Треккинг к водопадам Адыгеи

Адыгея - идеальное место для активных пеших прогулок.
В рамках треккинга вы пройдётесь по дубово-буковому лесу и черкесскому саду, отыщете следы древнего океана Тетис.
По пути встретите множество водопадов, сделаете несколько остановок
В рамках треккинга вы пройдётесь по дубово-буковому лесу и черкесскому саду, отыщете следы древнего океана Тетис.
По пути встретите множество водопадов, сделаете несколько остановок
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Пройдёмся по дубово-буковому лесу и черкесскому саду, делая остановки в их секретных живописных уголках, идеально подходящих для фотосессий
- Посетим шесть водопадов Руфабго и лучшие места для купания
- Поищем окаменелых моллюсков — свидетелей существования океана Тетис
- Устроим небольшой пикник с чаем из трав и вкуснейшим адыгейским сыром
Кому подойдёт треккинг
Маршрут средней сложности. Он подходит для активных, физически выносливых путешественников. За день мы пройдем около 14 км.
Организационные детали
- Треккинг начинается в Каменномостском посёлке. До него вы можете добраться на такси (едет 30-40 мин.) или рейсовом автобусе из Майкопа (в пути около 1 часа)
- По запросу за дополнительную плату можем организовать трансфер из Майкопа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Каменномостский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Майкопе
Здравствуйте, мои дорогие путешественники и странники! Меня зовут Людмила, мне посчастливилось родиться на Кавказе. Живу в горах, в утопающей в зелени Адыгее. Люблю всем сердцем каждый уголок, каждый камушек иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
25 авг 2024
Гид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. Можно и поболтать и послушать, еще и поможет все страхи свои перебороть 💪🏼 Крутая! Маршрут довольно сложный, но стоит того однозначно
Входит в следующие категории Майкопа
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