечатление о городе своим присутствием. Добро пожаловать!
