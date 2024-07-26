2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Завтра в 09:30
31 июл в 09:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в воскресенье в 10:00
Сегодня в 15:00
4 авг в 10:00
5 000₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по дубово-буковому лесу и черкесскому саду
Прогулка по дубово-буковому лесу, посещение водопадов Руфабго и пикник с чаем из трав и адыгейским сыром. Идеально для активных путешественников
Начало: В посёлке Каменномостский
Сегодня в 09:00
4 авг в 09:00
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван26 июля 2024Спокойная, непринужденная прогулка по городу, интересная и доступная подача материала. Очень подходит для тех, кто впервые в городе, для общего знакомства с ним. Были с двумя детьми, понравилось всем. Спасибо Дмитрию за знакомство с Майкопом.
- ССергей21 июля 2024Познавательно
- ММаргарита13 июля 2024Экскурсию провела нам Ольга (не Дмитрий). Это шикарная женщина, которая с любовью рассказывает о своем городе, начитанная, интеллегентная. Осветила все
- ЕЕлена6 июля 2024Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Людмилой,интересно,ярко,содержательно,насыщенно,свежо,хочется возвращаться и возвращаться в Адыгею, спасибо большое за настроение!
- ММарина19 сентября 2022Осенние каникулы в горахПрекрасная организация тура, отличные условия проживания, великолепная кухня. Отдельная благодарность всем гидам
- ННина23 августа 2022Осенние каникулы в горахАдыгея покорила нас своей невероятной красотой, и необычными, авантюрными походами! Огромное спасибо за прекрасные походы и экскурсии. С каждым днем они
- ССемен16 августа 2022Осенние каникулы в горахВсе тоже хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Пешеходные»
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