В Виктория

Гид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. Можно и поболтать и послушать, еще и поможет все страхи свои перебороть 💪🏼 Крутая! Маршрут довольно сложный, но стоит того однозначно