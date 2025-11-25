Треккинг к горе Фишт и Пшехскому водопаду — это не просто пешая прогулка среди скал, а настоящее приключение, в ходе которого оживают силы природы.
В путешествии я расскажу древнюю сагу Кавказа — о великане Фиште, его невесте Пшеха-Су и верном брате Оштене. И вы услышите, как миф оживает в камне, звуках воды и тишине вершин.
В путешествии я расскажу древнюю сагу Кавказа — о великане Фиште, его невесте Пшеха-Су и верном брате Оштене. И вы услышите, как миф оживает в камне, звуках воды и тишине вершин.
Описание экскурсии
Параметры маршрута
- Продолжительность поездки: около 6–7 часов.
- Протяжённость пешего пути: ~1 км. в гору и обратно.
- Перепад высот: до 500 м.
- Уровень сложности: средний (подойдёт для путешественников с базовой физической подготовкой).
Что вас ожидает
- В тёплое время года — купание под прохладными струями водопадов.
- Поиски дикорастущих растений: грибов и цветов, каштанов и лесных орехов, фруктов или ягод (в зависимости от сезона).
- Живое повествование — истории, в которых горы и ущелья обретают голос.
Организационные детали
- Трансфер из Майкопа и обратно проводится на легковом автомобиле.
- Перекус для треккинговой части маршрута берите с собой: устроим пикник с видом на Фишт.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 361 туриста
Гиды по Адыгее, с которыми горы оживают! Мы — маленькая команда с большим сердцем. Я — бывший учитель истории, превращаю экскурсии в захватывающие рассказы. Мои коллеги — эксперты троп, водопадов и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лискина
25 ноя 2025
Прекрасное путешествие солнечной осенью: ожерелье гор, слегка припорошенных снегом, не заслоняемое летней буйной растительностью, вдоль которого петляет вверх лента дороги; легкое шуршание родников в опавшей листве и ярко- зеленой лавровишни;
Дата посещения: 24 ноября 2025
Входит в следующие категории Майкопа
Похожие экскурсии из Майкопа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
10 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по дубово-буковому лесу и черкесскому саду
Прогулка по дубово-буковому лесу, посещение водопадов Руфабго и пикник с чаем из трав и адыгейским сыром. Идеально для активных путешественников
Начало: В посёлке Каменномостский
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
8000 ₽ за человека
Групповая
Майкоп: встреча с горами
Погрузитесь в атмосферу Адыгеи, сменив городской шум на горные пейзажи и свежий воздух. Простая прогулка с видами на Лаго-Наки и реку Белую
Начало: В городском парке
Завтра в 11:00
3 дек в 10:00
1400 ₽ за человека