1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
9 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Понаблюдать за восходом солнца, посетить несколько обзорных площадок и восхититься горными пейзажами
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
От живописного Каменномостского посёлка пройти по красивым природным локациям
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в субботу в 14:45
15 июня в 14:45
22 июня в 14:45
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья21 мая 2024Отличная экскурсия, проведённая Дмитрием. Комфортный автомобиль, чистый салон. Добрались до Лаго-Наки, неописуемо красота. Пихтовый бор обязателен к помещению. Там можно залипать несколько часов. С погодой увы не повезло, что однако не испортило настроение
- ВВиктор21 мая 2024Спасибо за экскурсию и гида!
- ЛЛюдмила4 мая 2024Прекрасная экскурсия, эрудированный гид и просто приятный в общении человек. Все понравилось! Спасибо!!!!
- ЮЮлия20 февраля 2024Елена показала удивительные места, начиная со встречи рассвета! Незабываемые впечатления, потрясающие виды, вкусный завтрак и особенный кофе! Очень рекомендую эту экскурсию, особенно тем, кто настроен на романтику. Огромная благодарность Елене!
- ЕЕкатерина11 февраля 2024Елена прекрасный человек и очень хороший гид! Нам все понравилось! Провезла по местам, где туристы бывают редко, рассказала всё, что нам было интересно, угостила вкусняшками! Всё супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Активности»
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