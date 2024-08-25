Треккинг к водопадам Адыгеи

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для фото и устроите пикник с ароматным травяным чаем и вкусным адыгейским сыром. Маршрут средней сложности, подходящий для активных и физически выносливых путешественников. За день вы пройдёте около 14 км.



Треккинг начинается в Каменномостском посёлке, до которого можно добраться на такси или рейсовом автобусе из Майкопа. По запросу за дополнительную плату возможен трансфер из Майкопа. Экскурсию проведёт опытный гид из нашей команды