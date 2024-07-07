1 чел.
По популярности
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Заповедник Гузерипль + Савранская канатная дорога
Эта экскурсия для тех, кто хочет сбежать из города и отдохнуть на природе. Посетите поселок Гузерипль, музей заповедника и прогуляйтесь по тропе леопарда
Начало: Майкоп
Расписание: Ежедневно
30 июля в 09:00
31 июля в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На Мезмай к орлиной полке + водопад и термальные источники
Индивидуальный трансфер к Орлиной полочке. Пеший маршрут через лес. Встреча с природой и историей
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
30 июля в 09:00
31 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)
Полюбоваться горной природой Адыгеи, увидеть загадочные дольмены и руины древней крепости
«Это комплекс из нескольких водопадов, расположенных в глубине леса»
19 июля в 09:00
30 июля в 09:00
85008 075₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 июля 2024Очень впечатлила прогулка по лесу к водопадам Руфабго. Они того стоят! Очень интересно и познавательно было познакомиться с историей Михайло-афонского
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Водопады»
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