Малоярославец кажется маленьким, но за каждым его домом и улицей — пласт истории, которую мы откроем вместе. Гуляя по центральной площади и около неё в сопровождении гида, вы точно не пройдёте мимо важного. Поймёте, как город устроен изнутри. И прочтёте его как живую книгу: от следов войны на зданиях до символов на гербе.
Описание экскурсии
Гуляя по сердцу города, вы не только познакомитесь с его историей, но и отыщете редкие памятники, узнаете неожиданные факты и сделаете десятки отличных снимков.
Гид расскажет:
- Где искать лучшие ракурсы для фото на память
- В каких заведениях города действительно вкусно кормят
- Что стоит привезти из Малоярославца в подарок себе и близким
Маршрут экскурсии:
- Центр российского кино — кинотеатр, в стенах которого хранятся истории о фильмах, снятых в Малоярославце
- Памятник Владимиру Храброму — основателю города и «родственнику» самого Ярославля
- Купеческий дом 19 века — живой свидетель прошлого, где и сегодня кипит жизнь
- Герб Малоярославца — и тайна мишки с золотой секирой
- Стела «Город воинской славы» — и две Победы, прославившие горожан
- Памятник полковому священнику — символ мужества, веры и стойкости духа
- Почтовая станция — где пересеклись судьбы Гоголя и Циолковского
- Монумент Отечественной войны 1812 года — и его тайные связи с масонами
- Памятник Ленину — и секреты старинной улицы Почтовой
- Дом Исаеевича — бывшая аптека, в которой создавались удачные рецепты, а сейчас находится городской музей
- Присутственные места — здание, где однажды встретились Жуков и Будённый
- Казанский и Успенский соборы — архитектурные жемчужины с сияющими куполами
- Памятник гренадерам и егерям — героям битвы за Малоярославец 1812 года
Организационные детали
- Экскурсия предполагает только внешний осмотр зданий и объектов
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников: условия уточняйте при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания кинотеатра
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Малоярославеце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2132 туристов
Я аттестованный экскурсовод (гид), автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
