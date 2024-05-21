И Илья Лаго-Наки: к вершине - на машине Отличная экскурсия, проведённая Дмитрием. Комфортный автомобиль, чистый салон. Добрались до Лаго-Наки, неописуемо красота. Пихтовый бор обязателен к помещению. Там можно залипать несколько часов. С погодой увы не повезло, что однако не испортило настроение

В Виктор Лаго-Наки: к вершине - на машине Спасибо за экскурсию и гида!

Л Людмила Лаго-Наки: к вершине - на машине Прекрасная экскурсия, эрудированный гид и просто приятный в общении человек. Все понравилось! Спасибо!!!!

Ю Юлия Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея Елена показала удивительные места, начиная со встречи рассвета! Незабываемые впечатления, потрясающие виды, вкусный завтрак и особенный кофе! Очень рекомендую эту экскурсию, особенно тем, кто настроен на романтику. Огромная благодарность Елене!