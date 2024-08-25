Мини-группа
до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах
Начало: В посёлке Каменномостский
«Треккинг начинается из посёлка Каменномостского, куда вы можете добраться из Майкопа самостоятельно на такси, рейсовом автобусе или автомобиле (расстояние от Майкопа до Каменномостского — 40 км)»
Расписание: в субботу в 10:00
10 мая в 10:00
17 мая в 10:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по дубово-буковому лесу и черкесскому саду
Прогулка по дубово-буковому лесу, посещение водопадов Руфабго и пикник с чаем из трав и адыгейским сыром. Идеально для активных путешественников
Начало: В посёлке Каменномостский
«Треккинг начинается в Каменномостском посёлке»
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
Восхождение на гору Монах
Гора Монах - идеальное место для первого восхождения. Узнайте легенду о монахе и насладитесь видами на вершине! Подходит для всех любителей природы
Начало: Улица Мира, 7А, станица Даховская
«обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве, трекинговая обувь)»
Расписание: По договоренности
3 мая в 10:00
4 мая в 10:00
8800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория25 августа 2024Гид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. Можно и поболтать и послушать, еще и поможет все страхи свои перебороть 💪🏼 Крутая! Маршрут довольно сложный, но стоит того однозначно
- ЕЕлена6 июля 2024Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Людмилой,интересно,ярко,содержательно,насыщенно,свежо,хочется возвращаться и возвращаться в Адыгею, спасибо большое за настроение!
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Треккинг и походы»
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