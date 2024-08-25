Треккинг к водопадам Адыгеи

Прогулка по дубово-буковому лесу, посещение водопадов Руфабго и пикник с чаем из трав и адыгейским сыром. Идеально для активных путешественников
Адыгея - идеальное место для активных пеших прогулок.

В рамках треккинга вы пройдётесь по дубово-буковому лесу и черкесскому саду, отыщете следы древнего океана Тетис.

По пути встретите множество водопадов, сделаете несколько остановок
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для фото и устроите пикник с ароматным травяным чаем и вкусным адыгейским сыром. Маршрут средней сложности, подходящий для активных и физически выносливых путешественников. За день вы пройдёте около 14 км.

Треккинг начинается в Каменномостском посёлке, до которого можно добраться на такси или рейсовом автобусе из Майкопа. По запросу за дополнительную плату возможен трансфер из Майкопа. Экскурсию проведёт опытный гид из нашей команды

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Прогулка по дубово-буковому лесу
  • 💧 Посещение шести водопадов Руфабго
  • 🦪 Поиск следов древнего океана Тетис
  • 📸 Остановки для фото в живописных местах
  • 🍃 Пикник с травяным чаем и адыгейским сыром
    • Треккинг к водопадам Адыгеи
    Треккинг к водопадам Адыгеи
    Треккинг к водопадам Адыгеи
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

    Что можно увидеть

  • Дубово-буковый лес
  • Черкесский сад
  • Водопады Руфабго

    • Описание экскурсии

    • Пройдёмся по дубово-буковому лесу и черкесскому саду, делая остановки в их секретных живописных уголках, идеально подходящих для фотосессий
    • Посетим шесть водопадов Руфабго и лучшие места для купания
    • Поищем окаменелых моллюсков — свидетелей существования океана Тетис
    • Устроим небольшой пикник с чаем из трав и вкуснейшим адыгейским сыром

    Кому подойдёт треккинг

    Маршрут средней сложности. Он подходит для активных, физически выносливых путешественников. За день мы пройдем около 14 км.

    Организационные детали

    • Треккинг начинается в Каменномостском посёлке. До него вы можете добраться на такси (едет 30-40 мин.) или рейсовом автобусе из Майкопа (в пути около 1 часа)
    • По запросу за дополнительную плату можем организовать трансфер из Майкопа
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет8 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В посёлке Каменномостский
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    2
    1
    Виктория
    25 авг 2024
    Гид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. Можно и поболтать и послушать, еще и поможет все страхи свои перебороть 💪🏼 Крутая! Маршрут довольно сложный, но стоит того однозначно
    Гид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. МожноГид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. МожноГид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. Можно

    Входит в следующие категории Майкопа

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