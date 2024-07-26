Пешие экскурсии-прогулки в Майкопе с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Майкопе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рад знакомству, город Майкоп
Пешая
53 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Завтра в 09:30
31 июл в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Пешая
1 отзыв
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в воскресенье в 10:00
Сегодня в 15:00
4 авг в 10:00
5 000 за человека
Треккинг к водопадам Адыгеи
Пешая
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по дубово-буковому лесу и черкесскому саду
Прогулка по дубово-буковому лесу, посещение водопадов Руфабго и пикник с чаем из трав и адыгейским сыром. Идеально для активных путешественников
Начало: В посёлке Каменномостский
Сегодня в 09:00
4 авг в 09:00
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    26 июля 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    Спокойная, непринужденная прогулка по городу, интересная и доступная подача материала. Очень подходит для тех, кто впервые в городе, для общего знакомства с ним. Были с двумя детьми, понравилось всем. Спасибо Дмитрию за знакомство с Майкопом.
  • С
    Сергей
    21 июля 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    Познавательно
    ПознавательноПознавательноПознавательно
  • М
    Маргарита
    13 июля 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    Экскурсию провела нам Ольга (не Дмитрий). Это шикарная женщина, которая с любовью рассказывает о своем городе, начитанная, интеллегентная. Осветила все
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    исторические и культурные стороны данного города, культуры, народа, языка, традиций. Многое показала. Провела интересными дорогами и тропами. С ней было легко и интересно. Ольга спокойна, не суетлива и людям уже в возрасте, или если есть проблемы с опорным аппаратом, или просто кто не любит суеты, тогда вам к ней.

    Экскурсию провела нам Ольга (не Дмитрий). Это шикарная женщина, которая с любовью рассказывает о своем городеЭкскурсию провела нам Ольга (не Дмитрий). Это шикарная женщина, которая с любовью рассказывает о своем городеЭкскурсию провела нам Ольга (не Дмитрий). Это шикарная женщина, которая с любовью рассказывает о своем городе
  • Е
    Елена
    6 июля 2024
    Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
    Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Людмилой,интересно,ярко,содержательно,насыщенно,свежо,хочется возвращаться и возвращаться в Адыгею, спасибо большое за настроение!
  • М
    Марина
    19 сентября 2022
    Осенние каникулы в горах
    Прекрасная организация тура, отличные условия проживания, великолепная кухня. Отдельная благодарность всем гидам
  • Н
    Нина
    23 августа 2022
    Осенние каникулы в горах
    Адыгея покорила нас своей невероятной красотой, и необычными, авантюрными походами! Огромное спасибо за прекрасные походы и экскурсии. С каждым днем они
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    были интереснее и увлекатеьнее. Ваши инструкторы научили нас быть смелыми, сильными, настойчивыми. Спасибо Марии, Надежде, Сергею, Анастасии, Василию и Константину. Они молодцы. Особою благодарность нужно выразить Евгению. Именно он заботился о том, чтобы наши походы с каждым днем становились всё лучше. Забота о нас чувствовалась везде. Завтраки, обеды и ужины выше всяких похвал!! Глэмпинг "Горный" - это туристический рай!! Успехов вам в вашем труде на благо нас, туристов!!

  • С
    Семен
    16 августа 2022
    Осенние каникулы в горах
    Все тоже хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Пешеходные»

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  1. Рад знакомству, город Майкоп
  2. Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
  3. Треккинг к водопадам Адыгеи
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в июле 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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