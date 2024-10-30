На вершину Оштена и обратно - за один день

Восхождение на Оштен - уникальная возможность за один день насладиться красотами Адыгеи. Лёгкий маршрут, фантастические виды и увлекательные истории от гида
Даже если ваше пребывание в Майкопе кратковременно, восхождение на Оштен - это то, что стоит включить в программу. Сопровождающий покажет вам потрясающие панорамы региона.

Вы сможете вдохнуть чистый горный воздух, насладиться
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ароматами местных цветов и отдохнуть на природе. Восхождение не требует ночёвки в палатке и тяжёлого рюкзака. Подъём начнётся рано утром, и уже через несколько часов вы окажетесь у подножия горы.

После инструктажа и подготовки начнётся подъём на вершину, где вас ждёт небольшой отдых и фотосессия.

Восхождение подходит для всех, кто не имеет медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам, включая детей от 10 лет. Экскурсия проводится с июня по октябрь

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Фантастические виды с вершины Оштена
  • 🚶‍♂️ Лёгкий маршрут без ночёвки и тяжёлого рюкзака
  • 🗣️ Увлекательные истории от опытного гида
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи, включая детей от 10 лет
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
    • На вершину Оштена и обратно - за один день
    На вершину Оштена и обратно - за один день
    На вершину Оштена и обратно - за один день
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Плато Лаго-Наки
  • Кавказский хребет

    • Описание экскурсии

    Оштен — одна из трёх главных вершин Адыгеи. Отсюда открываются невероятные виды плато Лаго-Наки и горных хребтов Кавказа. И чтобы всё это увидеть, совсем не обязательно нести тяжёлый рюкзак и ночевать в палатке. Взойти на Оштен возможно за один день — и практически налегке.

    Как это будет

    • Рано утром я встречу вас в Майкопе на личном автомобиле — и через пару часов мы окажемся в районе посёлка Гузерипль
    • Доедем до Партизанской поляны, места старта у подножия горы
    • После инструктажа и подготовки экипировки начнём подниматься к вершине. Технически это несложное восхождение: набор высоты составит чуть более 1000 метров
    • После отдыха и небольшой фотосессии на вершине спустимся обратно по тропе

    О чём поговорим по дороге

    • Как возник Кавказский заповедник
    • Какие геологические особенности характерны для Кавказского хребта
    • Откуда взялся и куда делся океан Тетис
    • Чем примечательна местная флора и фауна

    Организационные детали

    • Программа подойдёт всем желающим, не имеющим медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам
    • Дети могут участвовать с 10 лет
    • Восхождение проводится с июня по октябрь

    Что взять с собой

    • Небольшой рюкзак для личных вещей
    • Ветровку/дождевик
    • Треккинговую обувь
    • Треккинговые палки (при необходимости подскажу, где можно их арендовать)

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 11 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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