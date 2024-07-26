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были интереснее и увлекатеьнее. Ваши инструкторы научили нас быть смелыми, сильными, настойчивыми. Спасибо Марии, Надежде, Сергею, Анастасии, Василию и Константину. Они молодцы. Особою благодарность нужно выразить Евгению. Именно он заботился о том, чтобы наши походы с каждым днем становились всё лучше. Забота о нас чувствовалась везде. Завтраки, обеды и ужины выше всяких похвал!! Глэмпинг "Горный" - это туристический рай!! Успехов вам в вашем труде на благо нас, туристов!!