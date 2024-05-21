Активности – экскурсии в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Майкопе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лаго-Наки: к вершине - на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
9 400 за всё до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Понаблюдать за восходом солнца, посетить несколько обзорных площадок и восхититься горными пейзажами
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000 за всё до 3 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
От живописного Каменномостского посёлка пройти по красивым природным локациям
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в субботу в 14:45
15 июня в 14:45
22 июня в 14:45
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    21 мая 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Отличная экскурсия, проведённая Дмитрием. Комфортный автомобиль, чистый салон. Добрались до Лаго-Наки, неописуемо красота. Пихтовый бор обязателен к помещению. Там можно залипать несколько часов. С погодой увы не повезло, что однако не испортило настроение
  • В
    Виктор
    21 мая 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Спасибо за экскурсию и гида!
  • Л
    Людмила
    4 мая 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Прекрасная экскурсия, эрудированный гид и просто приятный в общении человек. Все понравилось! Спасибо!!!!
  • Ю
    Юлия
    20 февраля 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Елена показала удивительные места, начиная со встречи рассвета! Незабываемые впечатления, потрясающие виды, вкусный завтрак и особенный кофе! Очень рекомендую эту экскурсию, особенно тем, кто настроен на романтику. Огромная благодарность Елене!
  • Е
    Екатерина
    11 февраля 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Елена прекрасный человек и очень хороший гид! Нам все понравилось! Провезла по местам, где туристы бывают редко, рассказала всё, что нам было интересно, угостила вкусняшками! Всё супер!
    Елена прекрасный человек и очень хороший гид! Нам все понравилось! Провезла по местам, где туристы бывают

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лаго-Наки: к вершине - на машине
  2. Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
  3. Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в июне 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 9 400. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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