Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал après-ski
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
«Первым делом отвезём на самый открыточный вид Алтая — остров Патмос с храмом и подвесным мостиком»
28 фев в 13:00
2 мар в 13:00
18 600 ₽ за всё до 6 чел.
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Завтра в 10:00
28 фев в 10:00
от 20 700 ₽
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Манжерока
Влюбиться в Алтай за 1 день
Начало: У вашего отеля
«На нём расположен православный храм Иоанна Богослова»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 10:00
1 мар в 10:00
6750 ₽ за человека
