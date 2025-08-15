Адыгея - это край, где древние легенды оживают в каждом камне.
Участники экскурсии узнают, как возникли плато Лаго-Наки и Хаджохская теснина, и как водопады Руфабго и горы Кавказа повлияли на формирование местной культуры.
В программе также посещение этнографического музея, осмотр кургана Ошад, прогулка по альпийским лугам и дегустация национальных блюд. Экскурсия обещает незабываемые впечатления и глубокое погружение в культуру и природу региона
Участники экскурсии узнают, как возникли плато Лаго-Наки и Хаджохская теснина, и как водопады Руфабго и горы Кавказа повлияли на формирование местной культуры.
В программе также посещение этнографического музея, осмотр кургана Ошад, прогулка по альпийским лугам и дегустация национальных блюд. Экскурсия обещает незабываемые впечатления и глубокое погружение в культуру и природу региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 📚 Интересные легенды и истории
- 🍽 Дегустация адыгейской кухни
- 🏞 Посещение редких природных объектов
- 🧭 Опытный гид и увлекательные рассказы
Что можно увидеть
- Этнографический музей
- Курган Ошад
- Плато Лаго-Наки
- Водопады Руфабго
- Хаджохская теснина
- Свято-Михайловский монастырь
- Пещера желаний
Описание экскурсии
09:00 — Сбор группы в Майкопе
10:00 — Переезд к плато Лаго-Наки
- Подъём на высоту (на автомобиле)
- Прогулка по альпийским лугам с панорамным видом на Главный Кавказский хребет
- Рассказы гида о формировании ландшафта, климате и мифах, связанных с плато
Время на локации: 1 час
11:30 — Кавказский биосферный заповедник
- Погружение в мир редких растений и дикой природы
- Факты об субальпийских и альпийских экосистемах
- Беседа о роли заповедника в сохранении уникальной флоры и фауны Кавказа
Время на локации: 2 часа
14:00 — Азишская пещера
Время на локации: 1 час
15:30 — Обед в кафе с адыгейской кухней
- Адыгейский сыр
- Халюж (чебуреки с сыром)
- Шипс из баранины
- Традиционный травяной чай
Продолжительность: 1 час
17:00 — Хаджохская теснина и медведи-блогеры
- Прогулка по мостикам и смотровым площадкам
- Визит к резиденции бурых медведей Тимофея и Афанасия
- Фото с животными
Время на локации: 1 час
18:45 — Возвращение в Майкоп
По запросу группы мы можем заменить некоторые посещаемые локации на канатную дорогу и водопады Руфабго.
Организационные детали
- Сложность — средняя. Маршрут подходит для людей с базовой физической подготовкой
- Трансфер по программе проходит на комфортабельном минивэне
- Тайминг ориентировочный
- Возможно проведение вечерней программы с началом в 18:00
Дополнительные расходы:
— канатная дорога — взрослый 1200 ₽, детский 600 ₽
— обед в национальном кафе — 500–700 ₽ с чел.
— вход в Азишскую пещеру — 800 ₽ взрослый, 400 ₽ детский
— вход в заповедник — 300 ₽
— водопады Руфабго и Хаджохская теснина — 600 ₽ взрослый, 300 ₽ детский
ежедневно в 09:00 и 18:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии в поселке Каменномостском. Республика Адыгея
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 18:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Майкопе
Провёл экскурсии для 88 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Виктор. Я профессиональный гид. Много лет занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для соло путешественников и корпоративных групп. Для меня очень важно, чтобы каждый гость получил настоящее удовольствие от экскурсий. Оценил красоту, самобытность, гостеприимство и радушие нашей солнечной республики Адыгеи, искренне полюбил наши горы, водопады, пещеры и захотел вернуться вновь.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
15 авг 2025
Наша поездка с Виктором состоялась чудом - группа была не набрана полностью, поэтому мы переживали, что из-за нас двоих её никто не будет проводить. Но Виктор связался с нами и
Екатерина
16 июл 2025
С экскурсоводом Надеждой прекрасно провели день. Она рассказывала легенды и факты об Адыгее, подбирала маршрут так, чтобы было интересно и детям. За один день удолось сходить в Заповедник Лаго Наки, Хаджокскую теснину, где покормили мишек, Азишскую пещеру, фотографировались с парящей беседке ну и конце перекусили в кафе. Красивые места, фото отличные получились, всем советую эту экскурсию!
Н
Наталия
16 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, было всё интересно и комфортно. Спасибо большое Виктору, получили для себя достаточно увлекательной и полезной информации, время пролетело незаметно.
Н
Наталья
30 июн 2025
Заказали экскурсию: красивое описание мест посещения, четкий тайминг в течение дня- все казалось замечательно, НО, оказывается заявленной экскурсии просто не существует! Организатор дезинформирует туристов, с целью привлечения внимания. Мало того,
Виктор
Ответ организатора:
Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий. Путешествие было в составе группы, поэтому не возможно было учесть пожелания каждого туриста. Извините за неудобства, учтем все логистические издержки.
А
Алекскй
25 июн 2025
Спасибо! Обязательно порекомендую поездку друзьям! 👍👍👍😊
М
Максим
24 июн 2025
Описание тура не соответствует действительности. Тур по сути не состоялся. Гид нас без уведомления "скинул" другому гиду в группу семидневного экскурсионного тура, с посещением только лишь одного объекта - биосферного заповедника, с доплатой за вход в этот заповедник. Место, конечно, красивое, но…
На звонки Виктор не отвечал. Тур на сайте - развод чистой воды. Одним словом - лохотрон!
На звонки Виктор не отвечал. Тур на сайте - развод чистой воды. Одним словом - лохотрон!
Виктор
Ответ организатора:
Мне очень жаль, что наша экскурсия не оправдала Ваши ожидания, но это была экскурсия в сборной группе и большинство выбрало данный объект для показа, возможно Вам нужна была индивидуальная экскурсия.
Входит в следующие категории Майкопа
Похожие экскурсии из Майкопа
Индивидуальная
до 4 чел.
А поехали в Лаго-Наки?
Индивидуальная экскурсия по плато Лаго-Наки: смотровые площадки, пещеры и тайные места ждут вас! Погрузитесь в атмосферу горной Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЛаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
Сегодня в 09:00
12 ноя в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 2 чел.