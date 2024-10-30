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ароматами местных цветов и отдохнуть на природе. Восхождение не требует ночёвки в палатке и тяжёлого рюкзака. Подъём начнётся рано утром, и уже через несколько часов вы окажетесь у подножия горы.



После инструктажа и подготовки начнётся подъём на вершину, где вас ждёт небольшой отдых и фотосессия.



Восхождение подходит для всех, кто не имеет медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам, включая детей от 10 лет. Экскурсия проводится с июня по октябрь